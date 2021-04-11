 Без пяти минут кандидат от ХДС/ХСС на пост канцлера Германии - Армин Лашет. Кто он? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 19.04.2021

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Германия

Без пяти минут кандидат от ХДС/ХСС на пост канцлера Германии - Армин Лашет. Кто он?

Кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ? Правление ХДС выдвинуло в качестве кандидата премьер-министра Северного Рейна - Вестфалии Армина Лашета. Чем он известен и чего от него ждать?

Армин Лашет

Армин Лашет

С середины января 2021 года премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) возглавляет правящую в Германии партию Христианско-демократический союз (ХДС). Вероятнее всего, на предстоящих в конце сентября выборах в бундестаг 60-летний Лашет в качестве кандидата от консервативного блока ХДС/ХСС поборется за пост канцлера ФРГ.

Какую роль играет Лашет в партии ХДС

Когда в январе 2021 года на партийном съезде ХДС, проходившем из-за пандемии в онлайн-формате, Лашет во втором туре одержал победу над своим соперником Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) - собрав 53 процента голосов делегатов съезда виртуально, а затем свыше 83 процентов во время голосования по почте - и возглавил партию, многие увидели в нем гаранта, поддерживающего курс уходящей с поста канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Армин Лашет, являвшийся с 2012 года одним из пяти заместителей председателя ХДС, был надежным партнером Меркель, когда она стояла во главе партии до 2018 года, а затем ее преемницы Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), руководившей с 2018 по 2020 год.

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ангела Меркель и Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Лашет выступает за ХДС как центристскую партию: "Мы выиграем, если мы останемся сильным центром". Это выражение часто звучит в его речах. Придерживаясь именно такой политической позиции, в 2017 году Лашет стал премьер-министром самой густонаселенной земли ФРГ - Северного Рейна - Вестфалия. А в нынешнем году - и лидером ХДС.

Одновременно с этим Лашет - католик из Ахена - давно и осознанно пытается сделать ХДС, партию на которой отразилась рейнская политическая культура, более современной. Только один из восьми немецких канцлеров был родом из Северного Рейна - Вестфалии - первый глава правительства Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), который находился на этом посту с 1949 по 1963 год. Он же - и один из основателей партии, объединивший ее в конце 40-х. До сегодняшнего дня центральный офис ХДС в Берлине носит имя Аденауэра.

Армин Лашет - сторонник курса Меркель

Сразу после победы Армина Лашета на выборах председателя партии Меркель поздравила его и подчеркнула, что рада дальнейшему сотрудничеству. И Лашет ее не разочаровал. Даже на фоне миграционного кризиса, когда в Германию с 2015 года прибыли сотни тысяч беженцев, а курс Меркель критиковали и многие ее однопартийцы, он оставался тем, кто поддерживал канцлера в ее решениях.

Армин Лашет, Ангела Меркель и Маркус Зёдер

Армин Лашет, Ангела Меркель и Маркус Зёдер

Лишь пандемия коронавируса и меры, которые принимало федеральное правительство, - все промахи и ошибки, - заставили Лашета дистанцироваться от Меркель. В конце марта, когда канцлер и премьер-министры федеральных земель представили после 15-ти часового совещания план того, какие ограничительные меры будут действовать в Германии на пасхальные праздники, чем вызвали повсеместное возмущение немцев, Лашет заявил: "Мы не может поступать так и дальше".

Эти слова как нельзя лучше подходят для описания той драматической ситуации, которая сложилась в лагере немецких консерваторов. Причин тому множество. Трудности в борьбе с коронавирусом, коррупционные скандалы, в которых оказались замешаны ХДС и ХСС, падение доверия, а к этому всему еще и роль канцлера Меркель, которую высоко ценят во всем мире, но которая в своей стране сейчас находится в положении "хромой утки" из-за подходящего к концу срока пребывания на этом посту. Результаты соцпросов показывают, что путь христианских демократов к победе на выборах в бундестаг не будет легким, а то и вовсе приведет к поражению.

Лашет - опытный политик 

Армин Лашет хочет побороться за пост канцлера. Он клянется своей партии, что стремится к модернизации и переменам. И напоминает о свободе и ответственности - как о фундаменте политики христианских демократов. "Мы можем измениться, но в последние годы нам стало слишком уютно", - заявил он в начале избирательной кампании. В своих речах, которые очень часто имеют успех у аудитории, Лашет упоминает о защите климата, цифровизации, излишней бюрократии и зарегулированности в системе госуправления.  

Армин Лашет и Маркус Зёдер

Армин Лашет и Маркус Зёдер

После того как Лашет, конкурируя с главой баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркусом Зёдером (Markus Söder) за пост кандидата в канцлеры от консервативного блока, добился успеха, он должен объединить свою партию, переживающую не лучшие времена, и мотивировать единомышленников к борьбе против стремительно набирающей силу партии Союз-90/"Зеленые".

Это предстоит сделать именно ему, политику, который уже давно по многим вопросам, в частности по вопросу интеграции мигрантов, находил больше союзников в рядах "зеленых", нежели среди своих однопартийцев. Лашет, после того как стал депутатом бундестага в 1994 году, развивал доверительные отношения между политиками из ХДС и партии "зеленых".

Лозунги из предвыборной программы Лашета, когда он боролся за пост лидера ХДС, вполне подходят и для его предвыборной программы в качестве кандидата в канцлеры Германии: "Двадцатые годы должны стать десятилетием модернизации Германии: нового экономического развития, всеобъемлющей безопасности, лучших шансов для получения образования".

Армин Лашет знает все стороны немецкой политической кухни гораздо лучше, чем Меркель перед тем, как она стала канцлером. Получивший юридическое образование Лашет с 1989 по 2004 годы был депутатом городского совета Ахена, с 1994 по 1998-й - депутатом бундестага, с 1999 по 2005-й - депутатом Европарламента, с 2010 - членом ландтага Северного Рейна - Вестфалии.

Чего ждать ЕС, США и РФ, если Лашет станет канцлером ФРГ 

Выросший в регионе, граничащем с Бельгией, Армин Лашет думает как европеец. С 2019 года он является уполномоченным ФРГ по культурным вопросам в рамках немецко-французского договора о двустороннем сотрудничестве. Он давно наладил интенсивные контакты с Парижем, также стремится укрепить и трансатлантические связи.

Что же касается России, то из всех кандидатов, претендовавших на роль лидера ХДС, Лашет был самым умеренным критиком Кремля, а в былые времена и откровенно ему симпатизировал. Он, например, никогда не ставил под вопрос продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", остановить которое требовали некоторые немецкие политики в ответ на отравление Алексея Навального и отказ российских властей расследовать случившееся.

Санкции Запада против России, введенные за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе, он тоже поддерживает, хотя и ратует за их скорейшую отмену - как только, по его словам, "начнет конструктивно развиваться минский процесс". Но, по сравнению с другими консерваторами, Лашет терпимее относится к позиции России: говоря об аннексии Крыма в 2014 году, политик как-то заметил, что она, "конечно, нарушает международное право", но надо уметь "посмотреть на все глазами партнера по диалогу".

Армин Лашет призывает искать пути выхода из тупика, в котором оказались отношения Европы и России. Однажды он раскритиковал царящий в Германии политический "климат, при котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой точкой зрения по поводу России, объявляют или купленным "Газпромом", или сторонником российского президента Владимира Путина".

"Россия необходима для решения многих международных вопросов", а значит, с ней надо искать общие решения, например, для урегулирования конфликта в Сирии, считает Лашет. Он также высказывался против "демонизации" Москвы, называя критику в ее адрес однобокой.

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    Не оратор

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  • Предвыборный плакат ХДС в 2017 году

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мамочка"

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  • Ангела Меркель 9 сентября 2015 года фотографируется в Берлине с сирийским беженцем Анасом Модамани

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мы справимся"

    Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

  • Меркель на обложке журнала

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Человек года"

    Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Женщины у руля

    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Интересы государства

    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Пандемия коронавируса

    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Последний год у власти

    Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

    Автор: Кристоф Хассельбах


 

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