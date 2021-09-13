Регулятор в ФРГ получил запрос на сертификацию "Северного потока - 2"

Германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - получил от компании Nord Stream 2 AG, которая будет заниматься эксплуатацией газопровода "Северный поток - 2", документы на ее сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы. Об этом сообщил в понедельник, 13 сентября, DW Фите Вульф (Fiete Wulff), глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью.

"Компания Nord Stream 2 AG представила все документы, необходимые для проведения регулятивной экспертизы", - подтвердил Вульф.

"Таким образом, в распоряжении Федерального агентства по сетям имеются четыре месяца, чтобы подготовить проект решения и представить его в Европейскую комиссию", - добавил он.

Срок отсчитывается с 8 сентября

В Федеральном агентстве по сетям уточнили, что Nord Stream 2 AG обратилась за сертификатом в регулятивную палату 7 - в соответствии с параграфами 10-10e экономико-энергетического закона (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Срок, установленный разделом 4a(5) EnWG, отсчитывается от 8 сентября 2021 года, добавили в агентстве.

Строительство газопровода завершено

Строительство газопровода "Северный поток - 2" было завершено 10 сентября. До этого, 6 сентября, оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставок газа из РФ проекту нужна сертификация.

Берлин ждет от Москвы заверений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 11 сентября указала, что Берлин и Вашингтон договорились как можно скорее добиться от России обязательства продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. По мнению главы правительства Германии, это обязательство необходимо, чтобы энергоносители нельзя было "использовать для гибридной войны". При этом канцлер ФРГ признала, что понимает озабоченность Киева в связи со строительством трубопровода, из-за которого Польша и Украина, в частности, опасаются потерять свое значение в качестве стран-транзитеров российского природного газа в Центральную Европу.

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