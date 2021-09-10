"Газпром": Строительство "Северного потока -2" полностью завершено

Строительство газопровода"Северный поток - 2" завершили утром в пятницу, 10 сентября. "На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода "Северный поток - 2" полностью завершено", - говорится в публикации в Telegram-канале компании.

6 сентября оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.

Для начала поставок проекту нужна сертификация

Практически же для начала поставок проекту необходимо пройти сертификацию оператора и техническую сертификацию.

В июне 2021 года Nord Stream 2 AG подала в Федеральное агентство по сетям Германии заявку на ее сертификацию в качестве "независимого оператора транспортной системы". Срок рассмотрения заявки - 4 месяца, отсчет которых до сих пор не начался, поскольку компания не подала все необходимые документы.

Затем проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы.

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