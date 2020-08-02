 Решение суда по ″Северному потоку - 2″: пробуксовка на финишной прямой | Германия | DW | 25.08.2021

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Германия

Решение суда по "Северному потоку - 2": пробуксовка на финишной прямой

Суд в Германии решил: для газопровода "Северный поток - 2" из России не будет сделано исключений из норм Евросоюза. Что это означает для проекта и какими были реакции сторон?

Трубоукладчик Фортуна планирует в ближайшие недели завершить укладку газопровода Северный поток - 2. На фото: Фортуна у берегов города Висмар, ФРГ, фото 14 января 2021 года

Трубоукладчик "Фортуна" планирует в ближайшие недели завершить укладку газопровода "Северный поток - 2"

Новый поворот в саге о строительстве газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. "Северный поток - 2" должен подчиниться нормам Третьего энергопакета Евросоюза. Это следует из решения, которое в среду, 25 августа, вынес Высший земельный суд в Дюссельдорфе. Суд отклонил иск оператора газопровода Nord Stream 2 AG против решения Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur), которое отказалось сделать для российского газопровода исключение из норм газовой директивы ЕС (входит в Третий энергопакет Евросоюза). 

Почему это важно? Как нормы ЕС ударят по "Северному потоку - 2"

Для ясности: решение суда в Дюссельдорфе не остановит строительство газопровода, но отправит "Северный поток - 2", как у биатлонистов, - на дополнительный "штрафной круг". Конкретно для введения газопровода в эксплуатацию оператору придется выполнить ряд требований Третьего энергопакета ЕС, которые проектом не были предусмотрены изначально: старт газопроводу был дан в 2015 году, а новые нормы ЕС распространили на газопроводы из третьих стран в 2019 году.

На фото: здание Высшего земельного суда в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия)

Высший земельный суд в Дюссельдорфе (земля Северный Рейн-Вестфалия)

Для Nord Stream 2, дочерней компании "Газпрома", изменятся три условия ввода трубопровода в эксплуатацию. Первое: дочка "Газпрома" не может быть компанией-оператором "Северного потока - 2", так что придется создать новую, причем независимую от "Газпрома", компанию. Дело в том, что Третий энергопакет требует придерживаться принципа "анбандлинга" - транспортировкой газа не должна заниматься компания, которая его добывает и продает. 

Куда больший ущерб может нанести проекту другое требование - обеспечить доступ третьих компаний к новому газопроводу, например, частным российским компаниям. На практике это правило может привести к тому, что новый оператор "Северного потока - 2" будет вынужден держать до половины мощностей трубы пустыми - для других потенциальных клиентов. Наконец, газопроводу придется подчиниться дополнительному контролю над тарифами на транспортировку газа по территории Германии, который устанавливает немецкий регулятор. 

"Завершен" "Северный поток - 2" или нет? Из-за этого и спор

Дополнительная проблема для "Газпрома" возникла весной 2020 года, когда Федеральное агентство по сетям ФРГ отказало оператору проекта "Северный поток - 2" (базируется в Швейцарии) в просьбе освободить строящийся газопровод от действия Третьего энергопакета ЕС. По новым правилам, исключения можно было сделать только для тех проектов, которые считаются завершенными к 23 мая 2019 года. Германское ведомство решило, что проект к этой дате завершенным считать еще никак нельзя, ведь трубопровод физически не был проложен до конца.

Экологические активисты в Германии протестуют против ввода в эксплуатацию Северного потока - 2. На фото: акция протеста участников движения Fridays for Future 22 января 2021 года

Экологические активисты в Германии протестуют против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2"

Вокруг представления о том, когда проект считается "завершенным", и завязался юридический спор. "Газпром" в лице Nord Stream 2, поддержанный адвокатами из юридической конторы Freshfields Bruckhaus Deringer, подал иск в суд, выдвинув ряд аргументов в свою пользу. Так, юристы попытались убедить суд в том, что "завершенность" нужно считать не по длине трубопровода, а по "необратимости", с которой проект будет реализован. Участники консорциума, а это помимо "Газпрома" пять западных компаний, Uniper, Wintershall Dea, OMV и Shell, приняли "необратимые" инвестиционные решения. Так позицию Nord Stream 2 описала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), которая сослалась на 79-страничный документ с доводами истца, предоставленный суду в Дюссельдорфе.

Пикантность спора: правила газовой директивы ЕС распространяются лишь на небольшой участок газопровода - те 54 из примерно 1200 километров, которые находятся в водах и на территории, принадлежащих ФРГ. Регулирование 54 километров трубы не принесет "никакой пользы, а только означает дополнительные расходы и высокие бюрократические, а также финансовые издержки", - процитировала FAZ адвокатов истца. 

С точки зрения оператора "Северного потока - 2", давать доступ третьим компаниям тоже нет смысла, ведь технически это невозможно, добавили адвокаты, защищающие интересы "Газпрома".

Nord Stream 2 не исключил, что подаст иск в Европейский суд

Оператор "Северного потока - 2" выразил разочарование по поводу решения суда в Дюссельдорфе. "Отказ в просьбе Nord Stream 2 AG предоставить ей исключение (из норм ЕС. - Ред.) показал дискриминационное действие измененной газовой директивы ЕС", - говорится в комментарии компании. Ответчик, Федеральное агентство по сетям ФРГ, выразило удовлетворение решением суда, который "подтвердил правовые представления агентства".  

Письменное обоснование решения суда в Дюссельдорфе по иску оператора "Северного потока - 2" ожидается позднее.

Проигравшая сторона может обратиться в вышестоящую инстанцию - в данном случае это Федеральный верховный суд Германии в Карслруэ. Оттуда дело может попасть и в Европейский суд в Люксембурге. Его решение будет окончательным. Обе эти возможности не исключили в Nord Stream 2. В дочерней компании "Газпрома" подчеркнули, что решение о том, чтобы оспорить решение суда в Дюссельдорфе, еще не принято.

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    Автор: Андрей Гурков


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