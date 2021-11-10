Ангела Доротея Меркель - лидер Христианско-демократического союза, с 22 ноября 2005 года занимает должность канцлера Федеративной Республики Германия.
Первая в истории Германии женщина-канцлер Ангела Меркель начинала свою политическую карьеру в ГДР. Дипломированный физик, Ангела Меркель (Angela Merkel) в 1986 году защитила диссертацию в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, а тремя годами позже ушла из науки, поступив на работу во вновь созданную партию "Демократический прорыв".
В 1990 году, после воссоединения Германии, "Демократический прорыв" вошел в состав Христианско-демократического союза (ХДС). В том же году Меркель решила баллотироваться в парламент Германии - бундестаг на первых совместных выборах. В своем избирательном округе в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания она заручилась поддержкой 48,5 процентов избирателей.
18 января 1991 года она вошла в правительство Гельмута Коля (Helmut Kohl), получив пост министра по делам женщин и молодежи. После следующих выборов в бундестаг, состоявшихся 16 октября 1994 года, Меркель получила в новом правительстве Коля портфель федерального министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. В 2000 году после скандала с незаконным финансированием ХДС свои посты в руководстве партии оставили Гельмут Коль и Вольфганг Шойбле. Меркель возглавила ХДС. С 2002 по 2005 год она была лидером оппозиции в бундестаге. В 2005 году Ангела Меркель стала первой в истории Германии женщиной-канцлером. В 2017 году она в четвертый раз заняла пост главы правительства Германии.
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