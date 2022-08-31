Наступление ВСУ на юге: что говорят о нем западные эксперты

Данные об объявленном Киевом наступлении в Херсонской области скудны и противоречивы. Есть ли у ВСУ шанс на прорыв российской линии обороны? Что думают об этом военные эксперты из Европы и США?

О наступлении ВСУ в Херсонской области и других частях юга Украины глава пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк объявила 29 августа. Между тем о подробностях этой операции до сих пор известно не много. Украинские СМИ пишут о прорыве первой линии российской обороны в Херсонской области, а Минобороны РФ заявляет о "неудачной" попытке украинской стороны провести наступление в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях и называет цифры уничтоженной боевой техники и личного состава ВСУ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что "конкретики" касательно наступления ВСУ на юге нельзя будет услышать ни от одного человека, "потому что это - война". Что говорят о ситуации на южном направлении фронта западные эксперты - у DW.

Идет ли контрнаступление ВСУ под Херсоном?

По словам британского военного аналитика Джастина Крампа, "положение на фронте пока еще скрывает дымовая завеса боев", однако "масштаб того, что мы видим сейчас, намного больше того, что мы видели ранее". "Похоже, что по масштабам эта наступательная операция действительно соответствует тому, чего хотел украинский президент", - констатирует он.

О том, что Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить план операции по возврату южных территорий страны, оккупированных российской армией, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал 10 июля в интервью британской газете The Times. Крамп уверен: у Киева "были политические задачи и сроки, чтобы достичь своих целей в южном регионе". Украина хотела добиться определенных успехов в районе Херсона до того, как Россия сможет провести там какой-либо референдум в сентябре, поясняет он.

Со своей стороны, Бен Ходжес, генерал-лейтенант армии США в отставке, отвечая на вопрос DW о том, можно ли считать текущие события на юге Украины началом контрнаступления ВСУ, отметил следующее: "Мы не уверены. Украинский Генштаб проделал очень хорошую работу по защите информации. О русских мы знаем больше, чем о том, что делают украинские военнослужащие".

Шансы ВСУ на прорыв на юге Украины

При этом Ходжес считает ВСУ способными на проведение успешного наступления. "Они противостояли желанию бросить дополнительную технику и живую силу на поле боя, аккумулируя силы, которые были бы готовы начать атаку, как только для этого появятся соответствующие условия", - подчеркивает отставной генерал.

Отставной генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес Фото: picture-alliance/Eventpress Stauffenberg

В качестве примеров необходимых для контрнаступления приготовлений он называет взятие в конце июля в тактическое окружение российской группировки . "Думаю, что если Украина действительно начнет наступление, то время и место для него были выбраны правильно", - констатирует он.

Роль западного оружия в Украине

Опрошенные DW эксперты сходятся во мнении, что важную роль в формировании текущей ситуации на фронте сыграли поставки западных вооружений, в частности РСЗО HIMARS, которые сейчас активно задействует ВСУ.

"В последнее время можно было наблюдать эффективное использование РСЗО HIMERS и других систем вооружений в ходе так называемых формирующих операций - когда уничтожается российская логистика, артиллерия, ракеты, командование, - указывает американский отставной генерал Ходжес. - Есть ощущение, что за этим последует нечто крупное, но у нас нет уверенности. Мы узнаем больше в течение ближайших нескольких дней".

В то же время британский военный аналитик Джастин Крамп, комментируя доступные кадры боев в Украине, отмечает, что на них видны и поставленные Западом бронетранспортеры. "В целом это выглядит как вполне значимое общевойсковое наступление с использованием танков, самолетов, вертолетов и артиллерии, направленное на то, чтобы добиться хотя бы ограниченного прорыва линии фронта с Россией", - добавляет Крамп.

Разрушения в Херсоне Фото: STRINGER/AFP/Getty Images

Со своей стороны, Брэдли Боумэн из американского аналитического центра Фонд демократий (FDD) напоминает о том, что только от США с января 2021 года Украина получила военную помощь на 13,5 млрд долларов. Сейчас Киев находится под давлением, поскольку от него ожидают, что украинская армия "будет не просто держать оборону, но и перейдет в наступление", полагает он.

"Украинцы использовали полученное оружие по назначению, и в некоторых местах - я не хочу преувеличивать - они начали переходить в контрнаступление: на юге, в районе Херсона, - рассуждает Боумэн. - И это учитывая, что россияне перегруппировались и передислоцировали туда свои войска".

Реакция России на украинское наступление

Как же реагирует на начало объявленного наступления ВСУ российская сторона? По словам Бена Ходжеса, в США наблюдают и попытки представить все так, как будто ничего не происходит, и проявления паники.

Российские военные под Херсоном, июль 2022 года Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

По оценке Ходжеса, проблема армии РФ состоит в том, что она так и не устранила трудности, которые испытывала еще в феврале: "Речь идет об управлении и том, как принимаются решения о перемещении личного состава". По мнению отставного генерала, состояние логистики ВС РФ с каждой неделей становится все хуже, именно поэтому российские военные не в состоянии эффективно реагировать на изменение ситуации.

Комментируя заявления о том, что Россия намерена увеличить численность личного состава ВС на 10%, Ходжес заявляет, что "готов поставить крупную сумму" на то, что это не удастся и "137 тысяч россиян, желающих вступить в армию, не найдется". С другой стороны, даже если бы это и удалось, то на подготовку и экипировку этих людей ушли бы месяцы, уточнил он.

Проблемы российской армии

На проблемы России с набором военнослужащих обращает внимание и Буркхард Майснер (Burkhard Meißner), аналитик из Германского института оборонных и стратегических исследований, профессор Университета бундесвера в Гамбурге. По его словам, после шести месяцев войны российская армия находится "в состоянии глубокого шока", "но в то же время она не повержена".

Одна из проблем, которые затрагивает Майснер, анализируя ситуацию, - крупные потери военной техники у россиян, в частности, танков, потери которых, по его данным, "исчисляются четырехзначными числами".

Российская армия так и не смогла взять под контроль воздушное пространство, "хотя от нее ожидали этого уже на второй день войны", продолжает Майснер. "То, что эта армия оказалась не в состоянии ни молниеносно, ни за полгода оккупировать Украину, хотя многие считали ее способной на это, и сам факт того, что это не удалось, подрывает веру этой армии в саму себя", - резюмирует германский эксперт.

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