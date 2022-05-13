"Россия выдыхается". Западные эксперты о трех сценариях войны в Украине

В течение двух последних суток российская армия практически не продвинулась в зоне основных боев в Донбассе и была вынуждена отступать под Харьковом под натиском украинских вооруженных сил, как указывают в своих отчетах военные аналитики. Какие меры придется принимать руководству России и какими могут быть сценарии войны, обсудили 12 мая в ходе часовой дискуссии два ведущих военных эксперта - руководитель исследовательских программ вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Роберт (Роб) Ли - на встрече, организованной по инициативе FPRI.

Потенциала для продолжения наступления у РФ не остается

Российской армии если и удается совершать, то лишь очень небольшие продвижения вглубь украинской территории в районе Северодонецка, при этом Россия продолжает терпеть значительные потери в ходе наступления, говорит Роб Ли. В этой связи он напомнил о неудачных попытках российских военных несколько дней подряд переправиться через Северский Донец.

"Град" вблизи Харькова

В результате были потеряны, судя по публично доступным снимкам, порядка 70 единиц бронированной военной техники, что соответствует вооружению одной батальонно-тактической группы (БТГ). Число погибших при этом пока неизвестно. Попытки российской армии разрезать украинские оборонительные линии на несколько частей в Донбассе до сих пор проваливались, согласен Майкл Кофман из CNA. "Российские военные отказались от продвижения под Изюмом, сместились к Северодонецку, отсюда возникли попытки перебраться через реку Северский Донец", - заметил Кофман.

Нападение российской стороны в Донбассе выдыхается, даже если ей удастся занять новые украинские территории, уверены эксперты. На основании оценки личного состава армии РФ Кофман пришел к выводу, что в операции в Донбассе участвуют последние атакующие резервы России в этой войне. "Не думаю, что у них остается потенциал для продолжения нападения", - заявил эксперт, верно предсказавший, что Россия совершит нападение на Украину. Другие западные эксперты, в частности, из Института изучения войны (ISW), выразили предположение, что изначальный план армии РФ взять в окружение крупную группировку украинских сил по линии Изюм-Славянск-Дебальцево оказался невыполним, и Россия ограничится попыткой окружить Северодонецк и Лисичанск.

У армии РФ острая нехватка личного состава

Главная проблема российской армии - острая нехватка личного состава, говорят Кофман и Ли. "75-80 процентов их боеспособных частей уже задействовано, резервов особо нет", - добавляет Ли. Если раньше подсчет численности российской армии, задействованной в военной операции против Украины, велся в БТГ, то сегодня составы отдельных БТГ настолько неравномерные и так сократились, что численность самих БТГ уже не дает представления о численности войск армии РФ в Украине, уверен Кофман.

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В этой связи в ходе дискуссии Кофман и Ли отметили сообщения о переброске российских военных из Таджикистана, Абхазии и Сирии в Украину в стремлении найти резервы. Все это чувствительные точки, и значит, ни к какому другому теоретически возможному военному конфликту армия РФ в настоящий момент точно не готова, заметили военные эксперты. Помимо проблем с личным составом, у армии РФ истощены запасы боеприпасов, в частности, высокоточных ракет: "Трудно сказать, сколько, но ясно, что их осталось мало", - полагает Роб Ли. Кофман не согласен. Да, Россия потеряла, по его словам, большое число танков и бронированных машин. Но в целом оценить резервы боеприпасов сложнее. "Возможно, я и другие ошибались, смотря на запуски старых ракет, и приходя к выводу, что их запасы истощены. Вероятно, что существенные запасы еще остались", - добавил Майкл Кофман.

Россию ждет "неприятный выбор"

"У России есть три опции: эскалация, продолжение взятой тактики или деэскалация", - уверен Роб Ли, причем эскалация возможна только с помощью мобилизации, хотя бы частичной. "Ротацию сил иначе просто нечем проводить", - говорит военный эксперт FPRI. Продолжать войну, как Россия вела ее до сих пор, она не сможет, уверен Кофман. "Мой главный вывод - придется принимать неприятные решения", - говорит он. Вариант всеобщей мобилизации он считает неосуществимым и мало вероятным, а нынешние действия российского руководства описывает как попытку решить проблему дефицита военных кадров "полумерами": желанием продлить время военной службы срочников или заставить их подписать военные контракты, вести мобилизацию добровольцев по краткосрочным контрактам и так далее.

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"Но самая большая проблема остается - это поиск политической рамки для этой "спецоперации", - говорит Кофман. Несмотря на нежелание политического руководства объявлять войну, у России остаются возможности набирать личный состав, не объявляя всеобщую мобилизацию. Однако даже в этом случае России едва ли удастся восстановить силы для нового наступления, только для обороны захваченных территорий, полагает он.

"Патовой ситуации" не будет: возможности для контрнаступления ВСУ

После того, как силы для проведения наступательных действий России закончатся, Кофман не ожидает возникновения патовой ситуации. "Это будет череда из наступлений и контрнаступлений. Патовых ситуаций не будет, у Украины хорошие возможности для контрнаступательных действий", - говорит Кофман. Траектория развития событий скорее в пользу Киева, считают оба эксперта, указывая на то, что фактор западных вооружений становится все более ощутимым.

"Чем дольше конфликт, тем больше возможностей, например, возможности артиллерии Украины уже улучшаются", - говорит Ли. По его мнению, российское руководство не сразу, но постепенно осознает растущие в этой связи собственные проблемы. Кофман добавляет, что именно успехи украинской артиллерии застопорили продвижение российских сил в Донбассе, начавшееся 18 апреля. "Сейчас решающее значение будет иметь то, у кого будет больше боеприпасов", - добавил он.

"Война на истощение с обеих сторон"

Несмотря на то, что перспективы российской армии в Украине ухудшаются, Майкл Кофман призывает не списывать со счетов ее возможности, например, в обороне. Несмотря на значительные потери, до сих пор не было примеров массовой сдачи в плен или крупных поражений с российской стороны, так что быстрого и "драматического" поражения РФ Кофман не ожидает: "Скорее, обе стороны будут преследовать стратегию истощения противника". Как Украина при поддержке Запада намерена истощить силы России, так и Россия взяла курс на истощение Украины, добавил эксперт CNA.

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"Потери у Украины тоже значительные. Российской стороне удается наносить существенные удары как по военным целям, так и блокировать украинские порты, бить по экономике. Ситуация трагическая, хотя и развивается в целом в пользу Украины", - говорит Майкл Кофман. По его оценке, военные РФ еще долго смогут поддерживать именно экономическую блокаду Украины: "В ближайшее время это будет оказывать значительный негативный эффект, но куда более катастрофические последствия ждут экономику РФ", - предсказывает он.

Ситуация еще может "значительно ухудшиться" для российской армии

Положение российской армии в Украине ухудшается с каждым следующим днем войны, считает Кофман. "Решающими были первые четыре дня, максимум, первые десять дней. Для изменения хода операции у них не нашлось никаких дополнительных сил, они тянули время, не используя альтернативных вариантов. В итоге, они получили только варианты, которые ухудшают их положение", - говорит эксперт CNA Кофман.

До середины марта Россия еще могла рассчитывать на заключение мирного договора с учетом своих требований, согласен Ли. "Российская сторона не использовала возможность, когда можно было еще выйти из конфликта, добившись выполнения хотя бы части этих требований. Сейчас перспективы куда более плохие. Не думаю, что Россия может достичь хоть какую-то из своих целей", - заключил Роб Ли.

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