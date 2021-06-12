Два кандидата в канцлеры ФРГ готовы отказаться от "Северного потока - 2"
И Армин Лашет, и Олаф Шольц допускают заморозку проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае, если Москва будет использовать его для давления на Украину.
Дискуссия кандидатов в канцлеры ФРГ - Армина Лашета (слева), Анналены Бербок и Олафа Шольца
Кандидаты в канцлеры Германии от входящих в правящую коалицию блока Христианско-демократический союз (ХДС) / Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Армин Лашет (Armin Laschet) и Олаф Шольц (Olaf Scholz) - готовы отказаться от эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), если он станет для Москвы инструментом давления на Украину. Соответствующие заявления политики сделали в субботу, 26 июня, в рамках дискуссии кандидатов в канцлеры, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.
Если президент России Владимир Путин не будет придерживаться правил и станет использовать проект против Украины, "можно будет в любой момент, даже когда трубопровод будет уже готов, остановить его использование", заявил в этой связи Армин Лашет. По мнению действующего главы правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в случае превращения "Северного потока - 2" в инструмент политического давления на Киев, "основа для делового участия" Германии в этом проекте "отпадет".
Аналогичное мнение высказал и социал-демократ, действующий вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц. "Негативное влияние на транзит газа и безопасность Украины будет иметь последствия для возможных поставок по уже готовому газопроводу", - подчеркнул он.
При этом оба кандидата в канцлеры указали, что считают "Северный поток - 2" экономическим проектом и выступают за завершение строительства газопровода, в который уже были вложены миллиарды.
"Зеленые" готовы к выплатам компенсаций при отказе от СП-2
В свою очередь, кандидат на пост канцлера Германии от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что выступает против завершения строительства газопровода. По ее мнению, Путин рассчитывает "сначала достроить газопровод, а потом оказывать давление на Запад и Украину посредством зависимости от российского газа".
Бербок призвала не выдавать компании Nord Stream 2, реализующей проект, последнее разрешение на строительство, необходимое для завершения укладки. По словам политика, в крайнем случае "нужно быть готовым и к тому, чтобы выплатить компенсации за отказ от завершения проекта".
Кандидаты в канцлеры ФРГ о возможном вступлении Украины в ЕС
Отметив важность сохранения транзита российского газа через территорию Украины, Олаф Шольц и Армин Лашет указали, однако, что не могут сделать никаких заявлений относительно перспектив вступления этой страны в ЕС и НАТО. "Обещать это легко. Но реальность выглядит по-другому", - констатировал в этой связи Лашет, предупредив, что слишком масштабное расширение ЕС может негативно сказаться на эффективности его работы.
Кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС также отверг перспективу поставок Киеву оружия из Германии.
Что касается Олафа Шольца, то он подчеркнул, что Евросоюзу для начала стоит заняться внутренними реформами. "Членство Украины в НАТО в данный момент не обсуждается", - добавил он. По мнению представителя "зеленых" Анналены Бербок, Германия должна помочь Украине в плане уничтожения мин на востоке страны.
Перед дискуссией кандидатов в канцлеры Германии было показано адресованное им видеопослание президента Украины Владимира Зеленского, который призвал предоставить Киеву "настоящую перспективу" по вступлению в НАТО и ЕС.
Смотрите также:
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Северный поток - 2" привлек "Фортуну"
Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Академик Черский" готовился целый год
В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков
Смотреть видео01:38
Поделиться
Германия обсуждает с США будущее "Северного потока-2"