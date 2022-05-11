Как Литва привела страны Балтии к независимости от российского газа

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Газопровод GIPL интегрировал три балтийские страны и Финляндию в единый газовый рынок ЕС и сейчас очень помогает Польше. Но это пока еще не полный отказ от российской энергии.
Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон и президенты Польши, Литвы и Латвии 5 мая вводят в строй GIPL
Вблизи литовской деревни Яунюнай можно увидеть несколько желтых труб, которые как бы выныривают из-под земли и сразу же вновь в нее погружаются. Это и есть GIPL - Gas Interconnection Poland - Lithuania. Интерконнекторами называют газопроводы, соединяющие национальные газотранспортные системы соседних стран. С мая 2022 года этот газопровод мощностью 2,3 млрд кубометров в год и длиной чуть более 500 километров позволяет качать природный газ как из Польши в Литву (которая, в свою очередь, соединена с Латвией, Эстонией и Финляндией), так и в обратном направлении.
Так что GIPL - это не просто польско-литовская газовая смычка. Этот инфраструктурный проект соединил северо-восточный регион Евросоюза с центральноевропейским (Германия, Польша, Чехия, Словакия) и тем самым фактически со всем внутренним газовым рынком ЕС. Иными словами, это проект общеевропейского, а не просто регионального значения. Отсюда и готовность Брюсселя выделить на его реализацию свыше 276 млн евро при общей стоимости около 558 млн евро.
Раньше страны Балтии были в Евросоюзе своего рода "энергетическим островом", напомнил в беседе с DW Ромас Швядас, в прошлом - литовский дипломат при ЕС и заместитель министра энергетики Литвы, а сегодня - бизнес-консультант. Островом, с советских времен зависящим от поставок газа из России, за который здесь приходилось платить больше, чем, к примеру, в Германии. Задача, указал эксперт, состояла в том, чтобы "интегрировать три балтийских государства в энергетическую систему и трубопроводную сеть континентальной Европы".
А уж в каком направлении качать затем голубое топливо - это всякий раз будут оперативно решать участники рынка в зависимости от спроса и предложения. Так, в первые недели эксплуатации GIPL поток идет из Литвы в Польшу, поскольку в конце апреля "Газпром" в одночасье перекрыл ей газ, а способный полностью заменить поставки с востока мощный газопровод Baltic Pipe для импорта из Норвегии войдет в строй лишь осенью. Тогда газ вполне может пойти в обратном направлении, из Польши в Литву.
"GIPL соединяет страны Балтии с остальной Европой. Но тем самым он соединяет их и с проблемами Европы", - подчеркнул в беседе с DW консультант по энергетическим вопросам и президент Литовской конфедерации возобновляемой энергетики Мартинас Нагевичус.
Он опасается дальнейшего роста цен в регионе, ведь Западная Европа стремится сейчас как можно быстрее снизить зависимость от российского газа, но найти ему замену довольно трудно: свободных объемов сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке в настоящее время не так много. А ведь на него рассчитывают и страны Балтии - не только Литва, у которой уже есть приемный терминал в Клайпеде, но и Эстония, планирующая до конца 2022 ввести в строй плавучий СПГ-терминал, арендованный совместно с Финляндией.
Для Польши, в свою очередь, ввод в строй GIPL произошел как нельзя кстати. Когда около десяти лет назад начиналась активная подготовка этого проекта, мало кто предполагал, что газопровод в момент сдачи в эксплуатацию окажется для одного из партнеров прямо-таки жизненно необходимым. Поэтому польский президент Анджей Дуда на церемонии официального пуска интерконнектора 5 мая особо поблагодарил всех, кто содействовал завершению строительства "в то самое время, когда нам поставки газа, действительно, очень нужны".
На том же торжественном мероприятии президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "война России против Украины подтвердила наш многолетний опыт: Россия не была и не является надежным партнером". В Литве, к примеру, хорошо помнят, как в 1990 году, когда тогда еще советская республика заявила о своем стремлении обрести независимость от СССР, Москва перекрыла ей поставки нефти - и пришлось вводить ограничения на продажу бензина и останавливать некоторые промышленные производства.
"У нас сложная история и сложные отношения с нашими восточными соседями. Мы, литовцы, всегда настороженно относились к России и Беларуси. Это во многом объясняет, почему Литва вкладывалась в проекты, связанные с энергетической безопасностью", - указал Мартинас Нагевичус.
Ключевым проектом в газовой сфере стал плавучий терминал по приему и регазификации СПГ, который вошел в строй в порту Клайпеды в конце 2014 года. Сегодня он обеспечивает газом, поступающим главным образом из США и Норвегии, не только литовский, но и латвийский и эстонский рынки, а также мощное (2,3 млрд кубометров) Инчукалнское подземное хранилище газа (ПХГ) в Латвии, которым пользуются все три балтийские страны.
Немалую роль сыграло также значительное сокращение потребления голубого топлива. Так, каждое второе домохозяйство в Литве подключено к центральному отоплению, которое долгое время работало исключительно на российском газе. Но уже в 2020 году, по данным литовского отраслевого объединения, его доля упала до 17%, а 80% пришлись на биомассу.
Так что страны Балтии были готовы к тому, чтобы 1 апреля вслед за Литвой полностью прекратить импорт российского газа. "Если мы это можем, то остальная Европа это тоже сможет", - написал тогда в Twitter, обращаясь к партнерам по ЕС, литовский президент Гитанас Науседа.
Вполне решаемой представляется и задача прекратить использование российской нефти. Куда сложнее, предупредил в беседе с DW Мартинас Нагевичус, президент Литовской конфедерации возобновляемой энергетики, будет отказаться от электроэнергии из России. При вступлении в ЕС в 2004 году Литва обязалась в течение пяти лет отключить Игналинскую АЭС, где работал реактор чернобыльского типа.
В результате сегодня страна на две трети зависит от импорта электроэнергии. Правительство сделало ставку на возобновляемые источники энергии, но их развитие - длительный процесс: доля ВИЭ в электроэнергетике должна вырасти с нынешних 25% до 93% лишь к 2035 году.
Ситуация усугубляется тем, что все три балтийские страны по сей день, спустя более 30 лет после обретения политической независимости от СССР, все еще подключены к российской энергетической системе, а не к энергосистеме ЕС, хотя некоторые линии электропередачи в западном направлении уже проложены.
В новой геополитической ситуации Литва добивается от Евросоюза пересмотра действующего плана, согласно которому страны Балтии будут подключены к европейским сетям лишь в 2025 году. На церемонии ввода в строй газопровода-интерконнектора GIPL президент Науседа предложил в качестве нового временного ориентира 1-й квартал 2024 года. При наличии политической воли определенные проекты можно завершить "быстрее, чем запланировано", подчеркнул он.
Смотрите также: