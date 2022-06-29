 Прощай, советское оружие: какую помощь НАТО получит Украина | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 29.06.2022

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Европа

Прощай, советское оружие: какую помощь НАТО получит Украина

Саммит НАТО утвердил новый комплексный пакет помощи Украине в размере нескольких сот миллионов евро. Он предусматривает краткосрочную и долгосрочную поддержку. DW подробнее о новом пакете.

Лидеры глав государств и правительств на саммите НАТО в Мадриде

Лидеры глав государств и правительств на саммите НАТО в Мадриде

НАТО расширит свою поддержку Украины. Лидеры 30 государств Организации Североатлантического договора на своем саммите в Мадриде 29 июня согласовали новый комплексный пакет помощи Украине. "Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, одобрив комплексный пакет помощи Украине", - сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Мы продолжим и еще усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, продолжающего защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии", - отмечается в декларации мадридского саммита НАТО. "Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, усилит кибернетическую безопасность и стойкость Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора", - говорится в документе.

Чем НАТО сейчас поддерживает Украину

Альянс начал активно предоставлять Украине помощь после 2014 года с помощью трастовых фондов. На саммите 2016 года впервые утвердили комплексный пакет помощи Киеву. Когда Россия развязала широкомасштабную войну против Украины 24 февраля, то НАТО активизировала эту помощь. С того времени альянс передавал Киеву топливо, аптечки и медикаменты, средства индивидуальной защиты от химических, биологических и радиоактивных угроз.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Эту поддержку теперь будут расширять. Столтенберг сообщил, что с новым пакетом планируют предоставлять Украине также оборудование для защищенной связи, бронежилеты, средства для разминирования, а также "сотни переносных систем противодействия дронам".

В НАТО подчеркивают, что предоставляют Украине исключительно нелетальную помощь. Летальное оружие поставляют Киеву только государства альянса в двухстороннем или многостороннем порядке. С новым пакетом это разделение ролей не изменится ни в коем случае, потому что НАТО старательно избегает всего, что могло бы втянуть альянс в конфликт с Россией.

Пакет помощи Украине - сигнал России со стороны НАТО

Новый комплексный пакет помощи в НАТО рассматривают также, как "четкий и очевидный" сигнал того, что партнерство с Украиной важно для альянсаи будет долгосрочным. "Пакет действительно задуман, чтобы продемонстрировать долгосрочное обязательство перед Украиной как сейчас, так и на много лет вперед. Это чрезвычайно важно для нас, чтобы никто - ни украинский народ, ни украинские власти, ни Российская Федерация, ни один из наших партнеров - не сомневался в нашей непоколебимой приверженности Украине", - отметил источник DW в НАТО.

В Киеве довольны новым пакетом обещанной помощи. В Мадрид на саммит приехал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. "На сегодняшний день в вопросе таких поставок НАТО делает то, что может. Я могу вам подтвердить: да, это соответствует нашим ожидания. Конечно, как и в вопросе поставок вооружений, мы хотели бы больше и быстрее. Но мы над этим работаем", - отметил Жовква.

Сколько денег НАТО направит на пакет поддержки Украины?

Ожидается, что страны альянса выделят на новый пакет помощи несколько сот миллионов евро. Точную цифру пока не называют, потому что часть проектов только готовят. По данным источника DW в НАТО, на помощь Украине после 24 февраля выделили 22 млн евро - эту помощь либо уже доставили, либо она в процессе доставки. Еще 40 млн евро помощи тоже были утверждены, теперь работают над ее передачей.

На саммите НАТО в Мадриде

На саммите НАТО в Мадриде

Новый пакет предусматривает проекты еще на 330 млн евро - их как раз готовят. Деньги на них поступят через трастовый фонд.

НАТО поможет Украине перейти на оружие западных стандартов

В дополнение к этой нелетальной помощи новый пакет предусматривает еще одну, долгосрочную часть. Потребность в ней вызвана тем, что как в Украине, так и в странах альянса с ходом войны остается все меньше оружия советского образца. И с новыми поставками у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше вооружений натовских стандартов. Теперь в долгосрочной перспективе в НАТО помогут Киеву завершить переход на новое оружие.

Для этого альянс вместе с украинскими властями разработает дорожную карту по достижению оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО. "Наша цель - поддержать Украину в разработке дорожной карты перехода с нынешней, советской техники на современную западную технику и вооружения. Это точно будет долгосрочный процесс", - заявил чиновник НАТО. Сколько времени понадобится на окончательный переход? "Это будет многолетний процесс. Мы оцениваем, что он займет от пяти до шести лет, как минимум", - отметил источник DW.

Параллельно с переходом на оружие натовских стандартов будет идти еще один проект. Он касается украинского военно-промышленного комплекса. Как известно, украинские технологии преимущественно являются развитием достижений советского оружия. Постепенно будет меняться и это. "Мы также думаем, что Украина будет делиться с нами уроками, полученными в боях с Россией. И мы будем работать с Украиной над трансформацией ее оборонной промышленности", - отметил чиновник альянса.

Оба проекта - дорожной карты по оперативной совместимости и по трансформации производства оружия - должны разработать до конца года.

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