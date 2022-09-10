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Граница Харьковской и Донецкой областей УкраиныФото: DW/A.Indyuchowa
КонфликтыУкраина

В "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Российские военные оставили Изюм и ряд других населенных пунктов Харьковского направления, написал в Telegram "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов.

https://www.dw.com/ru/v-dnr-podtverdili-othod-rossijskih-vojsk-iz-izuma/a-63077202

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма Харьковской области. "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования", - написал в субботу, 10 сентября, в Telegram-канале "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов.

Он добавил, что россияне "воюют, как умеют, на всех уровнях", и отметил необходимость "признать ошибки и сделать правильные выводы". Официального подтверждения ухода подразделений ВС РФ из Изюма пока нет ни с украинской, ни с российской сторон.

ВСУ ведет наступление на Лиман?

Не подтверждена пока и появившаяся в последние часы информация украинских и российских военных блогеров о том, что частям ВСУ удалось форсировать реку Северский Донец и начать наступление на населенный пункт Лиман.

Сообщается об освобождении Купянска

В тот же день украинские СМИ и местные власти сообщили об освобождении Вооруженными силами Украины стратегически важного города Купянск Харьковской области. Купянск имеет прямое железнодорожное сообщение с Россией и является важным транспортным узлом для снабжения всего формирования российских войск вокруг Изюма. В результате контрнаступления ВСУ более 10 тысяч российских солдат сейчас находятся под угрозой окружения. Генеральный штаб ВСУ пока также не подтверждал эту информацию.

При этом украинский Генштаб заявил, что за последние дни освобождены более тысячи квадратных километров украинской территории, ранее захваченные ВС РФ, в том числе более 30 населенных пунктов в Харьковской области. "В отдельных направлениях подразделения Сил обороны вклинились в оборону противника на глубину до 50 км, отмечается в утренней сводке Генштаба 10 сентября.

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В "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма

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