 Рискованная игра ″Газпрома″ с полупустыми газохранилищами в Европе | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 05.08.2021

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Экономика

Рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами в Европе

В Германии пришли к выводу: Россия искусственно создает дефицит газа в ЕС ради скорейшего ввода в строй "Северного потока - 2". DW - о возможных сценариях развития событий.

Карикатура Сергея Ёлкина: Путин и Северный поток-2

Сомнений больше нет: предстоящей осенью Евросоюз подойдет к началу отопительного сезона с чрезвычайно низкими запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Так, в Австрии, где находится принципиально важный для российского газового экспорта хаб в Баумгартене, они заполнены пока всего на треть, хотя привычный для начала августа уровень составляет примерно две трети. Наполовину пусты, что тоже крайне необычно, ПХГ в Германии, в значительно мере контролируемые "Газпромом". ФРГ обладает самыми большими во всем ЕС мощностями для хранения природного газа.

Цены на газ в Европе продолжают расти

"Не хочу распространять страшилки, но нынешнюю ситуацию комфортной никак не назовешь. До зимы заполнить используемые "Газпромом" хранилища полностью уже точно не удастся", - считает независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан (Heiko Lohmann).

Эксперт по газовому рынку ФРГ и ЕС Хайко Ломан

Эксперт по газовому рынку ФРГ и ЕС Хайко Ломан

Он уже указывал в начале июля в беседе с DW (она легла тогда в основу статьи "Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть") на специфическую сбытовую политику российского концерна в этом году: он усиленно распродавал запасы из своих европейских ПХГ, и без того полупустых после весьма холодной зимы, но не увеличивал, несмотря на высокий спрос и взлетевшие цены, транзит через Украину, а также через Беларусь и Польшу.

Теперь, месяц спустя, эксперт констатирует, что "ситуация продолжает обостряться: цены еще больше выросли, а заполняемость газохранилищ по-прежнему низкая". Речь, по его словам, идет прежде всего о ПХГ в немецком Редене, крупнейшем в Евросоюзе, и в австрийском Хайдахе. Оба находятся под фактическим контролем "Газпрома".    

"Газпром" сократил закачку газа в свои европейские газохранилища

Что за это время изменилось, напоминает Хайко Ломан, так это то, что ФРГ и США договорились не вводить новых санкций против газопровода "Северный поток - 2". Но вот что интересно, отмечает эксперт: это не привело к снижению цен на газ.

Ангела Меркель и Джо Байден 15 июля 2021 в Вашингтоне

Ангела Меркель и Джо Байден обсуждали 15 июля 2021 года в Вашингтоне "Северный поток - 2"

Наоборот: они еще больше выросли, поскольку в конце июля "Газпром" сократил, а в первых числах августа частично прекратил закачку газа в свои европейские ПХГ, а в Хайдахе, по сообщению агентства "Интерфакс", даже приступил к отбору газа, что для этого времени года весьма необычно. К тому же 2 августа российский концерн не стал бронировать на 4-й квартал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" в Польше и не зарезервировал на тот же период дополнительные объемы прокачки через Украину.

Все это происходит на фоне снижения поставок в Европу сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку основные производители предпочитают сейчас снабжать Азию, где цены на газ, в том числе из-за жары и большого спроса на электроэнергию для кондиционирования воздуха, пока все еще выше взлетевших европейских.

СМИ Германии: Россия намеренно взвинчивает цены на газ

Впрочем, за месяц изменилось и то, что специфическая сбытовая политика "Газпрома", наметившаяся еще в апреле, наконец-то попала в поле зрения уже не только специалистов, но и крупных немецких СМИ, которые до этого были сосредоточены главным образом на коронавирусе, на начавшейся в ФРГ предвыборной кампании, а затем на последствиях разрушительного наводнения.

"Стремительный рост цен: "Газпром" поставляет слишком мало газа?", задается вопросом общественно-правовой информационный портал tagesschau.de. "Газпром" взвинчивает цены на газ", - сообщает своим пользователям специализирующийся на сравнении цен портал check.24 и объясняет это стремлением подчеркнуть значение для снабжения Европы почти готового газопровода "Северный поток - 2".

Крупнейшее в Австрии подземное газохранилище в Хайдахе

Крупнейшее в Австрии подземное газохранилище в Хайдахе близ Зальцбурга контролируется "Газпромом"

К аналогичному выводу приходит и экономическая газета Handelsblatt: "Россия намеренно ограничивает поставки газа в Европу. Искусственно создавая дефицит, "Газпром" обеспечивает своему трубопроводному проекту "Северный поток - 2" хорошую стартовую позицию".

Таким образом, затеянную "Газпромом" игру немецкие СМИ восприняли как недвусмысленный сигнал: крупнейший поставщик газа в ЕС, контролирующий примерно 40% рынка, уже нынешней осенью и зимой (начиная с 4-го квартала) твердо намерен снабжать европейских клиентов главным образом по своим двум трубопроводам на Балтике (первый и второй "Северный поток"), сведя до минимума поставки по прежним транзитным маршрутам.

Значительный рост экспорта по газопроводу "Турецкий поток" 

Из этого сигнала Евросоюзу, видимо, следует сделать вывод, что надо как можно быстрее выдавать разрешение на полномасштабную эксплуатацию фактически достроенного "Северного потока - 2". Ведь в случае холодной зимы, тем более если она наступит довольно рано, газа при недостаточно заполненных хранилищах может и не хватить. Иными словами, речь, похоже, идет о откровенном давлении со стороны Москвы, хотя к слову "шантаж" немецкие СМИ (пока) не прибегают.

Стамбул, 8 января 2020. Лидеры Болгарии, России, Турции и Сербии (слева направо) дают старт Турецкому потоку

Стамбул, 8 января 2020. Лидеры Болгарии, России, Турции и Сербии дают старт "Турецкому потоку"

Такая версия происходящего, правда, не стыкуется, на первый взгляд, с сообщением "Газпрома" от 2 августа о том, что с января по июль концерн увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда экспорт из-за коронавируса значительно упал). Однако этот прирост обеспечило в значительной мере утроение поставок в Турцию, учетверение продаж в Румынию и значительное увеличение прокачки газа в Сербию, Болгарию и Грецию. Но все это связано с газопроводом "Турецкий поток", обслуживающим Южную Европу в обход Украины.

А сейчас в центре внимания - возможные проблемы обеспечения газом Центральной и Западной Европы, где отопительный сезон начинается существенно раньше и холодная зима куда более вероятна. Впрочем, в отчете "Газпрома" указывается и на рост экспорта в Германию на 42%, но тут основную роль мог сыграть бестранзитный "Северный поток". К тому же не исключено, что "Газпром" включает в свою экспортную статистику продажи европейским клиентам газа из своих ПХГ в Европе, что, кстати, во многом объясняло бы нынешний низкий уровень заполнения газохранилища в Редене и, тем более, начавшийся отбор газа в Хайдахе.

Ввод в строй "Северного потока - 2" связан с длительной юридической процедурой

Как бы то ни было, факт остается фактом: газа в крупнейших западноевропейских ПХГ сейчас рекордно или по крайней мере необычно мало. В этой ситуации расчет "Газпрома" на то, что к их ускоренному заполнению уже в ближайшие месяцы со всей своей мощью подключится "Северный поток - 2", представляется довольно рискованной игрой ва-банк.

Инфографика Маршрут Северного потока-2

Ведь "когда и сколько газа на каких (предварительных) условиях потечет, предсказать трудно", предупреждают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) - ведущего немецкого научного института, консультирующего по внешнеполитическим вопросам как правительство и парламент Германии, так и Евросоюз. В статье, опубликованной на немецком и английском языках в конце июля после достигнутой Берлином и Вашингтоном договоренности по "Северному потоку - 2", они предупреждают: теоретически разрешение на эксплуатацию газопровода может поступить лишь в феврале 2022 года. 

И дело тут не во все еще возможном политическом противодействии проекту со стороны конгресса США или ряда стран Евросоюза, а в чисто юридических процедурах. Ведь принадлежащая "Газпрому" швейцарская компания Nord Stream 2 AG добивается признания ее независимым оператором газопровода. Это нужно для того, чтобы вывести "Северный поток - 2" из-под действия Третьего энергопакета ЕС, поскольку в противном случае российский концерн сможет использовать мощности газопровода лишь наполовину (только одну из двух ниток). На принятие соответствующего решения и его согласование с Еврокомиссией закон отводит немецкому регулятору, Федеральному агентству по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), многомесячные сроки.

Перспективы нового газопровода: благоприятный и неблагоприятный сценарий

К тому же все еще неясно, кто проведет сертификацию нового газопровода, поскольку в январе норвежская фирма Det Norske Veritas (DNV) из-за санкций США вышла из проекта, напоминают эксперты SWP. Однако они допускают, что "напряженная ситуация на рынке будет способствовать быстрой технической сертификации и скорейшей (предварительной) сдаче в эксплуатацию "Северного потока - 2". Иными словами, они не исключают, что рискованная игра "Газпрома" с полупустыми газохранилищами увенчается успехом, и ЕС под давлением обстоятельств (и Москвы) в экстренном порядке даст зеленый свет сразу двум новым ниткам на Балтике.

Трубоукладчик Фортуна

Трубоукладчику "Фортуна" предстоит в августе достроить газопровод "Северный поток - 2"

Это был бы самый благоприятный для России сценарий. Но возможны и другие. Самый неблагоприятный для "Газпрома" состоял бы в том, что сформированное после выборов 26 сентября новое правительство Германии примет политическое решение заблокировать проект или объявит мораторий на его ввод в строй, а в Азии упадет спрос на сжиженный газ, и высокие цены в Европе вызовут мощный приток СПГ, в результате чего российский газ потеряет прежнюю долю рынка.

Но возможны и промежуточные сценарии. Например, "Газпром" получает от ФРГ и ЕС разрешение использовать только половину новой трубы. Дальше опять-таки возможны варианты: российский концерн либо в дополнение к одной нитке "Северного потока - 2" срочно бронирует транзитные мощности в Украине и/или Польше, чтобы удовлетворить высокий зимний спрос и поскорее обеспечить надлежащее заполнение европейских ПХГ, либо этого не делает, обрекая рынок Европы на высокие цены, но и повышая тем самым его привлекательность для поставщиков СПГ со всего мира.   

Энергетическая безопасность Европы вызывает сомнения           

Короче, европейскому рынку газа предстоят по меньшей мере несколько месяцев крайней неопределенности. Эксперты SWP прогнозируют, что "безопасность поставок может стать этой осенью и зимой важной темой". Но это означает, что в Евросоюзе автоматически с новой силой разгорится и дискуссия об энергетическом сотрудничестве с Россией, о степени зависимости от российского газа и, вполне вероятно, о том, не было ли стратегической ошибкой предоставление "Газпрому" в 2014 году контроля над особо крупными газохранилищами в Германии.    

"Некоторые люди, хорошо знающие "Газпром", стали сомневаться, в полной ли мере менеджмент этого концерна, в котором в последние годы идет смена поколений, осознает возможные политические последствия тех или иных своих действий", - указывает в беседе с DW Хайко Ломан. В прошлом, по его словам, западноевропейские партнеры "Газпрома" неустанно повторяли мантру о безоговорочной надежности этого поставщика. Теперь, отмечает немецкий эксперт по газовому рынку Германии и ЕС, у некоторых его собеседников возникает впечатление, что не все в российском концерне являются безусловными приверженцами давних взаимных обязательств, а это создает ощущение, что появились новые риски.

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    Автор: Андрей Гурков


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