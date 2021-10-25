Сертификация "Северного потока - 2" теперь затянется до весны или даже лета

Ничего личного, только юриспруденция. Что нужно знать о решении немецкого регулятора временно приостановить рассмотрение заявки дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG.
Теперь окончательно ясно: "Северный поток - 2" до конца 2021 года точно не войдет в строй, поскольку его сертификация затянется до весны или даже лета 2022 года. Такие выводы следуют из принятого 16 ноября Федеральным агентством по сетям (BNetzA) в Бонне решения временно приостановить начавшуюся 8 сентября 2021 года процедуру сертификации российского газопровода, точнее говоря - его оператора Nord Stream 2 AG. Эта стопроцентная дочерняя компания "Газпрома" зарегистрирована в Швейцарии в кантоне Цуг, где находится ее штаб-квартира.
Речь в данном случает идет не о технической сертификации, не о подтверждении того, соответствуют ли характеристики проложенных по дну Балтийского моря труб имеющимся стандартам, а о сертификации Nord Stream 2 AG в качестве "независимого оператора транспортной системы". Это необходимо, чтобы "Северный поток - 2" не попал под действие антимонопольного 3-го энергопакета ЕС и "Газпром" получил возможность использовать обе нитки газопровода, а не только одну.
Решение BNetzA носит сугубо юридический характер. "Причиной приостановки является изменение организационно-правовой формы со стороны Nord Stream 2 AG", - указывается в официальном извещении немецкого регулятора о ходе рассмотрения дела под номером BK7-21-056.
Изменение организационно-правовой формы стало необходимым после того, как Федеральное агентство по сетям после рассмотрения представленных документов пришло к выводу, что сможет сертифицировать оператора "Северного потока - 2" только в том случае, если его юридическая форма будет соответствовать законодательству ФРГ. Иными словами, если оператор будет зарегистрирован как немецкая компания.
После этого швейцарская Nord Stream 2 AG "приняла решение не преобразовывать существующую компанию, а основать в соответствии с немецкими законами дочернюю фирму только для немецкого участка трубопровода. Эта дочерняя фирма станет собственником немецкого отрезка газопровода и будет им управлять", разъясняется в пресс-релизе BNetzA.
В данный момент идут передача активов и перевод персонала в созданную компанию, и до тех пор, пока этот процесс не будет завершен и новое юридическое лицо не представит полный набор всех необходимых документов, немецкий регулятор приостанавливает рассмотрение запроса на сертификацию. По сути дела он ждет новой заявки от нового оператора, который будет управлять уже не всем "Северным потоком - 2", а только тем его участком, что проложен в территориальных водах Германии.
В то же время BNetzA особо подчеркивает в своем пресс-релизе, что не намерено рассматривать эту заявку как новое отдельное дело, а "продолжит проверку в рамках того времени, которое осталось от предусмотренного законом четырехмесячного срока". В ответ на просьбу DW пресс-секретарь Федерального агентства по сетям Фите Вульф (Fiete Wulff) подтвердил, что эту фразу следует понимать следующим образом: немецкий регулятор сейчас как бы остановил часы и включит их вновь только после того, как сможет приступить к рассмотрению комплекта документов нового юридического лица.
Таким образом, у BNetzA будут два месяца без одной недели, чтобы довести до конца временно прерванную теперь сертификацию, на которую с 8 сентября уже ушли два месяца и одна неделя. Следовательно, если юристы Nord Stream 2 AG успеют подготовить всю документацию к началу декабря, то рассмотрение дела должно будет закончиться к середине февраля. Если же процедура сертификации возобновится только после рождественских и новогодних каникул, то завершится она уже в середине марта.
После этого, напоминается в пресс-релизе немецкого регулятора, его решение будет представлено Европейской комиссии (ЕК) в Брюсселе. Для подготовки своего заключения исполнительный орган ЕС имеет два месяца, но он может запросить дополнительно еще два месяца. Затем немецкому регулятору предоставляются дальнейшие два месяца, чтобы огласить свое окончательное решение. Если оно будет расходиться с рекомендацией Еврокомиссии, та может подать на Германию в Европейский суд в Люксембурге.
Так что в лучшем для "Газпрома" случае, если приостановленная в Германии процедура сертификации возобновится уже в декабре, ЕК управится за два месяца, после чего BNetzA сразу же вынесет свой положительный вердикт, газ по "Северному потоку - 2" потечет не раньше конца апреля - начала мая.
В худшем случае процесс вынесения юридической оценки того, является ли стопроцентная немецкая дочка швейцарской стопроцентной дочки российского полугосударственного концерна "Газпром" независимым оператором газопровода "Северный поток - 2", может затянуться до следующего лета - и даже стать предметом рассмотрения высшего суда ЕС.
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