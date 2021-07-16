 Министр ФРГ призвала сограждан быть готовыми к природным катаклизмам | Новости из Германии о Германии | DW | 16.07.2021

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Германия

Министр ФРГ призвала сограждан быть готовыми к природным катаклизмам

Надо заранее готовиться к катастрофам вроде нынешнего наводнения, они будут учащаться из-за изменения климата, заявила Свенья Шульце. Полиция просит не ездить в пострадавшие зоны.

Затопленная улица в городе Золинген

Затопленная улица в городе Золинген

К ускоренному развитию возобновляемой энергетики (ВИЭ) призвала министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) в пятницу, 16 июля, во время посещения города Золинген в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, который сильно пострадал от наводнения.

По словам Шульце, речь идет об "активном противодействии изменениям климата". Помимо ВИЭ, Германии также необходимо развитие транспорта и инвестиции в строительство зданий. В будущем такие явления, как засухи и сильные дожди, участятся, поэтому следует заранее готовиться к возможным катастрофам вроде нынешнего паводка, считает министр.

Полиция против "туризма в зоне катастрофы"

В свою очередь профсоюз полиции Германии (GdP) предостерег любопытствующих от "туризма в зоне катастрофы". "Вместо того чтобы снимать видео на смартфоны, зевакам стоило бы узнать, где требуется помощь", - заявил заместитель главы GdP Йорг Радек (Jörg Radek). По его словам, главными задачами полиции в пострадавших регионах являются их охрана, в том числе от возможных мародеров, а также поддержка жителей.

Церковь предложила помощь

Помощь пострадавшим от природной катастрофы в западных регионах ФРГ предложили католическая и евангелическая церкви. Архиепископские епархии Кельна и Падерборна выделили 100 тысяч евро на экстренные нужды. Церковные организации призвали собирать дополнительные пожертвования. Чтобы предоставить кров тем, кто потерял жилье, в нескольких городах уже подготовлены помещения, принадлежащие церквам.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного паводка в Германии превысило 100 человек, власти предупреждают, что оно может увеличиться. На помощь в борьбе с последствиями стихии пришел бундесвер.

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