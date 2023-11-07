Годовщина погромов: в ФРГ заявили о росте антисемитизма

Спустя 85 лет после "хрустальной ночи" антисемитизм в Германии все еще жив, заявил немецкий омбудсмен. Но сейчас не 1938 год, и немецкая демократия может себя защитить, подчеркнул он.

Спустя 85 лет после еврейских погромов в Германии 9 ноября 1938 года яд антисемитизма все еще существует и стал особенно заметным в последние недели, заявил уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein). Уже целый месяц проживающие в Германии евреи находятся в чрезвычайной ситуации, указал он, представляя во вторник, 7 ноября, в Берлине подготовленный Фондом Амадеу Антонио доклад о ситуации с антисемитизмом в стране в преддверии 85-й годовщины "хрустальной ночи".

Омбудсмен назвал ошибочным мнение, что Германия из-за своей истории обладает "иммунитетом" против антисемитизма. Культура памяти в ФРГ должна охватывать больше целевых групп и распространяться на мигрантов, уверен он. Кляйн указал на недостаток солидарности с евреями, отсутствие сочувствия, резко растущее число антисемитских преступлений и инцидентов.

Кляйн призвал выделить больше средств на охрану еврейских учреждений

Он призвал власти ФРГ в короткие сроки предоставить больше средств на защиту еврейских учреждений, которые не должны нести расходы на защитные меры. "То, что мы наблюдаем с 7 октября, - это ненависть к евреям на невиданном в Германии уже много десятилетий уровне", - отметил омбудсмен. При этом сослался на всплеск антисемитских инцидентов в последнее время, в частности, во время демонстраций в поддержку палестинцев.

"И все же я хотел бы вас заверить, что сейчас не 1938 год", - заявил он далее. Кляйн напомнил, что 2023 году мы живем в крепкой демократии, придерживающейся принципов правового государства, которое себя защищает. Кляйн призвал более последовательно наказывать за антисемитские преступления, вплоть до депортаций совершающих их мигрантов. Это будет иметь "воспитательный эффект", добавил он.

В 24-страничном докладе среди прочего указывается на антисемитизм правых экстремистов и нападения на памятные места и мемориалы, повреждения "камней преткновения" и нанесение свастик.

Еще до истечения 2023 года очевидно, что число преступлений на почве антисемитизма в Германии в этом году значительно возросло. Так, по предварительным данным, в третьем квартале полиция зафиксировала уже 540 антисемитских преступлений, что значительно больше, чем в предыдущие кварталы: 379 - в первом и 446 - во втором, сообщила газета Rheinische Post 6 ноября со ссылкой на депутатский запрос левых в бундестаге. При этом в этой статистике еще не учтены инциденты, произошедшие после 7 октября, когда террористическая организация ХАМАС совершила беспрецедентное по масштабу нападение на Израиль, а после ответных ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа в Германии, как и в других европейских странах, произошла вспышка антисемитских нападений.

"Хрустальная ночь" в ноябре 1938 года

За одну ночь с 9 ноября на 10 ноября 1938 года нацисты устроили в Берлине и других немецких городах серию еврейских погромов, назвав их "хрустальной ночью". В Германии было сожжено около 200 синагог, разрушены многочисленные еврейские кладбища, тысячи еврейских магазинов и домов. 30 тысяч евреев были арестованы, 91 человек - убит. Кроме того, евреев обложили коллективным штрафом в размере 1,1 миллиарда рейхсмарок. "Хрустальная ночь" положила начало систематическим преследованиям и дискриминации евреев при нацистском режиме."

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