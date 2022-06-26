 El País: Саммит НАТО примет решение о крупнейшем военном развертывании со времен холодной войны | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2022

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Европа

El País: Саммит НАТО примет решение о крупнейшем военном развертывании со времен холодной войны

По данным газеты El País, в Мадриде 28-30 июня могут не только внести корректировки в доктрину "обороны и сдерживания", но и изменить роль России в Стратегической концепции НАТО.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг (фото из архива)

В ходе саммита НАТО 28-30 июня в Мадриде может быть принято решение о крупнейшем военном развертывании сил со времен холодной войны, пишет в воскресенье, 26 июня, испанская газета El País.

По данным издания, 30 государств - членов Североатлантического альянса проведут встречу в состоянии максимальной военной готовности на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и воспользуются саммитом для того, чтобы переорганизовать силы на случай потенциального разрастания конфликта, пересмотреть стратегию на будущее и активизировать национальные инвестиции в оборону и совместное финансирование альянса.

Как отметили в штаб-квартире в Брюсселе, предварительные переговоры о масштабах военной перестройки были продолжены 25 июня, при этом союзники по восточному флангу НАТО настаивают на резком увеличении военного присутствия на своей территории.

Внесение корректировок в доктрину "обороны и сдерживания"

Источники El País сообщили, что ожидается внесение корректировок в доктрину "обороны и сдерживания" ("Defense and deterrence posture"), касающуюся набора вооружений и войск для реагирования на возможные угрозы безопасности в евроатлантической зоне.

Собеседники издания отмечают, что "некоторые страны хотят перейти от нынешнего присутствия на востоке альянса в формате боевых групп к формированию бригад".

Если при действующей модели речь идет о примерно 1000 - 1600 солдат в каждой группе, то в дальнейшем этот показатель может быть удвоен. Новые подразделения также подразумевает большую автономность действий и снабжение более продвинутыми вооружениями.

Дебаты между США, ФРГ и восточноевропейским флангом НАТО

При этом ряд союзников по альянсу, наиболее географически близких к РФ, хотят нарастить присутствие до уровня дивизий численностью до 15 000 солдат.

По мнению аналитика брюссельского центра Friends of Europe и бывшего заместителя помощника генсека НАТО Джейми Ши, основные дебаты на саммите развернутся между восточноевропейскими союзниками, которые хотели бы, чтобы военные бригады постоянно базировались на их территории, и другими странами, такими как США или Германия, предпочитающими нынешнюю стратегию ротации сил и их усиления в случае кризиса или конфликта.

"Мадридская концепция"

В то же время, как ожидается, на саммите будет обновлена Стратегическая концепция (СК) НАТО. Новый документ уже получил неофициальное название - "мадридская концепция".

Если в нынешней стратегии говорится, что "Россия не представляет угрозы", а сотрудничество НАТО с Москвой считается "стратегически важным", то в обновленной версии РФ будет классифицирована как прямая и непосредственная угроза, отмечают источники газеты.

Изменения связаны с беспокойством союзников из-за возможности нападения на них России под руководством Владимира Путина, причем подобный удар грозит спровоцировать глобальную вооруженную эскалацию между ядерными державами, констатируют в Брюсселе.

Столтенберг: Война России с Украиной "может растянуться на годы"

Ранее, 18 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag предупредил, что война России с Украиной "может растянуться на годы". Он добавил, что если ранее Россия в альянсе воспринималась как "партнер", то теперь она стала "угрозой нашей безопасности, миру и стабильности", и это будет отражено в СК.

Стратегическая концепция НАТО представляет собой коллективную оценку новых вызовов безопасности, стоящих перед альянсом, и изложение политических и военных задач, которые НАТО будет выполнять для противодействия этим угрозам. Концепция - результат внутренних консультаций между союзниками, взаимодействия с партнерами, другими международными организациями, экспертными сообществами, гражданским обществом и частным сектором.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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