Под Изюмом найдены тела украинских солдат со следами пыток

На 205-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 16 сентября (время московское).

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Путин впервые прокомментировал контрнаступление Украины. "Киевские власти объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление. Посмотрим, чем оно закончится", - сказал российский президент на пресс-конференции в Самарканде.

По его словам, военные планы Кремля "не подлежат корректировке". "Основной целью является освобождение всей территории Донбасса. Эта работа продолжатся несмотря на эти попытки контрнаступления украинской армии. У нас наступательные операции в самом Донбассе-то не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает новые и новые территории", - утверждает Путин. По его словам, Россия "воюет не полной армией". "Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью. Естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее", - заявил президент.

Под Изюмом эксгумированы тела украинских солдат со следами пыток

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В одном из массовых захоронений в освобожденном из-под российской оккупации Изюме были обнаружены тела украинских военнослужащих со связанными руками. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Радио Свобода" . По его мнению, это свидетельствует о том, что украинские военные подвергались пыткам.

О следах пыток на телах погибших, которые были эксгумированы из массового захоронения в Изюме, сообщает также глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов . "Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети", - написал он в своем Telegram-канале.

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От 10 до 15 лет тюрьмы может в будущем грозить украинским госслужащим за получение паспорта РФ. Это предусматривает законопроект об уголовной ответственности "за принудительную российскую паспортизацию", который был согласован на правительственном совещании в Киеве 16 сентября. Содержание документа пояснила в своем Telegram-канале украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук .

"Российский паспорт - это вражеское оружие и на нашей территории подлежит уничтожению", - заявила она.

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Крупные банки Крыма оплатят закупку снаряжения для "добровольцев", отправляющихся с аннексированного Россией полуострова на войну с Украиной. Об этом сообщил "губернатор" региона Сергей Аксенов.

Накануне Аксенов заявил, что на войну с Украиной добровольно пошли 1,2 тысячи жителей Крыма.

Берлин не торопится поставлять танки Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пока не планирует в одиночку передавать Украине танки западного образца, а происходить подобные поставки могут лишь в координации с союзниками. О позиции канцлерасообщаютсо ссылкой на источники в правительстве агентства AFP и dpa в пятницу, 16 сентября.

"Никаких изменений" в позиции Шольца в обозримом будущем не ожидается, "он остается очень верным своей линии", рассказали источники AFP в правительстве ФРГ. В последние дни канцлер неоднократно напоминал, что Германия не будет действовать в одиночку в вопросе поставок в Украину боевых машин пехоты и боевых танков западного производства, напомнили собеседники агентства. Такую боевую технику "в лучшем случае" можно было поставлять вместе с союзниками, подчеркнули собеседники AFP

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Страны "Веймарского треугольника" - Германия, Франция и Польша - выступили с предложением создать в ЕС специальную европейскую миссию по обучению и помощи украинским вооруженным силам, которая также обеспечивала бы техническое обслуживание и ремонт военной техники.

В совместном заявлении министры по европейским делам трех стран указывают, что ЕС необходимо продолжать оказывать поддержку Украине, предоставляя убежище беженцам, принимая ограничительные меры в отношении России и оказывая Киеву военную помощь. Однако "в долгосрочной перспективе поддержка украинских сил предполагает выход за рамки предоставления оборудования", говорится в документе.

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Запад к поставкам тяжелых вооружений в Украину. "Мы должны победить, поэтому нам нужны системы ПВО и тяжелые вооружения", - заявил он в Берлине на встрече глав парламентов стран-членов G7 с участием председателя Европарламента Роберты Метсолы и спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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Пресс-служба СБУ сообщает о задержании в Киеве российского агента, который пытался записаться в полк "Азов". Указывается, что речь идет о жителе Донецкой области, который ранее проходил службу в отряде специального назначения "гвардии ДНР" и до 2018 года активно участвовал в боевых действиях против украинских войск в Донбассе, а после - уехал в Россию и был завербован российскими спецслужбами.

По данным СБУ, мужчина был заброшен на территорию Украины еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Его задачей было передавать российской стороне данные о местах дислокации и перемещениях украинских войск, их численности и технике.

В ЕСПЧ упразднили должность российского судьи

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с исключением РФ из Совета Европы принял решение об упразднении должности российского судьи. До сих пор ее занимал Михаил Лобов.

ЕСПЧ продолжит рассматривать иски от россиян, поданные до 16 сентября. При этом новые жалобы приниматься на рассмотрение не будут.

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Число погибших во время российской оккупации Изюма может превышать число жертв трагедии в Буче. Такую оценку Олега Котенко - украинского уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, - приводит на своей странице в Facebook министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее в Изюме началась эксгумация тел из массовых захоронений, обнаруженных после ухода из города ВС РФ.

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В оккупированном Бердянске убиты заместитель "мэра" по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, сообщили нынешние "власти" города. Людмила Бойко возглавляла городскую избирательную комиссию по проведению "референдума" об аннексии захваченной части Запорожской области.

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По состоянию на сегодняшний день почти вся Харьковская область освобождена из оккупации, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. Он напомнил, что регион находился во власти российских военных более пяти месяцев.

"В это время оккупанты и не пытались делать что-либо для людей. Они разрушали, грабили, забирали", - написал Зеленский, добавив, что после ухода ВС РФ в некоторых деревнях Харьковской области не осталось ни одного неповрежденного дома.

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Роскосмос не примет участие в 73-м Международном астронавтическом конгрессе IAC 2022, который состоится в Париже с 18 по 22 сентября. Как пишет газета "Коммерсант", большинству членов российской делегации было отказано в визах.

Хроника событий 16 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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