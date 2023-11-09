Рост антисемитизма в ФРГ: не только за счет мигрантов

В 85-ую годовщину нацистских погромов в бундестаге спорили о том, как теперь защитить евреев в Германии и погасить новую волну антисемитизма, поднявшуюся на фоне атаки ХАМАС на Израиль.

9 ноября называют судьбоносной датой в истории Германии: крушение Берлинской стены в 1989 году, "хрустальная ночь" 1938-го, гитлеровский "пивной путч" в 1923-м, провозглашение первой немецкой республики в 1918-м, поражение революционеров в 1848-м. В последнее время в Германии в этот день, скорее, отмечали радостное событие 1989 года, открывшее путь к воссоединению страны.

Но в этом году акцент сделан на 85-ю годовщину еврейских погромов, организованных нацистами в 1938 году. Причина - резкий всплеск антисемитизма в Германии на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке после кровавого нападения 7 октября боевиков движения ХАМАС, признанного в США и ЕС террористической организацией, на Израиль и жестокой расправы с сотнями его мирных граждан.

Глава МВД грозит новыми запретами пропалестинских организаций

"Ощущать историческую ответственность - защищать еврейскую жизнь в Германии". С дебатов под таким названием в четверг, 9 ноября, началось пленарное заседание германского бундестага.

Нэнси Фезер в бундестаге, 9 ноября 2023 года Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Никогда не должно повториться то, что случилось в течение 12 лет нашей истории, то, что Германия и немцы сделали, что позволили сделать, о чем молчали, - сказала в парламенте министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser). - И именно поэтому мы не должны закрывать глаза и молчать, когда совершают нападения и убивают евреев, как это сделали в Израиле 7 октября исламистские террористы из ХАМАС".

Еще никогда со времен Холокоста, заметила она, всего за один день не были убиты так много евреев и евреек. Но в тот же день этот террор праздновали на улицах Германии некоторые ее жители, скандируя антисемитские лозунги, - и этот разгул продолжается до сих пор. А евреи в Германии стараются себя не афишировать, не носят кипу, прячут цепочки со звездами Давида, их дети боятся ходить в школу или детский сад.

Глава МВД пообещала принять решительные меры: "Тот, кто оправдывает массовые убийства, кто злоупотребляет свободой для пропаганды человеконенавистничества и ненависти, не может прикрываться правом на свободное выражение своего мнения". Фезер напомнила, что она уже распустила немецкий филиал международной пропалестинской сети "Самидун", откровенно пригрозила запретом всем прочим симпатизирующим этой сети организациям и пообещала усилить охрану еврейских и израильских учреждений в Германии.

Программа ХДС по борьбе с антисемитизмом

Этого недостаточно, считает консервативная оппозиция в Германии. Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) из фракции ХДС/ХСС ожидает от правительства, состоящего из социал-демократов, либералов и "зеленых", более решительных и конкретных действий.

Александер Добриндт Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Где ваш жесткий политический ответ на небывалый размах исламистских демонстраций в Германии?" - обернулся Добриндт с парламентской трибуны к сидящей в ложе правительства Нэнси Фезер.

Он, со своей стороны, предложил целый ряд мер: объявить антисемитизм особенно тяжкой формой разжигания межнациональной розни, сажать как минимум на шесть месяцев тех, кто разжигает ненависть к Израилю, сделать антисемитские правонарушения достаточным основанием для немедленной депортации из Германии иностранцев и лишения немецкого паспорта имеющих двойное гражданство. "Тот, кто не хочет жить с Израилем и не хочет мирно жить с евреями, - заявил Добриндт, - тот не может жить и в Германии".

Правые популисты винят Ангелу Меркель

С еще более радикальными требованиями к немецкому правительству выступили в бундестаге представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Беатрис фон Шторх Фото: Frederic Kern/Future/IMAGO

Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch), например, заявила, что немецкое "левое миграционное лобби широко открыло двери" для импорта в ФРГ нового антисемитизма из стран Ближнего Востока. Особенно опасным она считает тот факт, что на пропалестинских демонстрациях в Германии рука об руку идут исламисты и немецкие левые.

"Этого антисемитизма, реально угрожающего жизни евреев и существованию государства Израиль, не найти среди работающего немецкого населения, - утверждала фон Шторх. - Он есть в мечетях, в исламских союзах и организациях, в левых университетах". Эта ось политического антисемитизма, по ее словам, простирается от ХАМАС до природоохранного движения Fridays for Future, от "Хезболлах" до Black Lives Matter.

Фон Шторх возлагает большую часть ответственности на бывшего канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel), в результате политики открытых дверей которой Германию заполонили, заявила она, "сотни тысяч мужчин - молодых, агрессивных, доминантных и, что часто умалчивают, мусульман, преисполненных ненависти к евреям, к неверным и к Западу".

"Лучшая защита еврейской жизни в Германии, - добавил коллега фон Шторх по фракции АдГ Гётц Фрёмминг (Götz Frömming), - больше не пускать в страну антисемитов и вышвырнуть отсюда всех, у кого нет немецкого паспорта".

Посткоммунист: антисемитизм породила христианская Европа

Представители других фракций обвинили правых популистов в цинизме, а либерал Кристиан Дюрр (Christian Dürr) указал, что в Германии есть только одна представленная в парламенте партия, против депутатов которой ведется следствие по подозрению в совершении антисемитских преступлений, и эта партия - "Альтернатива для Германии".

Кристиан Дюрр Фото: Imago/IPON

Впрочем, и Кристиан Дюрр, хотя и является представителем одной из правящих партий, считает, что в миграционной политике правительства допущены ошибки, которые надо исправить: "мигранты, не разделяющие наши основополагающие ценности, нежеланны в нашей стране, они рискуют своим ВНЖ и ни в коем случае не должны становиться гражданами Германии". В прошлом, по его словам, немецкие паспорта зачастую выдавали и людям, замеченным в проявлениях антисемитизма.

На таком фоне некоторым диссонансом прозвучало выступление в бундестаге Дитмара Барча (Dietmar Bartsch) из фракции посткоммунистической Левой партии. Он был едва ли не единственным депутатом, который напомнил о том, что антисемитизм начался в Германии не с "хрустальной ночи" 1938 года и не с первых больших еврейских погромов в 1923 году: "Это была христианская Европа, что многие в этом зале забывают, которая породила ненависть к евреям и антисемитизм. Германия же индустриализировала уничтожение евреев".

Поэтому говорить только об "импортированном антисемитизме" Барч считает позором: "У Германии достаточно и своего антисемитизма, который усиливается с притоком мигрантов, это правда". Ведь не ХАМАС совершил антисемитский теракт в Галле три года назад, напомнил он, и не ХАМАС ходил с желтыми звездами на демонстрациях немецких антиваксеров во время пандемии коронавируса.

Сколько антисемитов среди коренных немцев

О росте антисемитизма среди коренного немецкого населения пару дней назад рассказывала на пресс-конференции в Берлине профессор Беате Кюппер (Beate Küpper), проводившая на эту тему целый ряд исследований и опросов.

Оскверненное еврейское кладбище в Лейпциге (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa

Да, признает она, среди живущих в Германии мусульман, а также среди российских немцев-переселенцев антисемитов больше, но и почти 6% коренных немцев, согласно последнему репрезентативному опросу, разделяют откровенно антисемитские убеждения и придерживаются антиеврейских стереотипов и теорий заговоров. Это в три раза больше, чем два года назад, и вдвое больше, чем в предыдущие годы, отметила Кюппер.

Еще примерно 15% относятся, по ее словам, к серой зоне: "Это люди, которые хоть и не поддерживают антисемитские утверждения, но и не отрицают их. Это индифферентные в отношении антисемитизма люди. Это значит, что отпор антисемитизму в обществе становится слабее".

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