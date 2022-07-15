Битва воли: военные аналитики о приказе Зеленского вернуть юг Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 июля рассказал британской газете The Times, что президент Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить план операции по возврату южных территорий страны, оккупированных российской армией.

Резников не назвал конкретных сроков, когда украинская армия рассчитывает перейти в контрнаступление. "Мы понимаем, что с политической точки зрения это крайне необходимо для нашей страны. Президент дал приказ главнокомандующему вооруженными силами подготовить планы. После этого Генштаб сделает свою работу и скажет: чтобы достичь этой цели, нам нужно А, Б и В", - сообщил Резников.

Вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук с конца июня также анонсирует контрнаступление ВСУ и призывает жителей оккупированных южных областей "эвакуироваться всеми доступными способами" - в том числе через Крым на территорию России. "Надо искать возможность уехать, потому что наши вооруженные силы будут деоккупировать (территории. - Ред.). Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают", - объясняла Верещук.

Символическое объявление

В публичном объявлении Киевом планов начать контрнаступление некоторые военные аналитики видят символический шаг с его стороны. "Если вы собираетесь начать наступление, вы не будете рассказывать об этом россиянам. Вы захотите застать их врасплох, начать наступление на их позиции, пока они не собрали всю свою военную силу", - рассуждает в разговоре с DW старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Капчан.

Владимир Зеленский

Такое заявление, по его мнению, может быть адресовано в первую очередь украинцам и международному сообществу. При этом, допускает Капчан, Зеленский одновременно реагирует на сообщения о недовольстве ходом войны среди российских военных и элит. "Поэтому один из возможных посылов Зеленского россиянам: "Не думайте, что борьба окончена. Не думайте, что вы добиваетесь успех. Мы идем за вами", - рассуждает аналитик.

"Зеленский и украинские власти с самого начала хорошо ориентируются в информационной войне", - соглашается директор по национальной безопасности и международной политике в Центре американского прогресса Макс Хоффман. "Они балансируют между демонстрацией своей вполне реальной отчаянной нужды в западной помощи и сохранением надежды среди украинского населения, что они могут выиграть эту войну и оттеснить русских", - указал Хоффман в интервью DW.

Российское руководство было "отрезвлено" силой украинской обороны, военными возможности и решимостью ВСУ в начале войны, уверен Капчан, который напоминает о значительных потерях российской армии как в живой силе, так и в тяжелой технике. "И поэтому следует задаться вопросом, сколько еще россияне смогут выдержать? Поэтому это отчасти вопрос битвы воли, а не только битвы военной силы. И Зеленский в определенной степени задает тон этой битве, когда говорит: "Мы вам ответим, готовьтесь к большему", - считает аналитик.

Хватит ли Украине сил отвоевать юг страны

Эксперты пока не берутся судить о возможностях украинских сил отвоевать южные регионы. "Насколько реально это украинское наступление на юге, насколько масштабным оно будет, еще предстоит увидеть. Очевидно, что настоящие планы держатся в строгом секрете, как это и должно быть", - говорит Хоффман.

Без более полной информации о соотношении сил на юге и характере украинского наступления сложно предсказывать, удастся ли ВСУ достичь успеха на этом направлении, соглашается Капчан. "Однако стоит отметить, что Украина уже добивалась замечательных успехов на поле боя, когда смогла отвоевать территории, которые заняли русские. Так что, да, я думаю, будет некоторый успех. Смогут ли украинцы вернуться к границам 24 февраля на юге? Кто знает", - рассуждает аналитик.

Российские военные в Херсоне

В любом случае отвоевать южные территории будет очень сложно, уверен Хоффман: "Это амбициозная цель, там труднопроходимая местность. Есть реки, в том числе Днепр - одна из крупнейших рек Украины. И это заболоченная территория, которая ограничивает пути атаки, но при этом достаточно открытая, так что наступательные движения затруднены. Очень сложно захватить территорию, сражаясь против изощренного противника на такой открытой местности".

Как западное вооружение скажется на ходе возможного контрнаступления

В последние недели Украина начала активно применять американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) дальнего радиуса действия HIMARS. Первые такие установки поступили в подразделения ВСУ в последние дни июня. С этого момента аналитики насчитали около 20 сообщений об уничтожении крупных складов на оккупированных южных территориях, многие из которых находились глубоко в тылу и были недосягаемы для более старых пусковых установок.

Украина начала активно применять американские РСЗО дальнего радиуса действия HIMARS

"Наконец чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия. Ее точность действительно такая, как нужно. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал русской армии", - сообщил Зеленский 6 июля. Всего, по данным СМИ, у Украины есть восемь установок HIMARS, ожидается поставка еще четырех.

Скоординированная кампания по уничтожению складов с боеприпасами может со временем "уравнять правила игры" в артиллерийской дуэли сторон, считает Хоффман. И хотя у ВСУ не так много систем HIMARS, тот факт, что теперь эти установки находятся вне досягаемости российской артиллерии, становится серьезным психологическим преимуществом, уверен он.

Точность ударов по складам аналитик из Центра американского прогресса связывает как с качественными разведданными, которые Украине, вероятно, предоставляют США и Великобритании, так и с активным партизанским движением на оккупированных территориях. "Партизаны в тылу у россиян, которые предоставляют координаты для различных целей, и новые системы дальнего действия, особенно HIMARS, это мощная комбинация", - полагает Хоффман, называющий эти факторы ключевым преимуществом ВСУ на южном направлении.

Наступление на юге как способ отвлечь внимание с востока

В начале июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном контроле над Луганской областью. И официальный Киев, и сторонние эксперты с аналитиками сообщили, что в битве за Донбасс решающим фактором стало значительное преимущество российской армии в тяжелой артиллерии. После захвата последних крупных населенных пунктов области - Северодонецка и Лисичанска - российское военное командование объявило "оперативную паузу" на этом направлении перед дальнейшим наступлением в Донбасс.

Купчан допускает, что если Россия воспримет угрозу украинского контрнаступления на юге всерьез, это может сказаться на действиях российских сил на востоке Украины и отвлечь от дальнейшего активного продвижения в этом направлении. Можно ожидать определенного успеха ВСУ на южном фронте, продолжает Капчан, но не стоит думать, что Украина сможет быстро вернуть себе завоеванные территории: "Обороняться легче, чем нападать. И в этом отношении, я думаю, усилия по возвращению, например, Донбасса будут долгой и упорной борьбой".

Издание The Economist в репортаже из Херсонской области пишет, что российское продвижение на востоке и ожесточенные бои там не позволяют ВСУ сосредоточиться на отвоевывании юга. "Что бы ни происходило, это еще не похоже на полноценное контрнаступление", - констатирует издание, отмечая, что у украинских сил в Херсонской области нет необходимого для успешной атаки преимущества в живой силе и технике (три к одному), а украинские военные не скрывают, что им не хватает боеприпасов и людей.

Один из военнослужащих рассказал The Economist, что россияне успели построить для защиты под Херсоном усиленные подземные бункеры, куда возвращаются каждый раз после украинских атак. "Там, где было десять, появляется сотня", - так он описал ситуацию.

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