Шольц не планирует "первым" поставлять Киеву западные танки

Канцлер Шольц по-прежнему считает, что Германия не должна действовать в одиночку в вопросе поставок Украину западных танков, но эта позиция "не вечная".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) пока не планирует в одиночку передавать Украине танки западного образца, а происходить подобные поставки могут лишь в координации с союзниками. О позиции канцлера сообщают со ссылкой на источники в правительстве агентства AFP и dpa в пятницу, 16 сентября.

"Никаких изменений" в позиции Шольца в обозримом будущем не ожидается, "он остается очень верным своей линии", рассказали источники AFP в правительстве ФРГ. В последние дни канцлер неоднократно напоминал, что Германия не будет действовать в одиночку в вопросе поставок в Украину боевых машин пехоты и боевых танков западного производства, напомнили собеседники агентства. Такую боевую технику "в лучшем случае" можно было поставлять вместе с союзниками, подчеркнули собеседники AFP.

В начале месяца газета Die Welt со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что канцлер отклонил просьбу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках современных танков Leopard 2. Немецкая машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) еще в апреле была готова поставить Киеву 100 танков Leopard 2A7, но Шольц отказался одобрить экспортную лицензию.

Отказ поставлять западные танки - это "не вечная позиция"

Федеральное правительство не видит "в настоящее время других стран, которые поставляли бы боевые танки (западного производства. - Ред.)", подчеркнули в Берлине. При этом в правительстве сообщили, что не чувствует со стороны союзников давления с призывами начать такие поставки. "Нет ни давления, ни просьб со стороны Белого дома в Вашингтоне, чтобы мы поставили Украине конкретные системы вооружений - например, боевые танки", - рассказал собеседник AFP, подчеркнув, что такая позиция Германии "не вечная". "Мы продолжим смотреть, что мы можем сделать, чтобы помочь таким образом, который соответствует ситуации", - пояснил источник.

Канцлер не говорил, что ФРГ "никогда" не будет поставлять западные танки, он всегда заявлял, что федеральное правительство не действует в одиночку, а в настоящее время нет страны, которая поставляет или планирует поставлять Украине западные боевые танки, подчеркнул собеседник dpa.

В Киеве назвали отказ "неутешительными сигналами"

"Неутешительные сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны "Леопарды" и "Мардеры" для освобождения людей и спасения их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему нельзя поставить это оружие, одни абстрактные страхи и отговорки. Чего такого боится Берлин, чего не боится Киев?" - написал в начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время визита в ФРГ призвал Берлин взять на себя роль лидера в деле поставок танков Украине. "Германия должна соответствовать своей лидерской роли и первой поставить боевые танки. Такая страна, как Германия, не оглядывается на то, что делают другие", - сказал Стефанчук.

Во время визита в ООН Шольц не будет объявлять о новой политике ФРГ

Хотя война в Украине станет основной темой во время визита Шольца на сессию Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе, ни о каких изменениях в политике ФРГ в отношении Украины он объявлять не будет, пишет AFP.

В своем выступлении 20 сентября Шольц планирует "четко охарактеризовать" действия президента России Владимира Путина, которые канцлер называет "нарушением международного права", уточняет источник dpa.

"Россия пытается "замести под ковер" нарушение международного права, которое она совершила. Шольц хочет противопоставить этому прописные истины", - пишет агентство. На ассамблее не планируется двухсторонняя встреча Шольца с президентом США Джой Байденом, узнало dpa. Хотя их контакты в рамках различных мероприятий Генеральной ассамблеи не исключаются.

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