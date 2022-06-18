 Кто и какие системы вооружений поставляет Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 23.06.2022

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Украина

Кто и какие системы вооружений поставляет Украине

Поставки вооружений Украине, защищающейся от вторжения России, не прекращаются. DW рассказывает о том, какие страны и каким именно оружием поддерживают украинских военных.

Немецкая самоходная гаубица PzH 2000

Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 уже доставлены в Украину

Министры обороны и начальники генштабов армий около 50 стран приняли участие в прошедшей 15 июня в Брюсселе третьей встрече контактной группы по обороне Украины, называемой еще "форматом Рамштайн". Они обсудили предоставление Киеву новых вооружений. Какие страны помогают Украине и какое оружие уже поставляется - в подборке DW.

Германия

С 21 июня правительство Германии открыто ведет в интернете реестр вооружений, оборудования и других материалов, направляемых для помощи Украине.

Среди уже поставленных видов оружия - сотни противотанковых систем и переносных зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, в этом списке сотни единиц стрелкового оружия, включая 16 млн патронов, 100 000 ручных гранат и 5300 фугасов. Что касается нелетального снаряжения, то Германия предоставила автомобили и бензин, палатки и продовольствие, а также медицинские материалы.

За артиллерийскими установками PzH 2000, последуют другие системы тяжелого вооружения: 10 000 артиллерийских снарядов, 30 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 снарядов, а также еще 53 000 снарядов для зенитных установок. Также подтверждена поставка новейшей системы противовоздушной обороны IRIS-T, радара слежения и трех реактивных систем залпового огня (РСЗО) из запасов бундесвера.

Также будет поставлено дополнительное разведывательное оборудование, включая 32 беспилотника, более 150 автомобилей, ряд из которых бронированные, и медицинское оборудование. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство Германии, но в то же время выразил надежду на еще более сильную поддержку.

США

Президент США Джо Байден еще в конце мая объявил, что США увеличат поставки тяжелых систем вооружений Украине. В частности, речь шла о реактивных системах залпового огня MLRS  или более легкой версии HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), использованию которых вскоре будут обучаться украинские солдаты.

Реактивная система залпового огня HIMARS

Реактивная система залпового огня HIMARS

Оба типа РСЗО представляют собой мобильные платформы, способные запускать различные типы ракет. Основное отличие между ними заключается в том, что у HIMARS ракетная установка находится на бронированном грузовике, а не на гусеничной машине. Это ограничивает проходимость, но зато автомобили на колесах потребляют гораздо меньше топлива. Самое главное, что их вес на треть меньше, и это позволяет транспортировать их самолетами.

Обе системы способны запускать тактические ракеты с радиусом действия в несколько сотен километров. Однако правительство США отказалось поставлять Киеву такие модификации этих РСЗО. Украинские вооруженные силы получат ракеты с максимальной дальностью действия 80 км. Цель - отразить нападение России на украинскую территорию. Также украинским военным должна помочь радиолокационная система противоартиллерийской обороны из США. При этом в Вашингтоне заявили, что Украина обязалась не использовать американские РСЗО для ударов по российской территории.

США были самым крупным поставщиком оружия в Украину с начала российского нападения. В частности, переносные ракетные комплексы Javelin (противотанковый) и Stinger (против воздушных целей) сыграли важную роль на ранних этапах вторжения. Для ведения боевых действий в Донбассе США и другие страны НАТО также отправили Киеву боевые вертолеты и полевые гаубицы калибра 155 миллиметров. Запланирована поставка дополнительных единиц этих систем вооружения.

Дания

Противокорабельные ракеты Harpoon

Противокорабельные ракеты Harpoon

Боевые действия идут не только в Донбассе. Черноморский флот России также осаждает юго-западное побережье Украины. До сих пор Украина защищала Одессу и другие прибрежные города, в основном, с помощью морских мин. Однако до сих пор сохраняется серьезная опасность вторжения с моря, поскольку Украина не имеет крупных военно-морских сил.

Всепогодные противокорабельные ракеты Harpoon, обещанные Данией, заметно повысят шансы на защиту черноморского побережья Украины. Возможно, они даже помогут прорвать морскую блокаду, которая в значительной степени отрезает Украину от мировых рынков.

Великобритания

Британское правительство, согласно собственной информации, поставило Украине целый ряд систем вооружения. К ним относятся, в частности, различные виды переносного оружия, такие как ракетные комплексы Javelin и Stinger, которые украинские военные могут после короткого инструктажа использовать против наземных и воздушных целей. Но Киев получил и более тяжелые ударные системы, ракеты с которых можно запускать как с транспортных средств, так или с земли.

Украинские военные используют противотанковые системы Javelin

Украинские военные используют противотанковые системы Javelin

По словам депутата британского парламента Джеймса Хиппи, в Украину также должны быть поставлены "сотни" ракет Brimstone-1, которые могут уничтожать танки, артиллерийские батареи, а также легкие бронированные катера. Кроме того, будут переданы 120 бронетранспортеров Mastiff с мощной противоминной броней, а также небольшие транспортные беспилотники для снабжения передовых позиций пайками и боеприпасами.

Чешская Республика

Считается, что Чехия уже поставила Украине неизвестное количество боевых машин пехоты и танков советского производства, реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также, возможно, боевых вертолетов советской разработки. И, очевидно, Прага хочет поставлять больше тяжелого вооружения. Важна преемственность, заявила в конце мая министр обороны Яна Чернохова.

Другие государства

По данным из различных источников, ряд других государств, в том числе Канада, Италия, Греция, Норвегия и Польша, намерены поставить Украине артиллерийские системы, включая десятки тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Нидерланды, как и Германия, хотят поставить несколько самоходных гаубиц PzH 2000.

И полевая гаубица M777, стоящая на вооружении стран НАТО, и самоходная гаубица PzH 2000 могут использовать различные типы боеприпасов, такие как осколочные, дымовые, сигнальные или обычные осколочно-фугасные снаряды натовского калибра. Однако Panzerhaubitze 2000 может использовать и снаряды большего калибра, поражая цели на расстоянии до 40 км; максимальная дальность стрельбы M777 составляет 25 км.

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    Автор: Виталий Кропман


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