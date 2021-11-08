 Что нужно знать об угрозе Лукашенко перекрыть трубу с российским газом | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 12.11.2021

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Экономика

Что нужно знать об угрозе Лукашенко перекрыть трубу с российским газом

Белорусский правитель грозит заблокировать газопровод "Ямал-Европа", принадлежащий "Газпрому" и снабжающий как раз те газохранилища в ФРГ, которые велел заполнить Владимир Путин.

Начальник и рабочий на компрессорной станции Несвижская белорусского участка газопровод Ямал-Европа

Начальник и рабочий на компрессорной станции "Несвижская" белорусского участка газопровод "Ямал-Европа"

Белорусский правитель Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу закрыть транзит через Беларусь. Новость об этом облетела многие СМИ, причем основное внимание привлекла угроза заблокировать газопровод "Ямал-Европа", ведь она прозвучала на фоне острого газового кризиса в ЕС. DW собрала факты, позволяющие оценить серьезность сделанного заявления.

Лукашенко грозит перекрыть транзит грузовиков из ЕС в Россию

Прежде всего следует иметь в виду, что Лукашенко на заседании правительства пригрозил заблокировать любые идущие по белорусской территории грузопотоки: "А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдешь: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Таким образом, Лукашенко говорил, в первую очередь, о грузовом автомобильном транспорте, заострив при этом внимание конкретно на поставках товаров из Польши и Германии в Россию. DW еще в конце мая констатировала, что блокировка транзита между ЕС и РФ была бы, по сути дела, единственной возможностью Минска нанести сколько-нибудь ощутимый экономический ущерб ФРГ и другим странам Евросоюза в условиях "санкционной войны".

Однако от такой блокады в большей степени пострадала бы Россия, которая именно через Беларусь и именно автомобильным транспортом завозит подавляющую часть своего европейского импорта - как промышленных товаров, так и потребительских. Необходимость перенаправить их поток через страны Балтии, где дороги, вопреки словам Лукашенко, все-таки есть, сделала бы маршрут более длинным, а поставки более дорогими, что еще больше подхлестнуло бы нынешнюю инфляцию в РФ.

Затем Лукашенко коснулся транзита газа: "Мы обогреваем Европу - они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?". Тут первым делом следует напомнить, что Беларусь природный газ не добывает и не экспортирует, она всего лишь страна-транзитер российского газа, так что если кто и "обогревает Европу", так это Россия.

По каким маршрутам "Газпром" поставляет природный газ в Европу

В РФ монополией на экспорт природного газа по трубопроводам обладает контролируемая государством компания "Газпром". Для поставок голубого топлива своему самому крупному покупателю - Германии, а также другим странам Центральной, Западной и Восточной Европы, в распоряжении "Газпрома" имеются три действующих транспортных коридора.

Инфографика Газопроводы между Россией и ЕС

По дну Балтийского моря напрямую из России в Германию проложен газопровод "Северный поток" мощностью 55 млрд кубометров в год, только что отметивший десятилетие начала эксплуатации.

Через Беларусь и Польшу проходит газопровод "Ямал-Европа", проложенный в 1999 году и в 2006 году вышедший на проектную мощность 33 млрд кубометров в год.

Через газотранспортную систему Украины "Газпром", согласно действующему до конца 2024 года договору, ежегодно обязан прокачивать 40 млрд кубометров, однако пропускная способность этой системы в направлении Европы составляет свыше 140 млрд кубометров, так что российская компания всегда имеет возможность забронировать дополнительные объемы поставок.

Кроме того, для снабжения Юго-Восточной Европы "Газпром" использует вторую нитку газопровода "Турецкий поток" под названием "Балканский поток", которая может транспортировать 15,75 млрд кубометров через Турцию в Болгарию, Сербию и Венгрию.

Добавим также, что на Балтике полностью построен, но еще не сертифицирован в ФРГ и не получил от ЕС разрешения на использование двух своих ниток суммарной мощностью 55 млрд кубометров "Северный поток - 2". 

"Ямал-Европа" утратил свое значение для "Газпрома"

Таким образом, газопровод "Ямал-Европа", который Лукашенко теоретически мог бы перекрыть, является крупным, но далеко не единственным путем доставки российского газа в ЕС, в том числе в Германию. К тому же этот транспортный коридор явно теряет свое значение для "Газпрома".

"На фоне наличия долгосрочного контракта с Украиной и приоритета загрузки газопроводов "Северный поток" и "Турецкий поток" пока что "Ямал-Европа" в логистике "Газпрома" выполняет балансирующую или замыкающую роль", - констатирует в своем обзоре газового рынка информационное агентство "Интерфакс".

Белорусский газопровод и надпись Газ

"Газпром" отправляет все меньше газа транзитом через Беларусь

Оно указывает, что на начавшийся 1 октября новый газовый год 2021/22 "Газпром" не делал долгосрочного бронирования этой магистрали, предпочитая пока бронирование на месяц". Так, в октябре по этому маршруту в Германию поступал 1,3 млн кубометров в час, тогда как ранее в нынешнем году данный показатель составлял 3,5 млн кубометров. В начале ноября поставки по газопроводу "Ямал-Европа" временно и вовсе прекращались

Получается, что Лукашенко грозит перекрыть именно тот газопровод, который имеет сейчас для "Газпрома" наименьшее значение и может вовсе его утратить после ввода в строй "Северного потока - 2", даже если ЕС из антимонопольных соображений разрешит использовать только одну из его ниток (мощность 27,5 млрд кубометров в год). Более того, в случае блокады Беларусью этой транспортной магистрали у Москвы даже появится дополнительный аргумент в пользу "Северного потока - 2", проложенного напрямую между Россией и Германией в обход транзитных стран.

Путин поручил заполнить газохранилища в Германии и Австрии

Следует также иметь в виду, что "Ямал-Европа" вовсе не принадлежит Республике Беларусь. "Газпром" является единственным владельцем белорусского участка газопровода", - указывается на официальном сайте российской компании. Так что режим Лукашенко, наверное, мог бы чисто технически закрутить вентиль на своей территории, но это было бы нелегитимным и откровенно враждебным действием по отношению не просто к законному российскому собственнику, а именно к той государственной компании РФ, которая как раз "обогревает Беларусь".

27 октября 2021 Владимир Путин на видеосовещании по энергетике

27 октября Владимир Путин дал "Газпрому" поручение заполнить газохранилища в Германии и Австрии

"Газпром" через свою немецкую дочернюю компанию Wingas владеет также участком газопровода "Ямал-Европа" на территории Германии. Этот участок подключен к подконтрольной российской компании газотранспортной системе и тем самым к крупнейшему в ФРГ и во всем ЕС газпромовскому подземному хранилищу газа Rehden. А "Газпром", согласно озвученной Владимиром Путиным в конце октября "просьбе", с 8 ноября как раз должен обеспечить "плановую работу по повышению объема газа" в ПХГ в Австрии и Германии.

Так что если Лукашенко перекроет сейчас газопровод "Ямал-Европа", то он, по сути дела, будет саботировать поручение президента России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил 12 ноября в Москве, что РФ выполняла и будет выполнять все обязательства по обеспечению европейских потребителей газом независимо от действий Минска, и заверил, что Лукашенко не согласовывал свои высказывания с Кремлем.

В свою очередь, представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград (Susanne Ungrad) подчеркнула 12 ноября, что безопасность газоснабжения в Германии по-прежнему обеспечена и напомнила: "Есть и другие газопроводы, по которым российский газ поступает в ЕС".

Накануне на заявление Лукашенко отреагировал Евросоюз. "В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками - государствами Африки, Норвегией, Россией, и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", - подчеркнул еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе.

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    Автор: Андрей Гурков


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