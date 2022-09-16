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Могилы близ Изюма
Могилы близ Изюма (фото из архива)Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС о захоронениях в Изюме: Война РФ оставляет кровавый след

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Евросоюз, США, а также правозащитные организации призывают привлечь к ответственности виновных в массовой гибели мирных жителей близ Изюма.

https://www.dw.com/ru/es-o-zahoroneniah-v-izume-vojna-rossii-ostavlaet-krovavyj-sled/a-63157463

В ЕС, США, а также в международных правозащитных организациях отреагировали на сообщения о массовых захоронениях, в том числе - мирных жителей, в черте города Изюма в Харьковской области, освобожденного украинской армией после оккупации ВС РФ. "Мы самым решительным образом осуждаем эти злодеяния", - заявил в пятницу, 16 сентября, в Брюсселе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Агрессивная война России "оставляет кровавый и разрушительный след" на территории Украины, отметил глава европейской дипломатии. "Тысячи мирных жителей убиты, многие подвергаются пыткам, преследованиям, сексуальному насилию, похищены или насильственно перемещены. Это бесчеловечное поведение российских сил, полностью игнорирующих международное гуманитарное право и Женевские конвенции, должно быть немедленно прекращено", - указал верховный представитель ЕС.

Политическое руководство РФ и все ответственные за нарушения в Украине будут привлечены к ответственности, уверен Боррель. Евросоюз поддерживает все усилия, направленные на достижение этой цели, добавил он.

В США назвали произошедшее "отталкивающим и ужасающим"

В администрации США назвали "отталкивающим и ужасающим" обнаружение сотен свежих безымянных могил рядом с Изюмом. "Это, к сожалению, соответствует тем развязности и жестокости, с которыми российские силы ведут эту войну против Украины и украинского народа", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

AI забила тревогу еще в марте

Директор Amnesty International (AI) по Восточной Европе и Средней Азии Мари Стразерс в свою очередь указала, что "еще в марте AI забила тревогу по поводу судьбы мирных жителей в Изюме, который с четвертого дня широкомасштабного вторжения России в Украину подвергался безжалостным атакам со стороны российских войск". "Эти новые открытия подтверждают наши самые мрачные опасения", - подчеркнула Стразерс.

Правозащитники призывают международное сообщество предоставить ресурсы для помощи Украине в сборе доказательств и проведении необходимых расследований. "Те, кто совершают или отдают приказы о совершении преступлений по международному праву, должны помнить: в отношении этих дел нет срока давности, и правосудие их настигнет", - резюмировала Стразерс.

После восстановления контроля над Изюмом в Харьковской области украинские власти сообщили, что в импровизированном месте захоронения в близлежащем лесу обнаружены более 440 недавних могил. По словам украинского уполномоченного по делам пропавших без вести Олега Котенко, могилы были вырыты в спешке для захоронения многочисленных жертв, в том числе после массированных обстрелов города российскими войсками в феврале и марте 2022 года.

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков сообщил, что за сутки обнаружено 445 могил с мирными жителями и одна братская могила, в которой захоронены военнослужащие ВС Украины.

Российские власти пока не комментировали эти сообщения, в пророссийской "администрации" Херсонской области заявили о "провокации" со стороны Киева.

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