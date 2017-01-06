Канцлер ФРГ обещает помощь людям в пострадавших от наводнения регионах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 15 июля пообещала поддержку государства жителям регионов страны, пострадавших от наводнения. "Все силы нашего государства будут направлены на то, чтобы сообща в самых тяжелых условиях спасать жизни, предотвращать опасности и облегчить невзгоды", заявила Меркель. Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).
Как отмечает агентство dpa, Меркель, находящаяся с визитом в Вашингтоне, уже обсудила с министром финансов Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) помощь государствав устранении последствий наводнения. Но на сегодняшний день, подчеркнула она, в центре внимания стоит необходимость спасать человеческие жизни.
Меркель скорбит о погибших
Канцлер отметила, что шокирована сообщениями из мест, полностью оказавшихся во власти стихии. "Я скорблю о людях, потерявших свои жизни. Мы еще не знаем точного числа жертв, но понимаем, что их будет много", - заявила глава правительства, выразив искреннее сочувствие родственникам погибших и пропавших без вести, а также солидарность с ними.
Число жертв наводнений продолжает расти
По уточненным данным, после мощных ливней, вызванных циклоном "Бернд", погибшими в разных районах на западе ФРГ считаются не менее 43 человек. Кроме того, несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Наводнения отмечены во многих городах по берегам Рейна и его притоков.
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