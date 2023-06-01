Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в РФ

03.11.2023 3 ноября 2023 г.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта по России прокатилась серия антисемитских выступлений. Владимир Путин же обвинил в организации погромов в Махачкале спецслужбы Украины и Запада. Как происходящее повлияет на антисемитские настроения в России? И в чем выгода Кремля не признавать ХАМАС террористической организацией?