78-й день войны России против Украины: главные события

В 77-й день полномасштабной войны России против Украины - в четверг, 12 мая - российские войска продолжили попытки захватить населенные пункты соседней страны. Однако, по заявлениям украинской стороны, их действия не увенчались успехом. В условиях боевых действий заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно подтвердить с помощью независимых источников.

В вечерней сводке Генштаб ВСУ указал, что за минувшие сутки российские войска проводили штурмовые действия сразу на нескольких направлениях (Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском), но, по данным украинских военных, успеха не имели.

В ночь на 12 мая в Новгород-Северском Черниговской области в результате российского авиаудара разрушены школа и интернат, сообщил Telegram-канал издания "Инсайдер UA". По его данным, три человека погибли, 12 получили ранения.

Утром из реактивных систем залпового огня "Ураган" была обстреляна Зеленодольская община в Днепропетровской области. "Били как раз тогда, когда люди шли на работу. Один погибший, один раненый. Разрушен объект энергетической инфраструктуры", - сообщил в Telegram председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

В Одессе заявили о еще одном подбитом российском корабле

Украинская сторона заявила, что в Черном море подбит еще один российский военный корабль. По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Бартчука, украинским военным удалось подбить возле острова Змеиный новейшее российское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Бартчук написал в соцсетях, что на его борту возник пожар.

Со своей стороны Минобороны РФ заявило, что российская авиация и артиллерия в четверг нанесли удары более чем по 400 районам базирования армии Украины. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, в течение дня уничтожены шесть украинских дронов. "Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской народной республики, - заявил Конашенков. - Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники".

Минобороны России утверждает, что в районе Славянска и Краматорска Вооруженные силы Украины соорудили "единый укрепрайон общей площадью свыше 170 кв. км и создали необходимые запасы оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия и медикаментов".

Напряженная ситуация сохраняется на заблокированном заводе "Азовсталь" в Мариуполе. По словам украинского министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, на настоящий момент ведутся переговоры об обмене лишь 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов с территории, а не нескольких сотен, как об этом сообщали некоторые СМИ.

СПЧ ООН принял резолюцию о расследовании преступлений РФ

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила, что в районах к северу от Киева, которые были заняты российскими военными, были обнаружены тела более 1000 гражданских лиц. Несколько сотен из них, по ее словам, были казнены без надлежащего судебного разбирательства или застрелены снайперами. "Эти цифры будут продолжать расти", - сказала Бачелет на специальной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

СПЧ ООН принял резолюцию по расследованию возможных злоупотреблений со стороны российских войск в Украине с целью привлечения виновных к ответственности. За проект резолюции, представленный Украиной, проголосовали 33 члена совета, двое - Китай и Эритрея - против. Еще 12 воздержались.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выпустила доклад, в котором утверждает, что российские войска применяют в Украине запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы. В результате использования таких снарядов погибли сотни мирных жителей Украины, были повреждены школы, больницы и жилые дома, сообщили представители организации. Впрочем, по данным правозащитников, и украинская армия по крайней мере один раз использовала такое оружие.

CNN показал видео убийства безоружных украинцев военными РФ

Поступают сообщения и о других предположительных преступлениях российских военных. Так, американский телеканал CNN обнародовал видео убийства безоружных украинцев. На записях камер наблюдения в одном из торговых предприятий в Киевской области, сделанных, по данным CNN, 16 марта, в частности, видно, как к зданию подъезжает фургон с надписью "Танковый спецназ Rus" и буквами V. Из машины выходят пять человек в форме военнослужащих РФ, вооруженные автоматами. Пытаясь проникнуть внутрь магазина, они стреляют по замкам и разбивают стекла. Из здания выходят двое мужчин с поднятыми вверх руками. Обыскав мужчин, военные отпускают их и уходят за угол здания, мужчины идут в противоположном направлении. Однако вскоре два военнослужащих выходят из-за угла и стреляют в спину уходящим. Мужчины падают на землю.

О первом судебном процессе в отношении российского военнослужащего, подозреваемого в совершении военных преступлений, объявил Офис генерального прокурора Украины. Следствие обвиняет 21-летнего россиянина в расстреле мирного жителя в Сумской области.

По данным ООН, Украину покинули уже более шести миллионов беженцев, большинство из них прибыли в Европейский Союз через пограничные пункты с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Свыше восьми миллионов человек спасаются бегством на территории Украины, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. До войны в стране проживало 44 миллиона человек.

Проблемы с поставкой вооружений из Германии

В Берлин прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Одной из главных целей своего визита он назвал прояснение вопроса по поставкам Германией вооружений Киеву.

По информации газеты Die Welt, поставка Киеву немецких самоходных зенитных установок "Гепард" затягивается из-за недоразумения. По сведениям издания, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) не разъяснила украинским властям, что заказывать эти установки им следует непосредственно у производителя - мюнхенского концерна Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В свою очередь в Киеве утверждают, что Минобороны ФРГ обещало поставки непосредственно от правительства Германии. Ранее эта же газета сообщала, что отправка "Гепардов" задерживается из-за нехватки снарядов к ним.

Еврокомиссия представила план действий, направленный на помощь Украине в экспорте агропромышленной продукции. Поскольку украинское зерно и другие сельскохозтовары не могут добраться до места назначения, ситуация угрожает глобальной продовольственной безопасности, обеспокоены в Европейской комиссии. В ведомстве считают, что существует острая необходимость в создании альтернативных логистических маршрутов с использованием всех соответствующих видов транспорта. По словам еврокомиссара по вопросам транспорта Адины Валеан, менее чем за три месяца при использовании инфраструктуры ЕС из Украины должны быть отправлены 20 миллионов тонн зерна.

Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект, направленный на облегчение обслуживания внешнего долга для Украины. Согласно ему, представители США в "каждом международном финансовом институте" будут добиваться того, чтобы эти организации приостановили для Украины платежи по долгам. Если законопроект будет принят последующими инстанциями, срок его действия составит семь лет.

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российского имущества на территории Украины, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. В поддержку указа проголосовали 334 депутата.

В МИД Франции сообщили, что заявка Украины на вступление в ЕС будет обсуждаться на саммите Евросоюза в июне.

Москва после этого заявила, что позиция России по поводу желания Украины вступить в ЕС изменилась: по словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, она теперь схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО. То есть сейчас одно из требований России - внеблоковый статус Украины.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в совместном заявлении высказались за незамедлительное вступление этой страны в НАТО в свете возросших в связи с войной в Украине опасений российской агрессии. Ожидается, что официальное решение Финляндии о вступлении в Североатлантический альянс будет объявлено уже в ближайшие дни, предположительно 15 мая.

МИД РФ пригрозил в случае присоединения Финляндии к НАТО предпринять "ответные шаги как военно-технического, так и иного характера". В заявлении ведомства указывается, что таким образом Москва намерена "купировать возникающие в этой связи угрозы национальной безопасности".

Литва объявила, что с 1 июня отзывает своего посла в РФ, литовское консульство в Петербурге будет закрыто с 7 июня.

"Газпром" прекращает транзит газа через Польшу

Получило развитие введение Москвой контрсанкций в отношении бывших дочерних предприятий "Газпрома". Концерн объявил, что больше не будет использовать для экспорта газа в Западную Европу польский участок газопровода "Ямал - Европа" из-за того, что владеющая этим участком компания EuRoPol GAZ накануне попала в список компаний, на которые правительство РФ наложило ответные энергетические санкции. "Газпрому" запрещено использовать принадлежащий компании EuRoPol GAZ газопровод для транспортировки российского газа через Польшу.

Продолжается и уход из РФ западных компаний из-за развязанной Кремлем войны против Украины. Так, после почти 170 лет присутствия на российском рынке полностью прекращает свою деятельность в России немецкий концерн Siemens. Процедура прекращения производственной и операционной деятельности Siemens в РФ уже началась, говорится в пресс-релизе концерна.

Об уходе с российского рынка сообщил также финский энергетический холдинг Fortum - он полностью прекратит использование своего бренда в России и рассмотрит продажу дочерних фирм. Ранее Fortum уже останавливал новые инвестиционные проекты и финансирование своих дочерних предприятий в РФ.

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