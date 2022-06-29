Прощай, советское оружие: какую помощь НАТО получит Украина

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Саммит НАТО утвердил новый комплексный пакет помощи Украине в размере нескольких сот миллионов евро. Он предусматривает краткосрочную и долгосрочную поддержку. DW подробнее о новом пакете.
НАТО расширит свою поддержку Украины. Лидеры 30 государств Организации Североатлантического договора на своем саммите в Мадриде 29 июня согласовали новый комплексный пакет помощи Украине. "Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, одобрив комплексный пакет помощи Украине", - сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Мы продолжим и еще усилим политическую и практическую поддержку нашего близкого партнера Украины, продолжающего защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии", - отмечается в декларации мадридского саммита НАТО. "Это ускорит поставки нелетального оборонного оборудования, усилит кибернетическую безопасность и стойкость Украины, а также поддержит модернизацию ее оборонного сектора", - говорится в документе.
Альянс начал активно предоставлять Украине помощь после 2014 года с помощью трастовых фондов. На саммите 2016 года впервые утвердили комплексный пакет помощи Киеву. Когда Россия развязала широкомасштабную войну против Украины 24 февраля, то НАТО активизировала эту помощь. С того времени альянс передавал Киеву топливо, аптечки и медикаменты, средства индивидуальной защиты от химических, биологических и радиоактивных угроз.
Эту поддержку теперь будут расширять. Столтенберг сообщил, что с новым пакетом планируют предоставлять Украине также оборудование для защищенной связи, бронежилеты, средства для разминирования, а также "сотни переносных систем противодействия дронам".
В НАТО подчеркивают, что предоставляют Украине исключительно нелетальную помощь. Летальное оружие поставляют Киеву только государства альянса в двухстороннем или многостороннем порядке. С новым пакетом это разделение ролей не изменится ни в коем случае, потому что НАТО старательно избегает всего, что могло бы втянуть альянс в конфликт с Россией.
Новый комплексный пакет помощи в НАТО рассматривают также, как "четкий и очевидный" сигнал того, что партнерство с Украиной важно для альянсаи будет долгосрочным. "Пакет действительно задуман, чтобы продемонстрировать долгосрочное обязательство перед Украиной как сейчас, так и на много лет вперед. Это чрезвычайно важно для нас, чтобы никто - ни украинский народ, ни украинские власти, ни Российская Федерация, ни один из наших партнеров - не сомневался в нашей непоколебимой приверженности Украине", - отметил источник DW в НАТО.
В Киеве довольны новым пакетом обещанной помощи. В Мадрид на саммит приехал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. "На сегодняшний день в вопросе таких поставок НАТО делает то, что может. Я могу вам подтвердить: да, это соответствует нашим ожидания. Конечно, как и в вопросе поставок вооружений, мы хотели бы больше и быстрее. Но мы над этим работаем", - отметил Жовква.
Ожидается, что страны альянса выделят на новый пакет помощи несколько сот миллионов евро. Точную цифру пока не называют, потому что часть проектов только готовят. По данным источника DW в НАТО, на помощь Украине после 24 февраля выделили 22 млн евро - эту помощь либо уже доставили, либо она в процессе доставки. Еще 40 млн евро помощи тоже были утверждены, теперь работают над ее передачей.
Новый пакет предусматривает проекты еще на 330 млн евро - их как раз готовят. Деньги на них поступят через трастовый фонд.
В дополнение к этой нелетальной помощи новый пакет предусматривает еще одну, долгосрочную часть. Потребность в ней вызвана тем, что как в Украине, так и в странах альянса с ходом войны остается все меньше оружия советского образца. И с новыми поставками у Вооруженных сил Украины (ВСУ) все больше вооружений натовских стандартов. Теперь в долгосрочной перспективе в НАТО помогут Киеву завершить переход на новое оружие.
Для этого альянс вместе с украинскими властями разработает дорожную карту по достижению оперативной совместимости между ВСУ и армиями стран НАТО. "Наша цель - поддержать Украину в разработке дорожной карты перехода с нынешней, советской техники на современную западную технику и вооружения. Это точно будет долгосрочный процесс", - заявил чиновник НАТО. Сколько времени понадобится на окончательный переход? "Это будет многолетний процесс. Мы оцениваем, что он займет от пяти до шести лет, как минимум", - отметил источник DW.
Параллельно с переходом на оружие натовских стандартов будет идти еще один проект. Он касается украинского военно-промышленного комплекса. Как известно, украинские технологии преимущественно являются развитием достижений советского оружия. Постепенно будет меняться и это. "Мы также думаем, что Украина будет делиться с нами уроками, полученными в боях с Россией. И мы будем работать с Украиной над трансформацией ее оборонной промышленности", - отметил чиновник альянса.
Оба проекта - дорожной карты по оперативной совместимости и по трансформации производства оружия - должны разработать до конца года.
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