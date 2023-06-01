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Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в РФ

Елена Барышева
3 ноября 2023 г.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта по России прокатилась серия антисемитских выступлений. Владимир Путин же обвинил в организации погромов в Махачкале спецслужбы Украины и Запада. Как происходящее повлияет на антисемитские настроения в России? И в чем выгода Кремля не признавать ХАМАС террористической организацией?

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Гости:

🔵 Фарида Рустамова, независимая журналистка и издательница рассылки Faridaily

🔵 Ксения Кример, историк, исследовательница Холокоста

🔵 Максим Жабко, востоковед-арабист и автор Telegram-канала Junger Orientalist

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