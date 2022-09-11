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Дорога на БалаклеюФото: Juan Barreto/AFP
КонфликтыРоссия

Войска РФ почти полностью ушли из Харьковской области

Даниил Сотников
10 мин. назад

Как следует из опубликованных Минобороны РФ карт, российские войска почти полностью покинули Харьковскую область, хотя накануне под их контролем находились территории на севере региона.

https://www.dw.com/ru/vojska-rf-pocti-polnostu-usli-iz-harkovskoj-oblasti/a-63083571

Российские войска почти полностью ушли с территории Харьковской области, сохранив под своим контролем небольшую часть за рекой Оскол, на границе с Луганской областью. Это следует из карты контролируемых территорий, показанной российским ведомством в ходе ежедневного брифинга в воскресенье, 11 сентября.

Из карты, опубликованной Минобороны РФ накануне, следовало, что под контролем российских войск находятся территории на севере и востоке области, в том числе города Купянск и Изюм. На обновленной карте находящимися под контролем РФ отмечены лишь небольшие области на востоке региона. При этом, как следует из карты и слов представителя ведомства Игоря Конашенкова, подразделения ВСУ уже находятся на границе контролируемой Россией территории.

"За сутки сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пристин, Болдыревка, Синиха, Белое, Комаровка, Гороховатка, Купянск, Сеньково и Подвысокое Харьковской области", - сообщил Конашенков. Перечисленные им населенные пункты вплотную прилегают к контролируемой Россией территории.

Освобождения населенных пунктов в ходе контрнаступления ВСУ

С начала сентября вооруженные силы Украины вернули под своей контроль около 2000 квадратных километров Украины, оккупированных Россией, сообщил 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

О самом значительном за это время контрнаступлении стало известно накануне. Минобороны Украины подтвердило освобождение города Балаклея в Харьковской области, также стало известно о выходе ВСУ к окраинам Купянска и Изюма. Официально о возвращении этих населенных пунктов не сообщалось.

Утром 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об освобождении уже 3000 квадратных километров территории и о продвижении украинских войск к границе с Россией. "На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу остается 50 километров", - указал он. В то же время президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 сентября утверждал, что с начала сентября освобождено около 2000 квадратных километров.

Между тем Залужный опубликовал фотографии из освобожденных от российских войск сел Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка. "Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Российское Минобороны назвало отвод войск "перегруппировкой"

Накануне Минобороны РФ признало отступление войскв Харьковской области. Вывод сил оно назвало "перегруппировкой российских войск" в районах Балаклеи и Изюма. Военные перебрасывались на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики" для "наращивания усилий" на Донецком направлении, утверждают в ведомстве.

"В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск", - заявили в Минобороны.

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