В Украине заявили о начале наступления ВСУ на юге

ВСУ ведут наступление в Херсонской области и других частях юга страны, заявила глава пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление по ряду направлений на юге страны, заявила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Среди прочего, наступательные действия ведутся в Херсонской области, указала она в понедельник, 29 августа.

В Херсонской области ВСУ прорвали первую линию обороны россиян

В свою очередь оперативная группировка войск "Каховка" сообщила, что украинские войска прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области. В результате украинского наступления занятые ранее позиции покинули 109-й полк самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и российские десантники, указывается в обнародованном "Каховкой" видео.

Прорыв первой линии российской обороны в Херсонской области также подтвердил источник "Украинской правды".

Между тем в аннексированном Россией Крыму опровергли заявление ВСУ о начале наступления на юге Украины. "Глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что данные заявления являются фейком и информационным вбросом.

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