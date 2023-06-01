Война Израиля с ХАМАС: позиция Кремля и угрозы евреям в РФ

3 ноября 2023 г.
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Гости:
🔵 Фарида Рустамова, независимая журналистка и издательница рассылки Faridaily
🔵 Ксения Кример, историк, исследовательница Холокоста
🔵 Максим Жабко, востоковед-арабист и автор Telegram-канала Junger Orientalist
Гости:
🔵 Фарида Рустамова, независимая журналистка и издательница рассылки Faridaily
🔵 Ксения Кример, историк, исследовательница Холокоста
🔵 Максим Жабко, востоковед-арабист и автор Telegram-канала Junger Orientalist
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России, Беларуси и соседних странах.