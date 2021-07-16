 Число погибших при наводнении в Германии превысило 130 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 17.07.2021

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Германия

Число погибших при наводнении в Германии превысило 130 человек

Есть опасения, что данные о жертвах наводнения в ФРГ не окончательные, поскольку многие числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

В центре города Бад-Нойенар, федеральная земля Рейнланд-Пфальц

В центре города Бад-Нойенар, федеральная земля Рейнланд-Пфальц

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133 человек. Утром в субботу, 17 июля, представитель полиции в Кобленце сообщил, что только в округе Арвайлер в федеральной земле Рейнланд-Пфальц жертвами стихи стали более 90 человек, различные травмы получили не менее 618 человек. А по  данным министерства внутренних дел Северного Рейна - Вестфалии, в этой земле погибли 43 человека. Есть опасения, что данные о погибших не окончательные, поскольку более двух суток спустя после катастрофы десятки людей все еще числятся пропавшими без вести. 

Последствия катастрофы пока трудно оценить

В районе катастрофы, где в четверг потоки воды и оползни опустошили целые деревни, продолжаются поисково-спасательные операции и работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры, в которых, помимо специальных служб, полиции и военнослужащих бундесвера, принимают участие тысячи добровольцев.

Опустошенный наводнением центр курортного городка Бад-Нойенар в земле Рейнланд-Пфальц

Опустошенный наводнением центр курортного городка Бад-Нойенар в земле Рейнланд-Пфальц

Оценить ущерб, нанесенный стихией, пока никто не берется. Наводнением разрушены здания, дороги, мосты, железнодорожные пути, пострадали фермерские хозяйства, в районе катастрофы во многих населенных пунктах отсутствует электричество и телефонная связь, нет питьевой воды. 

Президент и канцлер ФРГ посетят зону бедствия

По информации земельного ведомства охраны окружающей среды Рейнланд-Пфальца, опасность наводнений в настоящее время уменьшилась. Для тех, у кого пропали без вести родные, друзья или знакомые, организована горячая линия, по которой полиция предоставляет всю имеющуюся на данный момент информацию. Практически во всех регионах Германии возникли гражданские инициативы по оказанию срочной помощи людям в районе катастрофы: активисты собирают вещи и предметы первой необходимости для отправки их нуждающимся.  

В субботу в район Рейн-Эрфт в земле Северный Рейн - Вестфалия, который особенно сильно пострадал от наводнения, прибудет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) планирует посетить в ближайшее время разрушенные в результате катастрофы регионы Рейнланд-Пфальца. Во время состоявшейся в пятницу видеоконференции с премьер-министром Северного Рейна - Вестфалии Армином Лашетом (Armin Laschet) она пообещала краткосрочную и долгосрочную помощь пострадавшим.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Максим Филимонов


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