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Украинские военные в Харьковской области, 9 сентября 2022 годаФото: Juan Barreto/AFP
КонфликтыУкраина

СМИ и местные власти сообщили об освобождении ВСУ Купянска

Ольга Лебедева
47 мин. назад

В Харьковской области освобожден третий по величине город Купянск, сообщила советница главы региональной администрации. Генштаб ВСУ пока не подтвердил эту информацию.

https://www.dw.com/ru/smi-i-mestnye-vlasti-soobsili-ob-osvobozdenii-vsu-strategiceski-vaznogo-kupanska/a-63076828

Украинские СМИ и местные власти сообщают об освобождении Вооруженными силами Украины (ВСУ) стратегически важного города Купянск Харьковской области. Среди прочих, в субботу, 10 сентября, о взятии третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла заявила советница главы региональной администрации Наталья Попова. "Купянск - это Украина", - написала она в Facebook, разместив фотографию военных из 92-й отдельной механизированной бригады, стоящих с боевым флагом у здания горсовета.

Об освобождении Купянска сообщают и ряд Telegram-каналов и СМИ, в том числе "Украинская правда", они разместили при этом фотографии украинских военнослужащих с флагом Украины в центре этого города. Генеральный штаб ВСУ пока не подтверждал эту информацию.

В то же время РИА "Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию Купянска сообщает, что она остается в городе несмотря на непрекращающиеся обстрелы, проводится эвакуация населения.

Важный транспортный узел для снабжения ВС РФ

Купянск имеет прямое железнодорожное сообщение с Россией и является важным транспортным узлом для снабжения всего формирования российских войск вокруг Изюма. В результате контрнаступления ВСУ более 10 тысяч российских солдат сейчас находятся под угрозой окружения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении ВСУ более 30 населенных пунктов в Харьковской области с начала контрнаступления. Среди прочих, отвоеваны Балаклея, Волохов Яр, Шевченково и Чкаловское.

Смотрите также:

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея

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Украинские военные на танке в Харьковской области

СМИ и местные власти сообщили об освобождении ВСУ Купянска

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