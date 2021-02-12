 ″Газпром″ ради ″Северного потока - 2″ показывает Европе свою власть | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 08.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

"Газпром" ради "Северного потока - 2" показывает Европе свою власть

Россия поставляет в ЕС меньше газа, чем могла бы. Какова основная цель: повысить цены или оказать политическое давление? А если к зиме хранилища газа окажутся полупустыми?

Вентиль газопровода

На европейском рынке газа происходит что-то странное. После холодной зимы подземные хранилища (ПХГ) опустели значительно больше, чем обычно, и их заполнение должно было бы идти сейчас ускоренными темпами. Однако российская компания "Газпром", лидер рынка, с весны не наращивает объемы поставок, хотя могла бы. Тем временем цены в Европе взлетели к максимуму за последние 13 лет, и возникла реальная опасность, что к зиме запасов газа окажется существенно меньше, чем может потребоваться.

Отказ от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину

И вот в такой ситуации "Газпром" не стал бронировать на июль дополнительные транзитные мощности через Украину, хотя поставки из России в ЕС сократятся в этом месяце как минимум на 2 млрд кубометров. Ведь из-за плановых ремонтных работ будут временно простаивать как идущий через Беларусь и Польшу магистральный газопровод "Ямал - Европа" (с 6 по 10 июля), так и проложенный по дну Балтийского моря более мощный "Северный поток" (с 13 по 23 июля).  

После отказа от бронирования стало окончательно ясно: "Газпром" в данный момент не собирается отвечать на возросший в Европе спрос существенным увеличением предложения. Компания явно ведет некую игру. Но с какой целью? Чтобы поднять цены, как это делает Россия на нефтяном рынке, искусственно сокращая добычу и экспорт в рамках сделки ОПЕК+?

Карикатура Сергея Елкина: Путин и Северный поток - 2

"Похоже, "Газпром" не столько оптимизирует цены и объемы, сколько оказывает давление с целью обеспечить завершение строительства трубопровода "Северный поток - 2", - к такому выводу приходит в очередном обзоре европейского газового рынка Йоахим Эндресс (Joachim Endress), глава берлинской консалтинговой компании Ganexo.

"Газпром" в свою очередь упирает на то, что четко выполняет свои контрактные обязательства. "Основа нашего бизнеса в Европе - долгосрочные контракты. Мы всегда придерживались и придерживаемся этого подхода. Мы строго выполняем заявки наших клиентов и именно под них бронируем транспортные мощности, не наоборот", - говорится в письменном ответе пресс-службы компании на вопросы DW.

Подземные хранилища газа "Газпрома" в Европе пусты как никогда

"Речь вовсе не идет о невыполнении "Газпромом" своих обязательств", - подтвердил в беседе с DW независимый берлинский эксперт по газовому рынку Германии и Евросоюза Хайко Ломан (Heiko Lohmann). Дело не в долгосрочных контрактах, а в том, что в условиях возникшего в Европе высокого спроса российская компания не выходит на спотовый рынок, рынок краткосрочных контрактов, с серьезными дополнительными объемами. 

Немецкий эксперт по газовому рынку ЕС Хайко Ломан

Немецкий эксперт по газовому рынку ЕС Хайко Ломан

"При этом нечто совершенно новое состоит в том, что "Газпром", судя по всему, для выполнения своих контрактов куда активнее, чем обычно, использовал запасы из своих газохранилищ в Европе и, возможно, даже прикупал объемы на европейских торговых площадках. Во всяком случае, мне рассказывают об этом трейдеры", - сообщил Хайко Ломан.

В результате два ключевых газпромовских ПХГ в ЕС - в немецком Редене и в австрийском Хайдахе - к концу мая оказались, по его данным, по сути дела пустыми, чего раньше никогда не было, а к их заполнению приступили фактически только летом, что тоже очень необычно. "Тут трудно что-то доказать, но политическое объяснение происходящего прямо-таки напрашивается", - заключает берлинский бизнес-консультант.

Агентство РИА "Новости" объясняет стратегический расчет "Газпрома" 

Это политическое объяснение легко можно найти в официальных российских СМИ. Например, на сайте российского государственного информационного агентства РИА "Новости", которое суть стратегии и тактики российской государственной газовой корпорации объясняет так: "Оценивая любые действия компании на европейской арене, нужно крепко держать в голове ключевой факт: "Газпрому" нужно закончить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Крупнейшее в Австрии ПХГ в Хайдахе

Крупнейшее в Австрии ПХГ в Хайдахе близ Зальцбурга контролируется "Газпромом"

В опубликованной 6 июля статье с красноречивым заголовком "Газпром" нашел способ заставить Европу платить" журналист агентства Сергей Савчук констатирует, что Россия "свои поставки придерживает". При этом он подчеркивает, что "получение финансовой сатисфакции и пополнение российского бюджета - это лишь одна из задач, упорно решаемых "Газпромом". Второй - но не менее важной - является приучение наших западных партнеров к очевидной мысли: обеспечение собственной энергетической безопасности возможно только в тесном партнерстве с Россией". 

Российско-украинский договор: плановое снижение объемов транзита газа

Это "приучение западных партнеров" идет, похоже, по следующему сценарию. "Газпром" качает сейчас в Европу через Украину столько, сколько предусмотрено подписанным в декабре 2019 года пятилетним российско-украинском договором о газовом транзите. Качать меньше не имеет смысла, поскольку все равно придется оплачивать весь оговоренный объем, но и бронировать дополнительные мощности по существенно более высокому тарифу компания отказывается.

Компрессорная станция близ Киева на транзитном газопроводе

Компрессорная станция близ Киева: по этим трубам российский газ идет транзитом через Украину в Европу

Дело, однако, в том, что в договоре прописан транзит газа в размере 65 млрд кубометров в 2020 году, а на 2021-2024 годы - его снижение до 40 куб.м ежегодно, поскольку "Газпром" на момент подписания соглашения рассчитывал на скорый ввод в строй "Северного потока - 2", чего из-за санкций США не произошло.

В результате в этом году в Европу через Украину поступает существенно меньше российского газа, чем требуется, да к тому же "Газпром" останавливает на ремонт два других идущих в ЕС магистральных газопровода, а для выполнения контрактных обязательств опустошает свои европейские ПХГ.

Может ли "Газпром" осенью предъявить ультиматум европейцам?

Получается, что осенью, скажем, в сентябре, может возникнуть ситуация, когда Россия в лице "Газпрома" скажет европейским странам: выдавайте нам поскорее разрешение на эксплуатацию готового "Северного потока - 2", а то уже нынешней зимой окажетесь без газа, ведь наши газохранилища все еще полупустые, а мы наращивать поставки через Украину сверх оговоренных объемов не собираемся.

В пользу такой версии говорит и то, что на аукционе 5 июля "Газпром" на стал бронировать в Украине и Польше дополнительные транзитные мощности на год вперед, сославшись на то, что это всегда можно сделать в квартальном и месячном режиме.

Приемный терминал Северного потока - 2 в немецком Любмине

Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине готов приступить к работе

Таким образом, российский поставщик собирается войти в официально начинающийся 1 октября отопительный сезон без зарезервированных в Восточной Европе объемов прокачки газа сверх уже законтрактованных. Тем самым он недвусмысленно дает понять, что если и будет удовлетворять возросший в ЕС спрос на газ, то только с помощью собственного нового трубопровода на Балтике.

Хайко Ломан, причисляющий себя скорее к сторонникам "Северного потока - 2" ("благодаря ему мы окажемся в более комфортабельной ситуации с точки зрения энергоснабжения"), поверить в возможность столь откровенного шантажа пока не готов. "До сих пор "Газпром" не оказывал политического давления на покупающие его газ страны Западной Европы, во всяком случае об этом ничего не известно. Если теперь случится такой прецедент, это будет иметь тяжелейшие политические последствия для "Газпрома", - считает эксперт.

Курс на декарбонизацию экономики ЕС вызвал острую дискуссию о роли газа

Он напомнил, что в Германии и в целом в ЕС идет бурная дискуссия о том, как ускорить декарбонизацию экономики, и высказываются предложения форсированно снижать потребление не только угля и нефти, но и природного газа. Так, стремительно растет интерес к водороду или, к примеру, обсуждается идея запретить с 2025 года установку в новых квартирах газовых колонок, чтобы стимулировать переход на альтернативные методы нагревания воды и отопления.

Демонстрация экологистов в Берлине под лозунгом Чистый природный газ - это грязная ложь

Демонстрация экологистов в Берлине под лозунгом "Чистый природный газ - это грязная ложь"

Эксперт уверен: "если осенью "Газпром" начнет демонстративно давить на европейцев", это значительно усилит в ЕС позиции противников дальнейшего широкого использования газа. Поэтому такая стратегия России представляется ему весьма рискованной, но не в краткосрочном плане: тут большого простора для маневра у европейцев нет, особенно если цены на сжиженный природный газ окажутся в Азии и дальше намного выше, чем в Европе, и поставки СПГ будут по-прежнему идти главным образом на азиатский рынок.

А вот среднесрочные перспективы российского газа в ЕС могут в условиях быстрого развития возобновляемой энергетики значительно ухудшиться в случае подобного демонстративного давления. Если же "умрет господин Навальный или, предположим, силы безопасности расстреляют людей на демонстрации в Москве, то ситуация сразу же кардинально изменится", подчеркнул в беседе с DW Хайко Ломан.         

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • судно Академик Черский в море

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Академик Черский" готовился целый год

    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 30:18

Достроит ли "Газпром" "Северный поток-2" при поддержке Германии и вопреки санкциям США - интервью DW

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Глава Мюнхенской конференции: будущее "Северного потока-2" еще не решено  

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России? (07.05.2021)  

Также по теме

Russisches Verlegeschiff Fortuna

Что происходит на газовом рынке Европы в 2021 году? (фотогалерея) 12.02.2021

Недостроенный "Северный поток - 2", новые конкуренты в южных странах ЕС и на Балтике, растущие продажи российского СПГ. О проектах и проблемах "Газпрома" - в фотогалерее DW.

Deutschland Hafen Mukran in Sassnitz Nord Stream 2

Не только "Северный поток-2": у "Газпрома" три долгостроя в Европе 13.10.2020

Газопровод в Германию, вторая нитка "Турецкого потока" в Болгарии, СПГ-терминал в России: сроки завершения любимых газовых проектов Владимира Путина продолжают срываться.

Rotterdam - LNG Tanker Artic Voyager

Отказ Uniper от СПГ-терминала: что это означает для "Газпрома" и "Новатэка" 10.11.2020

Немецкий участник "Северного потока - 2" остановил проект по импорту сжиженного газа напрямую в Германию. DW проанализировала причины и подоплеку этого решения.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глобальное потепление - просто каприз природы? Фактчекинг DW  

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

"Спецоперация" властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи  