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В Германии фиксируется рост числа антисемитских преступлений

Евгений Жуков
6 ноября 2023 г.

Число преступлений на почве антисемитизма в ФРГ растет из квартала в квартал. Даже предварительные подсчеты за 3-й квартал 2023 года фиксируют их всплеск, при том что окончательные данные могут сильно увеличиться.

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Акция в Берлине против терроризма и антисемитизма в знак солидарности с Израилем. 22 октября 2023 года
Акция в Берлине против антисемитизма в знак солидарности с Израилем (22 октября 2023 г.)Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Уже сейчас, до истечения 2023 года, становится очевидным, что число преступлений на почве антисемитизма в Германии в этом году значительно возросло. Так, по предварительным данным, в третьем квартале полиция зафиксировала уже 540 антисемитских преступлений, что значительно больше, чем в предыдущие кварталы: 379 - в первом и 446 - во втором, пишет газета Rheinische Post в понедельник, 6 ноября, со ссылкой на так называемый малый депутатский запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом издание особо обращает внимание, что в этой статистике еще не учтены инциденты, произошедшие после 7 октября, когда террористическая организация ХАМАС совершила беспрецедентное по масштабу нападение на Израиль, а после ответных ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа в Германии, как и в других европейских странах, произошла вспышка антисемитских нападений.

Большинство антисемитских преступлений - правого толка

Газета также отмечает, что приведенные данные - предварительные, которые зачастую в разы ниже итоговых. Так, например, при первичном подсчете за третий квартал 2022 года было зарегистрировано 306 антисемитских преступлений, а в последующем этот показатель поднялся до 699. Аналогичная тенденция прослеживается и в других кварталах.

В общее число 540 преступлений на почве антисемитизма, совершенных в третьем квартале 2023 года, включены в общей сложности 14 актов насилия и 44 так называемых пропагандистских преступления (к ним относится, например, изображение нацистской свастики в общественных местах). Большинство них (450) были квалифицированы как преступления правого толка. При этом наблюдались явные различия в зависимости от федеральной земли: больше всего антисемитских преступлений было зафиксировано в Баден-Вюртемберге (87), далее следуют Бранденбург (63), Бавария и Нижняя Саксония (по 48).

Уполномоченный по борьбе с антисемитизмом: Не следует замыкаться за мигрантах

При этом уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерегает от того, чтобы в дискуссии о враждебном отношении к евреям сосредоточиваться в первую очередь на мигрантах. По его мнению, больше внимания следует уделять группам населения арабского и турецкого происхождения, которые уже давно живут в Германии.

В интервью изданиям медиагруппы Funke Кляйн подчеркнул, что "совершенно оправданно не позволять иммигрировать в нашу страну людям с ценностями, противоречащими нашему свободному демократическому основному строю". "Но если мы сузим наше внимание до миграции, мы упустим из виду гораздо более серьезную часть проблемы: антисемитизм, который уже существует во всех слоях общества, и недостатки интеграционной политики в Германии".

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