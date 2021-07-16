 Наводнение в Германии - следствие изменения климата | Новости из Германии о Европе | DW | 16.07.2021

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Европа

Наводнение в Германии - следствие изменения климата

Катастрофические наводнения в некоторых регионах Западной Европы привели к невиданным разрушениям и унесли десятки человеческих жизней. По мнению ученых, изменение климата было одной из причин катастрофы.

Наводнение после сильных ливней в Эрфтштадте (Северный Рейн - Вестфалия), фото 16 июля

Наводнение после сильных ливней в Эрфтштадте (Северный Рейн - Вестфалия)

Колоссальные наводнения охватили Германию, Бельгию, Швейцарию и Нидерланды. Только в Германии количество жертв стихии превысило 100 человек, сотни считаются пропавшими без вести. В результате мощных ливней в течение ночи многие реки и водоемы вышли из берегов, превратив улицы в бушующие потоки, сметавшие на своем пути автомобили и разрушавшие дома.

В течение последних нескольких недель в Германии периоды сильной жары и засухи чередовались с проливными дождями. А в последние дни на несколько регионов на западе  Германии и в соседних с ней странах обрушились мощные ливни, спровоцировавшие катастрофические паводки. По мнению экспертов, подобные природные катаклизмы обычно случались раз на поколение, но в будущем могут происходить чаще и интенсивнее из-за изменений климата, которые будут все сильнее влиять на нашу жизнь.

Характерна ли такая погода для Германии?

"Обычно мы наблюдаем такую погоду только зимой, - заявил в интервью телерадиокомпании WDR Бернд Мелиг (Bernd Mehlig), представитель ведомства по вопросам природы, окружающей среды и защиты прав потребителей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия - немецкого региона, наиболее сильно пострадавшего от наводнений. - Нечто подобное и такой интенсивности - абсолютно не характерно для лета".

Дорога в деревне Шульд, разрушенная в результате наводнения на реке Ар, 15 июля

Дорога в деревне Шульд, разрушенная в результате наводнения на реке Ар

В интервью WDR представитель кризисного штаба затопленного немецкого города Хаген спрогнозировал, что вода во время нынешнего наводнения достигнет уровня, который фиксировали не чаще четырех раз на столетие, когда отдельные части города были недоступны и оказались отрезанными от внешнего мира из-за высокого уровня воды.

"Это новая нормальность, - считает Йоханнес Кваcс (Johannes Quass), метеоролог из Лейпцигского университета. - Изменения климата также меняют представления о нормальной погоде. Мы постепенно приближаемся к новой нормальности, которой присущ разный характер выпадения осадков".

Способствовали ли изменения климата усугублению наводнений?

Повышение температуры способствует тому, что экстремальные погодные условия становятся более интенсивными. Когда воздух нагревается, он содержит больше влаги - этот феномен ученые открыли еще в ХIХ веке. Повышение температуры на один градус Цельсия увеличивает способность воздуха удерживать влагу на семь процентов. Еще одним следствием повышения глобальной температуры воздуха является то, что влага испаряется быстрее - и на суше, и в море. А это, в свою очередь, приводит к более обильным дождям и сильным бурям.

"Ливни, которые мы наблюдали в Европе за последние несколько дней, это экстремальные погодные условия. Их интенсивность усилилась вследствие изменений климата. И эта интенсивность будет продолжать усиливаться с дальнейшим потеплением", - считает Фридерике Отто (Friederike Otto) из Института изменений окружающей среды Оксфордского университета.

"Будучи индустриальной страной Германия нагревается в два раза быстрее показателей глобального потепления, - констатирует Йоханнес Квасс. - Это означает, что вероятность сильных ливней повысилась на 20 процентов по сравнению с ХIХ веком - и стала на 10 процентов выше, чем когда я родился, около четырех десятков лет назад".

Разрушения в деревне Шульд в федеральной земле Рейнланд-Пфальц

Температура в Северном полушарии повышается быстрее, что может повлечь за собой значительные изменения погодных условий

Когда почва и дренажные системы не могут поглощать воду быстро, а расширение городской застройки препятствует впитыванию осадков, поверхностные стоки могут превращаться в стремительные ливневые паводки и приводить к значительным разрушениям.

По словам Квасса, предсказать экстремальные погодные условия не сложно, но при этом остается все еще практически невозможным точно спрогнозировать, где именно циклон обрушит с неба на землю тонны воды и какие регионы пострадают больше всего. Именно поэтому коммунам чрезвычайно трудно подготовиться к катастрофам и таким образом минимизировать ущерб.

Более того, из-за уничтожения определенной растительности и других природных барьеров вследствие изменений температуры и погодных условий исчезли многие естественные зоны затопления. "Пока продолжаются выбросы CO2, мы, скорее всего, и далее будет наблюдать подобные сильные ливни", - подытоживает Квасс.

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