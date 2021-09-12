Курт Волкер: РФ пытается влиять на Европу через газопровод

Москва пытается влиять на Европу с помощью газопровода, это создает угрозы и для Киева, заявил бывший спецпредставитель США по Украине. Он предостерег Россию от использования газа в качестве оружия

Вашингтон и Берлин должны рассматривать газопровод "Северный поток - 2" с точки зрения безопасности Украины и Европы, заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Поэтому, указал он, выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве, если Россия будет использовать газ в качестве оружия, это вызовет серьезные шаги со стороны США и Германии.

"В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу, и это грозит Украине", - цитирует американского дипломата "Главред Украина".

США ведут борьбу против СП-2

По словам Волкера, США ведут борьбу против "Северного потока - 2". "Но одно говорить, а другое – что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий", - подчеркнул он.

Строительство газопровода "Северный поток - 2" было завершено 10 сентября. Оператор газопровода компания Nord Stream 2 AG рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

В конце июля Вашингтон и Берлин достигли договоренности, согласно которой Германия обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявляла, что обе стороны договорились как можно скорее добиться от России обязательства продолжить поставки газа через Украину после 2024 года. По ее мнению, это обязательство необходимо для того, чтобы энергоносители нельзя было "использовать для гибридной войны".

Предполагается, что объем поставок по новому газопроводу из России в Германию должен составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство "Северного потока - 2" финансировали российский "Газпром" и пять европейских компаний: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell.

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