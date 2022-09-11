В бундестаге ФРГ призвали поддержать ВСУ вооружением

На фоне успешного контрнаступления ВСУ необходимо срочно нарастить поставки Киеву вооружений из ФРГ для освобождения оккупированных Россией украинских территорий, считают в правящей коалиции.

Члены правящей коалиции Германии выступили за немедленную поддержку украинского контрнаступления поставками тяжелой военной техники, сообщает со ссылкой на заявления депутатов в воскресенье, 11 сентября.

"Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить бронированные машины, боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 2", - заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

По ее словам, ФРГ должна взять на себя "ведущую роль в Европе в борьбе за демократию". "И, конечно же, сейчас не время для нерешительности и колебаний", - подчеркнула Штрак-Циммерман.

"Нынешнее военное продвижение украинской армии и первые отвоеванные районы на востоке страны говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть завоеванную страну - в сочетании с поставками союзниками тяжелого вооружения и военной техники", - прокомментировала она контрнаступление ВСУ.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности фракции "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) также выступила за увеличение поставок вооружений, особенно в областях противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники. "Все варианты должны быть еще раз изучены без ограничений, потому что это решающие месяцы для народа Украины и для порядка на нашем континенте", - сказал она, подчеркнув, что "мотивация и очень хорошая организация украинской армии" в сочетании с наличием современных систем вооружения позволили ВСУ освободить захваченные Россией территории.

Депутаты призывают адаптировать поставки оружия к новым реалиям

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) также призвал поддержать Украину поставками нового вооружения.

"На этом новом этапе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и удерживать их под контролем", - заявил он изданиям Funke Mediengruppe. "Страны Запада, особенно США, Германия, Франция и Польша должны быстро скоординировать свои усилия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - сказал Рот. "Украина может выиграть эту войну как свободная демократическая страна, сохранив при этом свою территориальную целостность. Это было бы невозможно без поставок современного западного оружия, в частности из Германии", - подчеркнул политик.

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Для того, чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина сохранила свою государственную территорию, необходима вся возможная военная поддержка", - согласился член комитета бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter).

По его словам, Германия должна "немедленно" поставить Украине БМП и танки, без которых украинские военнослужащие "зачастую беззащитны при наступлении". Кизеветтер призвал канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) и министра обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отказаться от их осторожного подхода к поставкам в Украину танков западного производства.

Успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал, что с 1 сентября ВСУ освободили около 2000 квадратных километров украинской территорий. В то же время главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 11 сентября сообщил об освобождении 3000 квадратных километров и о продвижении украинских войск к границе с Россией на Харьковском направлении.

Минобороны Украины подтвердило освобождение города Балаклея в Харьковской области, кроме того, стало известно о выходе ВСУ к окраинам Купянска и Изюма.

Между тем российское Минобороны подтвердило вывод сил в Харьковской области, назвав его "перегруппировкой российских войск" в районах Балаклеи и Изюма. В ходе брифинга 11 сентября российское ведомство показало карту, из которой следовало, что российские войска почти полностью покинули Харьковскую область.

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