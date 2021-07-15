 Число жертв наводнения на западе Германии превысило 100 человек | Новости из Германии о Германии | DW | 16.07.2021

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Германия

Число жертв наводнения на западе Германии превысило 100 человек

В одной только федеральной земле Рейнланд-Пфальц - более 60 погибших. Местные власти предупреждают, что число жертв продолжает расти и что приведенные данные не являются окончательными.

Разрушения от наводнения в городе Бад Мюнстерайфель

Разрушения от наводнения в городе Бад Мюнстерайфель

Число жертв наводнения на западе Германии, по данным на пятницу, 16 июля, превысило 100 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли более 60 человек, в Северном Рейне - Вестфалии, по данным регионального МВД, - 43 человека. Однако власти предупреждают, что число жертв постоянно растет и что приведенные данные не являются окончательными. Как сообщил в пятницу премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet), от наводнений в регионе пострадали 23 города и округа.

Бундесвер помогает бороться с последствиями стихии

Бундесвер помогает расчищать улицы в Ахене

Бундесвер помогает расчищать улицы в Ахене

Помощь спасательным службам в регионах, пострадавших от стихии, оказывают 700 военнослужащих бундесвера, объявила в пятницу министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Военные занимаются спасением людей, их доставкой в больницы, а также строительством плотин из мешков с песком. Тяжелая армейская техника используется для устранения завалов и расчистки дорог. Кроме того, бундесвер помогает в организации временных лагерей для эвакуированных людей.

Разрушения от наводнения в Эрфтштадте

Разрушения от наводнения в Эрфтштадте

Из-за сильных и продолжительных дождей резко вырос уровень воды в Рейне и Мозеле, а также многих небольших реках на западе ФРГ. В некоторых населенных пунктах люди по-прежнему блокированы в подтопленных домах и ждут помощи от спасателей. В частности, сообщается как минимум о 15 гражданах, нуждающихся в эвакуации, и 55 спасенных в расположенном южнее Кельна и сильно пострадавшем от стихии городке Эрфтштадт. Городские власти тоже сообщили о жертвах, на назвать их точное пока не берутся. Часть жителей погибла в домах, рухнувших из-за массивного подмыва.

Эвакуированы тысячи человек

В пятницу неподалеку от Эрфтштадта около 40 метров дорожного полотна автобана A1 откололись и упали в реку Эрфт, кроме того рухнула часть шумозащитной стены. Машин на этом отрезке автомагистрали не было, поэтому никто не пострадал, сообщил корреспондент агентства dpa с места событий.

Вода течет поверх плотины Руртальшперре

Вода течет поверх плотины Руртальшперре

Несколько водохранилищных плотин находятся под угрозой прорыва. По этой причине было эвакуировано около 2000 человек из городка Свистталь на юге Северного Рейна - Вестфалии.

Из-за последствий наводнения серьезно нарушено железнодорожное движение в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии. По данным компании Deutsche Bahn, повреждены многочисленные стрелки, сигнальные установки, станции, более 600 километров путей. Движение поездов дальнего следования на отрезке Кельн - Вупперталь - Хаген - Дортмунд полностью прекращено.

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  • Альтенбург

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    Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Айфель

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  • Айфель

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