ФРГ передаст Украине еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).

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Сотрудники назначенных оккупационными войсками "администраций" захваченных территорий Луганской области пытаются выехать из мест своего проживания в Россию, указывает в ежедневной сводке Генштаб ВСУ. В пример ведомство приводит жителей Белокуракинского и Троицкого районов, которые "активно сотрудничали" с российскими военными, но стали бежать после контрнаступления ВСУ и "пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти".

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Президент США Джо Байден считает, что победа Украины наступит лишь тогда, когда российские войска будут изгнаны со всей территории страны. При этом Байден убежден в том, что Украине удастся победить в войне, начатой против нее РФ. "Они победят Россию", - заявил президент в интервью каналу CBS.

По словам Байдена, война показала, что Россия в военном плане "не так компетентна и способна, как многие думали", а США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

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Частная военная компания (ЧВК) Вагнера завербовала в 37 российских колониях не менее 5786 человек для участия в войне в Украине, сообщает издание "Важные истории" , которое с июля ведет подсчет завербованных осужденных. Из них вывезено в район боевых действий не менее 2036 заключенных. Журналисты отмечают, что эти данные основываются на информации от собственных источников в колониях, а также на публикациях в правозащитных Telegram-каналах и СМИ, которые, по их мнению, заслуживают доверия. По сведениям издания, в некоторые колонии вербовщики начали приезжать повторно.

Генштаб ВСУ: Войска РФ пытаются помешать прорыву ВСУ вглубь Запорожской области

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска за истекшие сутки нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершили более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Белогоровки и Новомихайловки, сообщается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

В свою очередь ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево, пишет украинское командование. За сутки украинская авиация поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, один зенитный ракетный комплекс и один склад боеприпасов противника. Кроме того, ПВО Украины уничтожили российские самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника. Ракетные войска поразили 5 опорных пунктов и 3 склада боеприпасов.

Российские войска всеми силами пытаются удерживать позиции на Запорожском направлении и принимают для этого радикальные меры, отмечает Генштаб. "Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении, - говорится в сводке. - По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории".

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, на полигоне возле города Торез в Донецкой области российские военные развернули тренировочный лагерь для подготовки заключенных, прибывших для пополнения подразделений 1-го армейского корпуса, которые понесли потери во время боев.

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С места массового захоронения в Изюме, обнаруженного после деоккупации города, эксгумировано уже 146 тел, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, большинство из которых - это гражданские лица, в том числе 2 детей", - написал он в своем Telegram-канале . - У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения". Синегубов отметил, что все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

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"Общественная палата" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" обратилась к "главе" региона Денису Пушилину с просьбой "незамедлительно" провести референдум о принятии "ДНР" в состав России, передают информагентства ТАСС и РИА "Новости". В обращении "общественной палаты" "ДНР" говорится, что хотели бы видеть между "республикой" и Украиной границу РФ. Ранее с такой же просьбой обратилась "общественная палата" самопровозглашенной "Луганской народной республики" к ее "главе" Леониду Пасечнику. Вхождение в состав России, по мнению авторов обращения, "обезопасит территорию "республики" и откроет новые возможности для ее восстановления".

Турецкие банки отказываются от карты "Мир"

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Один из крупнейших частных банков Турции Iş Bankası прекратил работать с российской платежной системой "Мир", сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Отказ от обслуживания российских карт произошел после появившейся информации об озабоченности США тем, что турецкий банковский сектор может помогать России обходить санкции - по данным Financial Times, США обратили внимание именно на те банки, которые работают с системой "Мир".

Кроме того, сообщается о приостановке обслуживания карт "Мир" со стороны еще одного турецкого банка - Denizbank.

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Украинские службы находят новые доказательства пыток мирных жителей и украинских военных на территории ранее оккупированного Изюма, заявил изданию ТСН 7 уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. Новые подробности выясняются в процессе эксгумации тел, найденных в захоронениях под Изюмом - у некоторых из погибших связаны руки, а как минимум один человек мог быть повешен или задушен с помощью веревки.

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Российские войска вновь обстреляли территорию вокруг Кривого Рога, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул. Ранее в городе объявили воздушную тревогу, а местные Telegram-каналы сообщали о взрывах. По словам Вилкула, Криворожский район обстреливали из реактивных систем залпового огня "Смерч", при этом обошлось без жертв.

Германия передаст Украине еще четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 и две РЗСО MARS II

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ФРГ направит Украине ещё четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000, пишет dpa по итогам брифинга Минобороны страны в Берлине. Тем самым, число поставленных в Украину немецких САУ увеличится до 14. Как отмечает министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, эти установки прекрасно зарекомендовали себя в бою. Кроме того, Германия направляет в страну 50 бронированных автомобилей Dingo и еще две реактивные системы залпового огня MARS II.

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Из-за оккупации территорий Россией Украина в 2022 году потеряла около 10 млн тонн возможного урожая, сообщает "Укринформ" со ссылкой на первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия страны Тараса Высоцкого. "С тех площадей, которые на оккупированных территориях, можно было бы собрать около 10 млн тонн. У этого урожая разная судьба: где-то украдено, где-то сожжено", - заявил чиновник.

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Суд так называемой "ЛНР" приговорил к 13 годам тюремного заключения сотрудника миссии ОБСЕ в Луганске Максима Петрова - ему вменяют в вину госизмену. Ранее 19 сентября суд самопровозглашенной "республики" вынес такое же решение в отношении еще одного сотрудника миссии ОБСЕ, Дмитрия Шабанова.

Наблюдатели от ОБСЕ в Луганске в 2014 году (фото из архива) Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Согласно ранее сделанному заявлению "министерства государственной безопасности" "ЛНР", Петров передавал "американскому куратору" из миссии материалы о 2-м армейском корпусе "народной милиции", которые составляют "государственную тайну".

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Только 53 гражданина Украины, оказавшиеся с начала 2022 года в России, попросили признать их беженцами, сообщает помогающий мигрантам комитет "Гражданское содействие" со ссылкой на официальную статистику МВД. Согласно отчету ведомства, гораздо чаще выехавшие из Украины граждане подавали заявки не о признании их беженцами, а лишь о получении временного убежища - было принято 68 757 таких заявок с начала года.

При этом, отмечает комитет, российские чиновники ранее неоднократно заявляли о том, что количество беженцев, стремящихся из Украины в Россию, исчисляется миллионами - в июне уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что в России находится как минимум 1,5 млн человек, прибывших из Украины с начала войны.

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Сотрудников "Газпрома" принуждают делать пожертвования в помощь военным, участвовавшим в боевых действиях в Украине, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на участника чата сотрудников филиала компании в Республике Саха (Якутия). Согласно тексту сообщения из чата, филиал "Газпрома" в Хабаровске вызвался помочь в закупке медикаментов, которых "катастрофически не хватает в больницах и военных госпиталях", ввиду чего сотрудники должны перечислить по 1000 рублей на эти цели и отчитаться о переводе. Авторы сообщения пообещали отметить тех, кто проигнорирует "просьбу".

Украинская армия взяла под контроль Белогоровку

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ВСУ взяли под контроль населенный пункт Белогоровку в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, несмотря на успехи украинской армии, "следует запастись терпением в предвкушении масштабной деоккупации Луганщины", а сам процесс будет гораздо сложнее, чем в Харьковской области, так как "враг готовится к обороне". Чиновник отметил, что "за каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба".

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Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, сообщается на сайте президента Украины. В ходе заседания были представлены доклады о ситуации на линии фронта и планы по дальнейшей деоккупации украинских территорий. Также участники собрания обсудили вопросы обеспечения армии вооружениями, боеприпасами и обмундированием на зимний период.

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В поселке Яровая Донецкой области поднят украинский флаг, сообщает Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". По сообщениям военкора Богдана Мирошникова, ВСУ завершили зачистку населенного пункта, находящегося вблизи Дробышево и Лимана, и полностью его контролируют.

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В Донецке 13 человек погибли в результате обстрела, сообщил назначенный властями так называемой "ДНР" "мэр" города Алексей Кулемзин. По его словам, обстрел был произведен ВСУ, ракеты ударили по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города, в числе погибших есть двое детей.

Сотрудника миссии ОБСЕ в "ЛНР" объявили виновным в государственной измене

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"Верховный суд" самопровозглашенной "ЛНР" приговорил сотрудника миссии ОБСЕ к 13 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщает "Интерфакс". Представители властей так называемой "республики" заявляли, что Дмитрий Шабанов, работая в передовой патрульной службе миссии, "передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб и действовал в ущерб безопасности республики". Весной власти "ЛНР" в одностороннем порядке запретили деятельность ОБСЕ в регионе и задержали двоих сотрудников миссии, обвинив их в госизмене.

Хроника событий 19 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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