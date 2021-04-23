 На смену Меркель: кандидаты в канцлеры и их отношение к РФ, Украине и Беларуси | Выборы в Германии: муниципальные, в ландтаги, в бундестаг | DW | 01.05.2021

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Выборы в Германии

На смену Меркель: кандидаты в канцлеры и их отношение к РФ, Украине и Беларуси

Эпоха Ангелы Меркель подходит к концу. Каких изменений в отношениях с Москвой, Киевом и Минском можно ждать от следующего канцлера? DW изучила поступки и заявления кандидатов на этот пост.

По опросам, партия зеленых лидирует (26-28%), за ней следует блок ХДС/ХСС Лашета (21-22%), и только потом Шольц и СДПГ (13%). На комбинированном фото: Армин Лашет, Анналена Бербок и Олаф Шольц - слева направо.

По опросам, партия "зеленых" лидирует (26-28%), за ней следует блок ХДС/ХСС Лашета (21-22%), и только потом Шольц и СДПГ (13%).

Германия будет выбирать новый парламент и тем самым нового канцлера уже меньше, чем через пять месяцев, 26 сентября 2021 года. Действующая глава правительства Ангела Меркель (Angela Merkel) уходит - за ее место развернулась борьба, в которую вступила кандидат от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Армин Лашет (Armin Laschet) от блока партий ХДС/ХСС и на настоящий момент заметно отстающий от них кандидат немецких социал-демократов, действующий вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz). Как может измениться курс Берлина в отношении Москвы, Киева и Минска в случае избрания того или иного кандидата? DW изучила позиции кандидатов на основании их публичных высказываний.

Отношение к России: "Понимающий Путина" Лашет

Считается, что вставший во главе партии Христианско-Демократический Союз (ХДС) Армин Лашет - союзник Меркель и в случае победы во многом продолжит ее политику на посту канцлера ФРГ. Но по отношению к путинской России он вполне способен изменить внешнеполитический курс на более мягкий. Тем, кто следит за карьерой нынешнего главы консерваторов из ХДС Лашета, давно бросилось в глаза, что он старался резко не критиковать руководство в Кремле или даже - хотя это все больше в прошлом - демонстрировал симпатии по отношению к действиям российского руководства.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры от партии Ангелы Меркель, точнее, блока партий ХДС/ХСС - Армин Лашет

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия и кандидат в канцлеры от партии Ангелы Меркель, точнее, блока партий ХДС/ХСС - Армин Лашет

Неспроста газета Süddeutsche Zeitung озаглавила подборку высказываний Лашета "Понимающий Путина" ("Der Putin-Versteher") - не самый лестный эпитет, которым в Германии обозначают тех, кто высказывает подчас неуместное одобрение действий главы Кремля. Критику путинского режима нынешний лидер ХДС в свое время называл "однобокой", а в разгар захвата Крыма российскими "зелеными человечками" высказывался против "демонизации" Москвы и Путина, что, впрочем, не помешало ему неоднократно назвать саму аннексию украинского полуострова "однозначно нарушающей международное право".

Сам Лашет считает, что когда его называют "понимающим Путина", то несправедливо навешивают на него ярлык, - мол, он тоже критиковал развязанную
Россией войну на востоке Украины, покушение с помощью химического оружия на Алексея Навального и его уголовное преследование. Последнее, правда, с оговоркой: немедленного освобождения российского оппозиционера лидер немецких консерваторов потребовал только тогда, когда в немецкой прессе в его адрес поднялась волна критики за "громкое" молчание.

Шольц: не самый терпимый к Кремлю социал-демократ

Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц придерживается сдержанной, но довольно жесткой линии по отношению к российскому руководству - по крайней мере, по сравнению со своими коллегами по партии: СДПГ традиционно привержена курсу на сближение с Россией, заложенному еще в годы холодной войны. 

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, кандидат немецких социал-демократов

Вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, кандидат немецких социал-демократов

Шольц недвусмысленно критиковал руководство в Москве за аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины и в Азовском море, а также за давление внутри страны на гражданское общество и дискриминацию по отношению к сексуальным меньшинствам. Так же однозначно Шольц высказывался и об отравлении Навального в августе 2020 года. "Шокирующе то, что борца за демократию собирались заставить замолчать", - заявил тогда вице-канцлер ФРГ. Вместе с тем с приходом Шольца общий курс Берлина в отношениях с РФ вряд ли изменится существенно.

За жесткую политику с Кремлем и против "Северного потока - 2"

А вот кандидат от "зеленых" Анналена Бербок обещает задать новый, более жесткий тон в общении с Москвой. Путинское руководство она публично назвала "коррупционным режимом", а на фоне недавнего скопления российских войск у границы с Украиной призвала усилить давление на Россию, говоря о необходимости вести с такими странами, как КНР и РФ, политику "диалога и жесткости".

Бербок отличается от двух других кандидатов тем, что без оговорок выступает за немедленный отказ от газопровода "Северный поток - 2". Для "зеленых" это и идеологический выбор в пользу возобновляемой энергетики, и политический. "Строительство (газопровода - Ред.) вызывает неприятие европейских партнеров, дестабилизирует Украину и противоречит четкому общеевропейскому курсу в отношении России. Мы требуем от правительства ФРГ прекратить поддержку проекта", - заявляет Бербок.

Анналена Бербок и партия Союз-90/зеленые сенсационно лидируют в предвыборной гонке

Анналена Бербок и партия "Союз-90"/"зеленые" сенсационно лидируют в предвыборной гонке

Это отличает ее от сторонников газопровода из РФ - Шольца и Лашета. Консерватор Лашет в вопросе "Северного потока - 2" остается на линии Меркель и называет его "экономическим" проектом, который должен, якобы, обеспечить газом Германию на переходный период от традиционных энергоносителей к возобновляемой энергетике. При этом не секрет, что утверждение это неверное: газ по "Северному потоку - 2" как раз предназначается не для Германии, а для других стран ЕС.

А вот социал-демократ Шольц известен не столько заявлениями, сколько попытками, до сих пор, впрочем, неудачными, договориться закулисно с администрацией США о спасении газопровода из России. Точнее, сделка Шольца, судя по утекшему в публичное пространство письму вице-канцлера, предполагала такой обмен: США откажутся от санкций против участников - в том числе, и европейских - проекта "Северный поток - 2", а Германия, в свою очередь, вложит до миллиарда евро в развитие инфраструктуры по приему сжиженного природного газа (СПГ), в том числе, из США.

Украина и Беларусь: от открытой поддержки до молчания

В отношении соседей России - Украины и Беларуси - позиции кандидатов тоже отличаются, что заметно не только по заявлениям, но и по их отсутствию. Анналена Бербок, к примеру, открыто призвала поддержать Украину и напомнить России, что у независимых государств есть право выбирать самим, в какие альянсы вступать. "Сюда относится перспектива для Украины по вступлению в ЕС и в НАТО", - добавила кандидат немецких "зеленых". Впрочем, она признала, что сейчас эта тема не стоит на повестке дня.

Лашет об Украине до сих пор высказывался осторожнее. Изданию Internationale Politik от имени Германии он заявил, что "мы должны гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины", имея в виду сохранение газового транзита из России через ее территорию. Вопрос о вступлении в НАТО, по его словам, "пока не стоит", хотя Лашет и упомянул о необходимости держать открытой "европейскую перспективу" для Киева. "У нас большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины", - заявил кандидат в канцлеры от консерваторов.

А вот заявления Олафа Шольца об Украине найти сложно - известно только о его непубличных попытках успокоить противников "Северного потока - 2", в том числе, Киев. Шольц заверял, что Германия сделает все для того, чтобы гарантировать Украине сохранение доходов от транзита, и обеспечить другому противнику проекта - Польше - поддержку ЕС в строительстве терминалов для приема СПГ.  

Зато социал-демократ Шольц публично высказывался о Беларуси, на волне протестов оппозиции против Александра Лукашенко в августе 2020 года призвав последнего к отставке и назвав его "ужасным диктатором". Бербок из партии "зеленых" также неоднократно призывала ЕС не забывать о ситуации с правами человека в этой стране. "Внимание к борьбе за свободу оппозиции в Беларуси не должно ослабевать", - уверена Бербок. На этом фоне бросается в глаза "громкое" молчание третьего кандидата: Армин Лашет публично предпочитает обходить вниманием ситуацию в Беларуси.

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  • Меркель на обложке журнала

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  • Ангела Меркель

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    Автор: Кристоф Хассельбах


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