В Мадриде начался "исторический и трансформационный" саммит НАТО

В Мадриде стартовал саммит Организации Североатлантического договора, который ее генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал "историческим и трансформационным". Об этом он заявил перед началом саммита в среду, 29 июня, сообщает корреспондент DW.

Первое рабочее заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств проходит в первой половине дня среды. На нем по видеосвязи с обращением выступит президент Украины Владимир Зеленский. В самом обсуждении он участвовать не будет. Ожидается, что альянс утвердит новый пакет помощи Украине, который будет способствовать Вооруженным силам Украины переходить на оружие стандартов НАТО.

Йенс Столтенберг (фото из архива)

"Это будет трансформационный саммит, потому что мы примем исторические решения. Мы согласуем новую стратегическую концепцию нашего альянса, которая станет планом, как НАТО идти в будущее в более конкурентном и опасном мире, как защищать своих государств-членов и почти один миллиард граждан", - заявил Столтенберг. Он ожидает, что эта концепция признает Россию как "наиболее значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО. Также она определит, как в альянсе относятся к Китаю.

На саммите планируют утвердить усиление безопасности и сдерживания. Прежде всего это касается восточного фланга НАТО, где собираются разместить дополнительные силы альянса.

"Лидеры также примут историческое решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО", - рассказал Столтенберг. Это стало возможным благодаря договоренности, достигнутой вечером во вторник этими двумя странами с Турцией при посредничестве генсека альянса.

Смотрите также:

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Сближение шло успешно Символическое фото ушедшей эпохи. Итальянский адмирал Джампаоло Ди Паола и российский генерал Николай Макаров явно довольны. В мае 2011 года председатель Военного комитета НАТО и начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ подписали в штаб-квартире альянса в Брюсселе документ о дальнейшем углублении сотрудничества. Его фундамент заложил 27 мая 1997 года Основополагающий акт НАТО-Россия.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Первые шаги навстречу друг другу Сближение началось еще в советское время. В июле 1990 года, через несколько дней после того, как саммит НАТО в Лондоне заявил, что больше не рассматривает страны Варшавского договора как противников, генеральный секретарь Североатлантического альянса, бывший министр обороны ФРГ Манфред Вёрнер (Manfred Wörner) приехал в Москву для переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Военные устанавливают контакты Регулярные официальные контакты на высшем военном уровне начались в апреле 1992 года. На фото маршал авиации Евгений Шапошников, главнокомандующий Вооруженными силами СНГ, дает в Брюсселе интервью российскому телевидению на фоне эмблемы НАТО. В 1994 году по инициативе альянса с участием России стартовала программа международного военно-политического сотрудничества "Партнерство во имя мира".

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет С враждой, казалось, покончено навсегда Париж, 27 мая 1997 года. Основополагающий акт НАТО-Россия о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности подписан. Президенты США, России и Франции Билл Клинтон, Борис Ельцин и Жак Ширак вместе с генеральным секретарем НАТО Хавьером Соланой и лидерами других стран альянса радуются началу новой эпохи. Ведь с враждой, как казалось, покончено навсегда, и РФ не против приема в НАТО новых членов.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Заседает Совет НАТО-Россия Главной площадкой для обсуждения военно-политических проблем и координации сотрудничества стал созданный в 2002 году Совет НАТО-Россия. В августе 2008 года из-за российско-грузинской войны члены альянса приостановили его работу, но менее чем через год возобновили. На заседании совета в Берлине в апреле 2011 года в центре внимания министров иностранных дел была ситуация в Ливии и Афганистане.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет В 2008 году Владимир Путин добился своего В апреле 2008 года в заседании Совета НАТО-Россия, проходившего в рамках саммита Североатлантического альянса в Бухаресте, участвовал Владимир Путин. На пресс-конференции он выглядел удовлетворенным. Из-за возражений главным образом Германии и Франции бухарестский саммит отложил на неопределенный срок вступление в НАТО Украины и Грузии, чего всячески добивался российский президент.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Генсек НАТО чувствует себя как дома Июльское утро 2011 года генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен начал в Санкт-Петербурге с привычной пробежки. Накануне на Совете НАТО-Россия в Сочи трудно шли переговоры о противоракетной обороне и ядерном оружии, но поиск взаимоприемлемых решений продолжался. А в этот день ему предстояло выступить в городе на Неве с речью перед курсантами Военно-морской академии имени Н. Кузнецова.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Россия могла получить "Мистрали" О том доверии, которым страны НАТО прониклись к тому времени к России, говорит заключенный в июне 2011 года контракт с Францией на поставку российской армии двух десантных вертолетоносцев Mistral, ведь такие корабли - главным образом наступательный вид вооружений. Лишь после аннексии Крыма в 2014 году Париж остановил отправку готовых "Мистралей" из порта Сен-Назер, а затем продал их Египту.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Вместе против пиратов Одной из форм сотрудничества между Россией и НАТО стало обеспечение безопасности международного морского гражданского судоходства. В феврале 2013 года моряки корабля Северного флота ВМФ РФ "Североморск" вместе с экипажем итальянского десантного вертолетоносного корабля San Marco отрабатывали в Аденском заливе между Йеменом и Сомали тактику борьбы с пиратами.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Ульяновск не стал транзитным пунктом Крупным коммерческим проектом сотрудничества могло стать использование военно-воздушными силами НАТО аэропорта "Восточный" в Ульяновске, имеющего чрезвычайно длинную взлетно-посадочную полосу, в качестве перевалочного пункта при доставке грузов альянса из Западной Европы в Афганистан и обратно. Однако идея натолкнулась на широкие протесты российской общественности, и в 2012 году от нее отказались.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Вклад в развитие телемедицины Россия и НАТО сотрудничали не только в военной, но и в научно-технической сфере. Одним из проектов была разработка систем дистанционного медицинского обслуживания. Телекоммуникационное оборудование для непрерывной связи через спутники связи с медицинскими центрами предполагалось использовать, к примеру, при экстренном вывозе пациентов по воздуху из отдаленных населенных пунктов.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Министры обороны еще улыбаются В октябре 2013 года в Брюсселе проходило очередное заседание Совета НАТО-Россия на уровне министров обороны. Отношения между РФ и странами Запада уже ухудшились, однако Сергей Шойгу и его американский коллега Чак Хэйгел демонстрировали доверительные отношения и хорошее настроение. Или они только притворялись? До начала российской военной операции по захвату Крыма оставалось четыре месяца.

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет НАТО встал на сторону Украины После аннексии Россией Крыма и начала войны на востоке Украины Североатлантический альянс заморозил военное сотрудничество с РФ, а на саммит НАТО в сентябре 2014 года в британском Ньюпорте пригласил украинского президента Петра Порошенко. В заявлении Комиссии НАТО-Украина обе стороны, осудив действия РФ, подчеркнули "твердую приверженность к дальнейшему развитию особого партнерства".

Основополагающему акту НАТО-Россия исполнилось 25 лет Последняя попытка предотвратить войну В декабре 2021 года на фоне концентрации российских войск у границ Украины и ультиматума Москвы к НАТО вернуться на рубежи 1997 года генсек альянса Йенс Столтенберг предложил срочно созвать заседание Совета НАТО-Россия. 12 января 2022 г. в Брюссель приехали два замминистра РФ. А полтора месяца спустя Россия напала на соседнюю страну и тем самым перечеркнула итоги 25 лет сотрудничества с альянсом. Автор: Андрей Гурков

