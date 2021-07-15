Число жертв наводнения на западе Германии превысило 100 человек

Число жертв наводнения на западе Германии, по данным на пятницу, 16 июля, превысило 100 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли более 60 человек, в Северном Рейне - Вестфалии, по данным регионального МВД, - 43 человека. Однако власти предупреждают, что число жертв постоянно растет и что приведенные данные не являются окончательными. Как сообщил в пятницу премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet), от наводнений в регионе пострадали 23 города и округа.

Бундесвер помогает бороться с последствиями стихии

Бундесвер помогает расчищать улицы в Ахене

Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают 700 военнослужащих бундесвера, объявила в пятницу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Военные занимаются спасением людей, их доставкой в больницы, а также строительством плотин из мешков с песком. Тяжелая армейская техника используется для устранения завалов и расчистки дорог. Кроме того, бундесвер помогает в организации временных лагерей для эвакуированных людей.

Разрушения от наводнения в Эрфтштадте

Из-за сильных и продолжительных дождей резко вырос уровень воды в Рейне и Мозеле, а также многих небольших реках на западе ФРГ. В некоторых населенных пунктах люди по-прежнему блокированы в подтопленных домах и ждут помощи от спасателей. В частности, сообщается как минимум о 15 гражданах, нуждающихся в эвакуации, и 55 спасенных в расположенном южнее Кельна и сильно пострадавшем от стихии городке Эрфтштадт. Городские власти тоже сообщили о жертвах, на назвать их точное пока не берутся. Часть жителей погибла в домах, рухнувших из-за массивного подмыва.

Эвакуированы тысячи человек

В пятницу неподалеку от Эрфтштадта около 40 метров дорожного полотна автобана A1 откололись и упали в реку Эрфт, кроме того рухнула часть шумозащитной стены. Машин на этом отрезке автомагистрали не было, поэтому никто не пострадал, сообщил корреспондент агентства dpa с места событий.

Вода течет поверх плотины Руртальшперре

Несколько водохранилищных плотин находятся под угрозой прорыва. По этой причине было эвакуировано около 2000 человек из городка Свистталь на юге Северного Рейна - Вестфалии.

Из-за последствий наводнения серьезно нарушено железнодорожное движение в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии. По данным компании Deutsche Bahn, повреждены многочисленные стрелки, сигнальные установки, станции, более 600 километров путей. Движение поездов дальнего следования на отрезке Кельн - Вупперталь - Хаген - Дортмунд полностью прекращено.

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