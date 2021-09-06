Сварена последняя труба второй нитки "Северного потока - 2"

На строительстве газопровода "Северного потока 2" в Балтийском море закончена сварка последней секции трубы. Как сообщил в понедельник, 6 сентября, оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG, "специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах".

В сообщении указывается, что следующим шагом станет "осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, "чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года".

Ожидается, что российский газовый монополист "Газпром" начнет поставлять газ в Германию по новому газопроводу в октябре.

Конфликт вокруг "Северного потока - 2"

Первоначально планировалось завершить строительство "Северного потока - 2" к концу 2019 года, однако оно было задержано - в основном из-за противодействия США. Вашингтон, который критиковал проект за то, что он делает Европу слишком зависимой от России в вопросах энергоснабжения, ввел санкции против строителей трубопровода.

Россия обвиняет США в том, что, противодействуя "Северному потоку-2", они преследуют в первую очередь собственные экономические интересы. В качестве альтернативы российскому газу США предлагают для поставок в ЕС свой газ, который добывается методом гидроразрыва пласта и затем сжижается.

Однако против "Северного потока - 2", выступает и ряд стран ЕС, в частности республики Балтии и Польша, а также Украина, которая не хочет терять транзит российского газа через свою территорию. Серьезное противодействие этому проекту оказывают и в Европейском парламенте. Кроме того, против запуска нового газопровода протестуют немецкие экологи, а некоторые политические партии в ФРГ требуют заморозить этот проект.

В конце июля Вашингтон и Берлин, выступающий за завершение строительства СП-2, достигли договоренности, согласно которой Германия обязуется принять меры в ответ на возможную агрессию РФ против Украины, Вашингтон откажется от санкций, а Украине помогут перейти на возобновляемые источники энергии.

Предполагается, что объем поставок по новому газопроводу из России в Германию должен составить 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство "Северного потока - 2" финансировали российский "Газпром" и пять европейских компаний: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper и Shell.

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