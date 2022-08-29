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Поврежденный Антоновский мост через Днепр в Херсоне, июль 2022 годаФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

В Украине заявили о начале наступления ВСУ на юге

Ольга Лебедева
48 мин. назад

ВСУ ведут наступление в Херсонской области и других частях юга страны, заявила глава пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

https://www.dw.com/ru/v-ukraine-zaavili-o-nacale-nastuplenia-vsu-na-uge/a-62962388

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление по ряду направлений на юге страны, заявила глава объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Среди прочего, наступательные действия ведутся в Херсонской области, указала она в понедельник, 29 августа.

В Херсонской области ВСУ прорвали первую линию обороны россиян

В свою очередь оперативная группировка войск "Каховка" сообщила, что украинские войска прорвали первую линию обороны ВС РФ в Херсонской области. В результате украинского наступления занятые ранее позиции покинули 109-й полк самопровозглашенной "Донецкой народной республики" и российские десантники, указывается в обнародованном "Каховкой" видео.

Прорыв первой линии российской обороны в Херсонской области также подтвердил источник "Украинской правды".

Между тем в аннексированном Россией Крыму опровергли заявление ВСУ о начале наступления на юге Украины. "Глава" Крыма Сергей Аксенов утверждает, что данные заявления являются фейком и информационным вбросом.

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