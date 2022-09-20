Канцлер ФРГ: Германия не признает результаты "референдумов"

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 сентября (время московское).

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Сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа Евро-2024 - сообщение об этом размещено на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Таким образом, российские футболисты не допущены к участию в турнире. РФС называет официальную причину - принятое в феврале из-за военного вторжения России в Украину "решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации", однако указывает, что собирается оспорить этот запрет. Предыдущая попытка РФС оспорить решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в июле окончилась неудачей.

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Финляндия порекомендовала странам Шенгенского соглашения аннулировать визы россиян, которым они отказывают во въезде, сообщается на сайте финского МИДа . Соответствующее письмо ведомство направило в Еврокомиссию. Как отмечает ведомство, данный шаг поможет предотвратить ситуации, в которых россияне, получившие отказ на границе одной страны Шенгенской зоны, пытаются попасть в сообщество через другую страну, и такая мера поспособствует достижению "единой позиции ЕС в отношении визовых ограничений для граждан России".

Шольц: ФРГ не признает "референдумы" в оккупированных регионах Украины

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Германия не собирается признавать результаты "референдумов" в оккупированных регионах Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе с журналистами в Нью-Йорке, где проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН. По его словам, "совершенно ясно, что эти фиктивные "референдумы" неприемлемы", а условия их проведения не соответствуют международным правам и договоренностям, достигнутым международным сообществом.

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Заключенных в России принуждают "голосовать" за присоединение оккупированных регионов Украины к РФ, несмотря на то что "референдумы" еще официально не начались, сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" со ссылкой на источники как минимум в двух колониях Ростовской области. Согласно данным СМИ, администрации колоний заставляют "голосовать" в первую очередь заключенных с паспортами Украины, но этот процесс планируют распространить и на других людей, отбывающих наказание.

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Делегация "Роскосмоса" не приехала на проходящий в Париже 73-й Международный конгресс астронавтики, потому что сама не изъявляла желания участвовать в мероприятии, сообщила пресс-служба французского МИДа на брифинге. Ранее представители российской корпорации заявили, что пропускают ежегодное мероприятие, в котором участвуют руководители национальных космических агентств, поскольку членам делегации не выдали визы. Однако в МИД Франции указали, что со стороны России не было подано ни одного заявления на получение документов для этой цели.

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Украинские защитники уже к концу года могут оттеснить оккупационные войска в Луганской области на позиции, существовавшие 23 февраля, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью "РБК-Украина" . По словам военного, руководство РФ после контрнаступления ВСУ думает о том, как вывести войска из Херсонской области, не превращая это в "панический отход", а украинские войска смогут и далее оказывать давление на захватчиков, не давая им перегруппироваться".

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Ни фейковые "референдумы", ни гибридная "мобилизация" не изменят положения России, указал в Twitter глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, РФ "как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли", а Украина в дальнейшем будет освобождать свои оккупированные территории, "что бы там ни говорили в России".

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Индекс Мосбиржи обвалился на 2300 пунктов после новостей о проведении "референдумов" в оккупированных регионах Украины, сообщает "Интерфакс". Самые заметные падения стоимости акций произошли у таких компаний как TCS Group (-13,7%), OZON (-11,7%), Polymetal (-11,6%), "НОВАТЭК" (-11,3%), "Яндекс" (-10,8%), "Газпром нефть" (-10,1%). Издание связывает скачки курсов с геополитическими рисками из-за планируемого присоединения оккупированных регионов Украины к России.

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Власти Москвы организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в вооруженные силы РФ в Миграционном центре "Сахарово", сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, городские службы "сделают всё необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "наивным шантажом" стремительную активизацию усилий по проведению "референдумов" в оккупированных регионах Украины. Он отметил, что одновременно с новостями о "референдумах" в Госдуме РФ были приняты поправки в законодательство, включающие определение "мобилизация", и назвал эти действия "страхом разгрома". "Угрозу можно ликвидировать только силой", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

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Назначенные оккупационными войсками "администрации" двух регионов Украины - Херсонской и Запорожской областей - а также власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" почти одновременно объявили о принятом решении провести так называемые "референдумы" о присоединении к РФ.

Мероприятия во всех четырех регионах пройдут с 23 по 27 сентября. Представитель оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов при этом отмечал, что "голосование" будет в том числе и электронным.

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Одно из найденных захоронений в Июзме Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Украина ежедневно фиксирует новые доказательства военных преступлений, совершенных войсками РФ на территориях Харьковской области, которые были освобождены в ходе контрнаступления ВСУ в начале сентября. Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в деоккупированных городах найдено более 10 мест, где пытали людей, в том числе электротоком. Чиновник призвал международное сообщество к созданию трибунала, который должен расследовать военные преступления и привлечь виновных к ответственности.

Хроника событий 20 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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