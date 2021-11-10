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Ангела Меркель

Ангела Доротея Меркель - лидер Христианско-демократического союза, с 22 ноября 2005 года занимает должность канцлера Федеративной Республики Германия.

Первая в истории Германии женщина-канцлер Ангела Меркель начинала свою политическую карьеру в ГДР. Дипломированный физик, Ангела Меркель (Angela Merkel) в 1986 году защитила диссертацию в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР, а тремя годами позже ушла из науки, поступив на работу во вновь созданную партию "Демократический прорыв".

В 1990 году, после воссоединения Германии, "Демократический прорыв" вошел в состав Христианско-демократического союза (ХДС). В том же году Меркель решила баллотироваться в парламент Германии - бундестаг на первых совместных выборах. В своем избирательном округе в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания она заручилась поддержкой 48,5 процентов избирателей.

18 января 1991 года она вошла в правительство Гельмута Коля (Helmut Kohl), получив пост министра по делам женщин и молодежи. После следующих выборов в бундестаг, состоявшихся 16 октября 1994 года, Меркель получила в новом правительстве Коля портфель федерального министра по охране окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности. В 2000 году после скандала с незаконным финансированием ХДС свои посты в руководстве партии оставили Гельмут Коль и Вольфганг Шойбле. Меркель возглавила ХДС. С 2002 по 2005 год она была лидером оппозиции в бундестаге. В 2005 году Ангела Меркель стала первой в истории Германии женщиной-канцлером. В 2017 году она в четвертый раз заняла пост главы правительства Германии.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informiert im Bundeskanzleramt über den virtuellen G20-Sondergipfel zur Krise in Afghanistan. Thema sind die Hilfsbemühungen für die Zivilbevölkerung nach der Machtübernahme der Taliban.

Меркель призвала найти гуманное решение проблемы с мигрантами в Беларуси 10.11.2021

Беженцы на границах Беларуси и ЕС являются жертвами человеконенавистнической политики белорусских властей, заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с премьер-министрами Португалии и Латвии.

Как ответит ЕС на гибридную войну Лукашенко (10.11.2021) 10.11.2021

На фоне обострения кризиса с мигрантами 15 ноября Евросоюз обсудит введение новых санкций против Минска. На Западе считают, что наплыв мигрантов организован лично Лукашенко. Ангела Меркель попросила Владимира Путина оказать влияние на правителя Беларуси.

Грязная игра Лукашенко: Меркель просит Путина вмешаться. DW Новости (10.11.2021) 10.11.2021

Ситуация на польско-белорусской границе накалена до предела. Почти три сотни мигрантов за минувшие сутки попытались прорваться через границу. Германия, которая для многих мигрантов является конечной целью "белорусского маршрута", призывает расширить санкции ЕС против Минска. Канцлер ФРГ Меркель призывает президента Путина оказать влияние на Лукашенко.
18 August 2018, Germany, Meseberg: German Chancellor Angela Merkel of the Christian Democratic Union (CDU) meets Russian President Vladimir Putin at Meseberg Palace. Photo: Michael Kappeler/dpa

Меркель и Путин обсудили ситуацию с мигрантами из Беларуси 10.11.2021

И. о. канцлера ФРГ назвала недопустимой использование мигрантов белорусским режимом в политических целях. Ангела Меркель попросила Путина оказать влияние на Александра Лукашенко.

Катастрофа с ковидом в России и Германии, мигранты идут на штурм польской границы. DW Новости (08.11.2021) 08.11.2021

Максимум по ковидной статистике каждый день пробивается не только в России, но и в Германии. Многие считают, что закрытые в сентябре вакцинационные центры, стоило бы снова открыть. И еще одна тема сегодняшнего выпуска - ситуация на белорусско-польской границе, на которой собрались тысячи мигрантов, стремящихся в Евросоюз.

Чем Ангела Меркель займется на пенсии и какой кризис считает самым большим. Эксклюзивное интервью DW (08.11.2021) 08.11.2021

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель еще не знает, чем займется после отставки. В эксклюзивном интервью DW глава правительства ФРГ призналась, что политикой больше заниматься не собирается: "Вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову". По словам Меркель, за 16 лет работы на посту канцлера самыми главными вызовами для нее стали миграционный кризис и пандемия.

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Кремль ищет виновного в смерти экономики. Музыкальное путешествие по печальной карьере генералов. Космическая конференция по климатическим проблемам вселенского масштаба. Смотрите в 191-м выпуске "Заповедника"!
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

03.11.21 *** France's President Emmanuel Macron (C), flanked by his wife Brigitte Macron (L), arrives for talks with outgoing German Chancellor Angela Merkel (R), in Beaune, Eastern France, on November 3, 2021. - I am now leaving this European Union in my responsibility as Chancellor in a situation that worries me, said Merkel on October 22. We have overcome many crises, through respect and efforts to find common solutions, but we have a series of unresolved problems, she warned. Angela Merkel's Christian Democrats (CDU) will pick their next leader through an unprecedented rank-and-file vote after a dismal result in September's election, party chiefs said on November 2. (Photo by PHILIPPE DESMAZES / POOL / AFP) (Photo by PHILIPPE DESMAZES/POOL/AFP via Getty Images)

Макрон наградил Меркель Большим крестом ордена Почетного легиона 04.11.2021

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель совершила прощальный визит во Францию. В бургундском Боне она встретилась с президентом страны Эмманюэлем Макроном, его женой Брижит и пообщалась с горожанами.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

Меркель: "Мы не там, где должны быть" в деле защиты климата 01.11.2021

Ангела Меркель призвала мировых лидеров на конференции ООН по климату к "всеобъемлющей трансформации" жизни и экономики. В связи с этим она выступила за установление глобальной цены на выбросы CO2.
Wann endet die Maskenpflicht in Deutschland? Experten gehen davon aus, dass uns der Mundschutz noch eine Weile erhalten bleibt. Archivfoto: Junge Frau mit Mundschutz,Maske. Schild Maskenpflicht Maskenpflicht in Fussgaengerzonen und oeffentlichen Plaetzen in Muenchen am 11.11.2020. MODEL RELEASED!

В ФРГ снова всплеск пандемии, но локдауна не будет. Почему? 01.11.2021

В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!
Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose the media prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

Байден: Нельзя позволить РФ пользоваться поставками газа в политических целях 30.10.2021

Лидеры США и Германии обсудили на полях саммита G20 в Риме важность выполнения соглашения о поддержке Украины и об обеспечении энергетической безопасности Европы.
Angela Merkel - Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21.01.2021 Bundeskanzlerin Angela Merkel mit FFP-2-Maske waehrend der Bundespressekonferenz zum Thema Situation Covid-19 bzw Coronavirus in Berlin. Chancellor Angela Merkel wearing a face mask during a press call at the Federal Press Conference Bundespressekonferenz concerning the Covid-19 situation of the spread of novel coronavirus in Berlin, Germany. The number of people infected with the novel coronavirus in Germany is continuing to rise in Germany *** Angela Merkel Coronavirus DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 21 01 2021 Chancellor Angela Merkel wearing a FFP 2 mask during a press call at the Federal Press Conference concerning the Covid 19 situation of the spread of nov

Меркель обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19 в ФРГ 30.10.2021

Индикатор распространения инфекции из расчета на 100 000 жителей Германии за семь дней растет в течение двух недель. И.о. канцлера Ангела Меркель отмечает "некоторую легкомысленность" населения.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

В Риме открылся последний саммит G20 с участием Ангелы Меркель 30.10.2021

Основные темы двухдневной встречи - пандемия коронавируса и ситуация в мировой экономике. Страны G20 хотят добиться 70-процентной вакцинации населения во всем мире к сентябрю 2022 года.
ARCHIV - 01.10.2021, Berlin: Robert Habeck (l), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen und Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, bei einem Pressestatement nach Sondierungsgesprächen von Bündnis 90/Die Grünen und FDP nach der Bundestagswahl. Das Finanzministerium gilt als Schlüsselressort in jeder Regierung. FDP-Chef Lindner hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er es gerne übernehmen würde. Die Grünen treten auf die Bremse. (zu dpa Lindner signalisiert Anspruch auf Finanzressort - Habeck verärgert) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Почему так важен пост главы Минфина в новом правительстве ФРГ 28.10.2021

На пост министра финансов в следующем правительстве Германии претендуют оба партнера социал-демократов по коалиционным переговорам. Так кто возглавит Минфин - "зеленый" или либерал?
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