Baltic Pipe приблизился к цели снизить зависимость Польши от "Газпрома"

Польша существенно приблизилась к своей цели уже через год заменить российский газ на норвежский. Сооружаемый для этого газопровод Baltic Pipe завершил самый сложный этап работ. Польская компания Gaz-System, его собственник и будущий оператор, сообщила 18 ноября о сварке последней трубы на морском участке между Данией и Польшей.

Таким образом, прокладка труб на море завершена до периода зимних штормов. Впредь работы будут вестись на суше, в основном на польской и частично на датской территории, так что опасность в оставшиеся десять с половиной месяцев серьезно выбиться из графика теперь значительно снизилась. Официальная сдача газопровода в эксплуатацию запланирована на 1 октября 2022 года.

Долгосрочный контракт с "Газпромом" истекает и не будет продлен

Газопроводу Baltic Pipe, признанному Евросоюзом "проектом общего интереса" (PCI) и получившему от ЕС 267 млн евро, международные СМИ уделяют несравнимо меньше внимания, чем другому крупному газотранспортному проекту на Балтике - российскому "Северному потоку-2" мощностью 55 млрд кубометров в год.

Прокладка газопровода Baltic Pipe по территории Дании компанией Energinet

Однако конкретно в Польше Baltic Pipe кардинально изменит ситуацию на газовом рынке. А Польша - это крупнейший экспортный рынок "Газпрома" в Восточной Европе и шестой по размерам покупатель российского трубопроводного газа во всем Евросоюзе после Германии, Италии, Австрии, Франции и Нидерландов.

Baltic Pipe рассчитан на прокачку ежегодно 10 млрд кубометров газа. Это именно столько, сколько Польша импортировала до сих пор из России транзитом через Беларусь по газопроводу "Ямал-Европа". В 2020 году это были 9,67, в 2019-м - 9,73 млрд куб м. Так что при выходе газопровода на проектную мощность поставки по новому маршруту смогут полностью заменить объемы, закупаемые у "Газпрома" по истекающему в конце 2022 года долгосрочному контракту. Продлевать его Польша не намерена.

Газопровод "Ямал-Европа" может оказаться ненужным России

В результате даже может встать вопрос о целесообразности дальнейшего использования Россией всего газотранспортного коридора в ЕС через Беларусь и Польшу. Иными словами, того самого газопровода "Ямал-Европа", перекрыть который Александр Лукашенко пригрозил в начале ноября на пике конфликта вокруг мигрантов на белорусско-польской границе.

Ведь может просто отпасть необходимость в этом трубопроводе, если Польша перестанет по нему получать газ в России, а "Газпром" пустит те объемы, которые идут сейчас транзитом по польской территории в Германию, по "Северному потоку-2". Сертификация этого газопровода затягивается, однако самое позднее к лету 2022 года вполне может быть получено разрешение на эксплуатацию двух или хотя бы одной его нитки.

Правда, польским участком газопровода "Ямал-Европа" владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, в котором "Газпром", как и польская компания PGNiG, держит почти половину капитала. Так что российский концерн не заинтересован в его простаивании. Впрочем, после ввода в строй Baltic Pipe этот польский участок вполне может быть использован для реверсных поставок норвежского газа по польской территории с запада на восток.

Газ из Норвегии пойдет в Польшу по двум морям

Но это все - возможные сценарии на будущее, а пока Gaz-System предстоит завершить работы в самой Польше и решить проблему в Дании, где власти из экологических соображений заблокировали прокладку труб на части территории страны. Фирма Energinet, датский партнер польского оператора Baltic Pipe, сейчас стремится выполнить условия для получения нового разрешения на ведение работ на данном участке. В то же время эта энергетическая компания заверяет, что к октябрю 2022 года в любом случае сможет обеспечить прокачку идущего из Норвегии газа по уже имеющейся датской газотранспортной инфраструктуре.

Газопровод Baltic Pipe начинается в Северном море примерно в 110 километрах к западу от Дании, где он подключен к идущему с севера на юг подводному трубопроводу Europipe II, поставляющему газ с месторождений на шельфе Норвегии в Германию. Прокладка труб до датских берегов была завершена еще летом 2021 года.

Основную работу на Балтике выполнило судно-трубоукладчик Castorone фирмы Saipem

Теперь закончен второй, балтийский морской участок, проложенный от восточного побережья Дании через датские, шведские и польские территориальные воды. В районе датского острова Борнхольм новый газопровод пересекает "Северный поток" и "Северный поток-2", идущие из России в Германию.

Сооружение этого участка Baltic Pipe обеспечила итальянская компания Saipem, которая в свое время проложила "Северный поток". Она задействовала три судна-трубоукладчика - Castorone, Castoro Sei и Castoro 10, которые обеспечили прокладку 275 километров менее чем за пять месяцев - с 27 июня по 18 ноября.

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