Прекращение транзита российского газа через Украину

С 1 января 2025 года был прекращен транзит российского газа в Европу через Украину, которая отказалась продлевать контракт с российским "Газпромом", объяснив это "интересами национальной безопасности". В Еврокомиссии заявили, что угрозы безопасности поставок газа в Центральную и Восточную Европу нет. Последствия прекращения транзита сильнее всего ощутимы в Молдове. Другие покупатели российского газа, такие как Словакия, Чехия и Австрия, организовали альтернативные маршруты поставок. Венгрия продолжит получать российский газ через газопровод "Турецкий поток". О прекращении транзита газа и его последствиях - в досье DW.