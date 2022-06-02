Что нужно Украине, чтобы вытеснить армию России: оценка военного эксперта

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о стратегическом преимуществе ВСУ над российской армией по всей линии фронта и скором освобождении всех захваченных украинских территорий, сделанное им 13 июня в вечернем видеообращении, вызвало большой резонанс в Украине и за ее пределами. DW поговорила с австрийским экспертом по военно-политическим вопросам, экс-руководителем Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии генералом Вальтером Файхтингером о том, есть ли у Украины возможность победы в войне с Россией военным путем и что для этого необходимо.

DW: Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором освобождении оккупированных Россией территорий. Действительно ли у Украины есть шанс военным путем отвоевать все свои территории?

Вальтер Файхтингер: Исходя из оценки текущей ситуации, я считаю абсолютно нереальным, что Украина сможет оттеснить российские войска по всей линии фронта и вытеснить их из страны. Это полностью противоречило бы ходу военных действий до сих пор.

Вальтер Файхтингер

Однако я прекрасно понимаю, почему президент Зеленский говорит об этом. Речь, в конечном счете, идет о существовании Украины и о суверенитете, то есть о контроле над всей украинской территорией, часть которой была утрачена в 2014 году после российской аннексии Крыма и боев в сепаратистских районах на востоке Украины. Сейчас в результате боевых действий потеряно еще больше.

Желание Украины отвоевать всю территорию, конечно, абсолютно понятно с точки зрения международного права. Насколько реально достичь этого военными средствами - другой вопрос. Я не вижу реальных шансов для этого в ближайшие несколько недель или, может быть, даже месяцев.

- Как бы вы оценили сегодняшнее положение на фронте? Можно ли сказать, что у кого-то из двух сторон есть стратегическое преимущество?

- В настоящее время преимущество явно есть у России, которая пытается захватить территорию к северо-западу от Луганска, а украинские силы держат оборону. Еще одно движение наблюдается к северу от Харькова, где Украина, очевидно, уже имеет преимущество, оттеснив в некоторой степени российские войска к границе.

Аналогичная ситуация сложилась и на юго-западе в районе Херсона, где украинским силам также, по всей видимости, удалось добиться, по крайней мере, локальных успехов. Но это не меняет общей картины.

Россия уже захватила 20 процентов площади Украины. Украина изо всех сил старается отвоевать территории и почти ежедневно обращается к западным государствам, особенно к США и Германии, с просьбой предоставить им современную боевую технику, чтобы отразить возможную крупномасштабную атаку с российской стороны или совершить контрнаступление. Не исключено, что в ближайшие несколько недель фронт может стабилизироваться и обе стороны будут использовать последующую фазу для подготовки либо к нападению, либо к обороне.

Уже поступает информация о том, что российские солдаты частично создают оборонительные сооружения на границе завоеванных территорий, что они роют окопы, готовят оборонительные позиции. Это говорит о том, что на втором этапе Россия пока будет довольствоваться удержанием захваченных территорий, их военной защитой и русификацией, включающей, например, раздачу российских паспортов или введение русского языка в качестве официального.

- На фоне недавно начавшихся военных учений в Беларуси и ракетных обстрелов Киева 5 июня некоторые военные аналитики заговорили об возможности повторного нападения России на столицу Украины. Реальна ли, на ваш взгляд, эта угроза?

- Сейчас нет никаких признаков того, что российские войска намерены атаковать Киев и попытаться его захватить. Россия использует ракеты для бомбардировки отдельных целей в украинской столице. Но это не большая атака, а демонстрация того, что можно воздействовать на Киев, и не захватывая его. Ракетные обстрелы городских районов, конечно же, крайне болезненны для столицы. Но ее захват российскими войсками совершенно нереален - у России просто нет для этого сил.

- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал конкретные объемы тяжелых вооружений, по его словам, необходимые Украине для окончания войны. В это число входят тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и тысяча дронов. В состоянии ли Запад обеспечить Украину такими объемами оружия? Насколько реалистичны эти ожидания?

- Я не исключаю готовности Запада поставлять это оружие. Ведь уже неоднократно подчеркивалось, что Украине в этой ситуации необходимо оказать максимальную помощь. И эти объемы, в принципе, доступны. Однако потребуются месяцы для того, чтобы все это оружие попало в Украину. Пока украинских военнослужащих обучат обращению с этим военным оборудованием, пока его доставят в страну, пока оно дойдет до нужного места и сможет быть задействовано в бою…

Возможность Украины к массированным контратакам, учитывая все вышесказанное, появится не раньше, чем через несколько месяцев. При этом еще следует учитывать, что речь идет о линии фронта протяженностью более чем 2 тысячи километров. Это означает, что контрнаступление будет возможно не по всей длине, а с акцентом на определенные участки, которые представляются наиболее важными для Украины на данный момент.

- Президент США Джо Байден назвал нападение России на Украину покушением на существование украинского государства. В этих условиях не окажется ли, что западное тяжелое вооружение придет в Украину слишком поздно?

- Не думаю, что существованию Украины угрожает опасность - она все еще контролирует 80 процентов своих территорий и власти страны могут осуществлять там свои обычные полномочия. Украинцы полностью поддерживают свое правительство и ежедневно демонстрируют волю к защите страны. Да и с чисто военной точки зрения Россия в настоящее время не в состоянии осуществить действительно крупные атаки. Российские войска изрядно измотаны теми военными действиями, которые они осуществили на сегодняшний день.

- И все же, почему поставки тяжелого вооружения в Украину осуществляются так медленно?

- Первый момент - логистика. Речь идет о многотонном оборудовании, часть которого поставляется из Америки или из стран, находящихся за сотни и тысячи километров. Потом, орудия не стоят где-то в ожидании отправки в Украину. В некоторых случаях это требует серьезной реструктуризации в армиях тех стран, которые передадут Киеву свои вооружения.

Например, в Германии сейчас спорят о том, отправлять ли вооружения непосредственно в Украину или осуществить так называемый круговой обмен, когда немецкое оружие отправляется в Грецию, а греческое затем - в Украину.

В любом случае, все это чрезвычайно сложно и чрезвычайно долго. И, конечно, нужно учитывать внутриполитическую ситуацию в отдельных странах. В каждой из них есть свои законы об экспорте оружия, в некоторых случаях требующие одобрения парламента. Иными словами, существуют различные факторы, объясняющие задержки поставок вооружений. Но в основном это вопрос политической воли и того, понимают ли политики, насколько серьезна ситуация в Украине.

- Вы видите эту политическую волю у западных политиков?

- У отдельных государств еще есть пространство для маневра. Политическую волю, например, Польши я бы оценил на уровне 100 процентов. У Соединенных Штатов она тоже значительна. Однако США, конечно, проявляют осторожность, потому что боятся, что если они отправят Украине тяжелые вооружения, они могут поразить территорию России, и тогда это станет проблемой прямого характера между РФ и США.

Иными словами, большое политическое внимание уделяется вопросу о том, какое именно вооружение поставляется Украине и что с ним можно сделать, поэтому позиция западных союзников иногда кажется немного нерешительной.

- Есть ли какой-то шанс убедить Украину и Россию вернуться за стол переговоров? И кто бы, на ваш взгляд, был в состоянии это сделать?

- Сейчас обе стороны все еще верят, что они могут добиться значительных изменений в свою пользу военным путем. В такой ситуации нет шансов убедить их начать переговоры по существу. Попытки начать переговоры предпринимаются регулярно, но российская сторона не проявляет к этому какой-либо серьезной готовности.

Украина, в свою очередь, также подчеркивает, что она по-прежнему хочет изменить ситуацию, полагаясь на военных, и изгнать Россию из страны. В такой ситуации ни один посредник не в состоянии добиться успеха - как бы он ни старался. Поэтому прежде, чем откроется дверь для дипломатии, необходимо, чтобы ситуация каким-то образом прояснилась на поле боя.

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