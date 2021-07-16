Служение людям в затопленном городе. Рассказ священника

В курортном Бад-Нойенаре и в соседнем средневековом Арвайлере по воскресеньям многие ходят в церковь, но на сей раз привычной службы не будет. "Нашими тремя церквями пользоваться больше нельзя", - говорит священник объединенного католического прихода Йорг Мойрер (Jörg Meyrer) после чудовищного наводнения в долине реки Ар в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. И добавляет: "Но это сейчас уж точно не самое важное". Его мысли заняты не столько богослужением, сколько служением Богу, что в данном случае означает: помогать пострадавшим.

Стихия разрушила долину реки Ар

"Я знаю примерно про тысячу семей, что они остались без крова", - сообщил 58-летний священник католическому информационному агентству KNA на следующий вечер после постигшей регион катастрофы. "Сегодня я долго говорил с людьми, у которых кроме пакета в руках ничего больше не осталось. Сидел с абсолютно растерянной женщиной: мы не знаем, жив ли еще ее муж".

Бад-Нойенар, 15 июля 2021. Так выглядел город после ночного затопления

Беду, обрушившуюся на Бад-Нойенар и Арвайлер после аномально сильных и продолжительных дождей, Йорг Мойрер описал так: "Ар - это вообще-то небольшой ручей. Но сегодня ночью это был гигантский широкий поток, вышедший из берегов на семь метров. Он разрушил город и всю долину реки Ар".

Утром город, по словам священника, оказался без чистой воды, электричества и хлеба, с затопленными по второй этаж жилыми домами и гостиницами, с взгромоздившимися друг на друга разбитыми автомобилями, перегородившими улицы. И с рухнувшими мостами, что сильно затрудняет спасательные работы и вообще передвижение.

Самоотверженность волонтеров и солидарность местных жителей

"Я только что съездил в соседний городок, чтобы зарядить мобильный телефон и сходить в туалет", - рассказал Йорг Мойрер, вернувшись в развернутый в городе штаб Красного Креста. Сюда он на машине "пробился", как он выразился, еще утром. "Мы помогаем людям наладить контакты, получить крышу над головой, переодеться. Организовали обед. Ведь многие добрались до нас только с тем, что успели надеть. И совершенно мокрые".

Вот что оставила после себя стихия

К вечеру пострадавших временно разместили в других районах города или в соседних населенных пунктах, частично - в спортивных залах. "Некоторые волонтеры здесь уже целые сутки. Работа идет невероятно профессионально, готовность помогать очень высокая", - отметил священник. Глядя на многочисленные проявления солидарности местных жителей, Йорг Мойрер не сомневается, что город и долина реки Ар будут восстановлены. "Но это займет много времени, а случившееся оставит глубокую рану".

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