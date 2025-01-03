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Прекращение транзита российского газа через Украину

Наталья Позднякова
3 января 2025 г.

С 1 января 2025 года был остановлен транзит российского газа в Европу через Украину, которая отказалась продлевать контракт с российским "Газпромом". Досье DW.

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Газовый вентиль
Газовый вентиль Фото: Gleb Garanich/REUTERS

С 1 января 2025 года был прекращен транзит российского газа в Европу через Украину, которая отказалась продлевать контракт с российским "Газпромом", объяснив это "интересами национальной безопасности". В Еврокомиссии заявили, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет. Последствия прекращения транзита сильнее всего ощутимы в Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". О прекращении транзита газа и его последствиях - в досье DW.

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