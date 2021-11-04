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1700 лет еврейской жизни в Германии

От указа императора Константина - до наших дней. В Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни.

2021 год торжественно отмечается в Германии как год 1700-летия еврейской жизни (1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland). Первым письменным свидетельством о евреях в Германии считается указ римского императора Константина Великого, изданный в 321 году. Еврейские общины существовали во многих немецких городах, и евреи - ремесленники и торговцы - много сделали для их развития. Они называли Германию Ашкеназ, отсюда всех евреев Центральной и Восточной Европы стали называть ашкеназами. Своеобразный диалект немецкого языка - идиш - стал родным языком европейских евреев.

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

Еврейская жизнь в Германии знает и черные страницы - погромы, убийства и изгнания Средневековья, трагедию Холокоста, когда нацистами и их пособниками были убиты 6 миллионов евреев. Многочисленные мероприятия в рамках года 1700-летия еврейской жизни в Германии, на которые выделены из бюджета 25 миллионов евро, должны стать, кроме всего прочего, важным фактором борьбы против антисемитизма, который еще жив в Европе. А почти полностью уничтоженная во времена нацистской диктатуры еврейская жизнь в Германии в последние годы возрождается снова благодаря иммигрантам-евреям из бывшего Советского Союза.

Досье DW - #2021JLID

Ниже в досье "1700 лет еврейской жизни в Германии" собраны публикации DW на эти темы. С программой юбилейного года можно ознакомиться на официальном сайте организационного комитета - 2021jlid.de.

Sommernachmittag in einem galizischen Schtetl. 1900. Photographie.

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание 04.11.2021

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
ARCHIV - Undatierte Aufnahme der katholischen Philosophin Dr. Edith Stein. Am 12. Oktober 1891 wurde sie in Breslau als Tochter einer jüdischen Kaufmannsfamilie geboren. Von 1911 bis 1915 Studium der Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1922 Eintritt in die Katholische Kirche. Vor 70 Jahren wurde die Nonne Edith Stein in Auschwitz ermordet. Mithäftlinge beschrieben sie als «Engel», der Papst sprach sie 1998 heilig. Doch ob die Jüdin wirklich als katholische Märtyrerin gelten kann, ist umstritten. (zu dpa: Jüdin und katholische Heilige - Vor 70 Jahren starb Edith Stein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн 12.10.2021

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.
Codex Theodosianus, Einzelblatt aus dem 16. Buch mit dem Dekret von 321, 6. Jh. (Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Reg. Lat. 886) Foto: Lothar Schnepf © Kolumba, Köln

Бесценный исторический документ из Ватикана - хайлайт выставки в Кельне 20.09.2021

Необычная выставка, главным экспонатом которой стал указ римского императора Константина Великого от 321 года, рассказывает об истории евреев в Германии.
09.09.21*** v.l.n.r.: Kardinal Woelki, Abraham Lehrer von der Synagogengemeinde Köln und LVR-Direktorin Ulrike Lubek

Из Ватикана в Кельн доставили указ Константина Великого от 321 года (фото) 10.09.2021

В Кельне можно будет увидеть копию указа императора Константина Великого, изданного в 321 году - первое письменное свидетельство о жизни евреев в Центральной Европе.
19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новую Еврейскую академию построят в Германии 02.09.2021

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
++++ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++++ Blick auf Grabmale des Jüdischen Friedhofs in Bleicherode (zu dpa: Hochschule Nordhausen digitalisiert jüdische Friedhöfe) +++ dpa-Bildfunk +++

В Тюрингии оцифруют памятники на еврейских кладбищах (фото) 22.07.2021

В рамках научного проекта в районе Нордхаузен не только отсканируют сотни надгробий на еврейских кладбищах, но и соберут информацию из архивов и других источников.
01/03/2021 Ein neunarmiger Chanukkaleuchter ist durch ein Guckloch zu sehen, das sich in einem von vier begehbaren Kuben der Ausstellung «Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland» befindet. Der Fokus der Multimedia-Wanderausstellung liegt auf der Alltagsgeschichte von Jüdinnen und Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands.

История евреев в Германии - через биографии людей 02.07.2021

Авраам фон Оппенгейм, Исаак Оффенбах, Давид Леви-Элькан, Эдит Штайн, - через призму биографии этих именитых граждан Кельна новая выставка отражает историю еврейского народа в Германии.
Fotos & Link LediZ, 3-D-Zeitzeugen, Holocaust-Überlebende Abba_004_©BrightWhiteLtd_KB_Shared

1000 вопросов свидетелю Холокоста 28.06.2021

В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
Wicki (vorn) und Marie malen und spielen im ANOHA. Demnächst eröffnet die Kinderwelt ANOHA im Jüdischen Museum Berlin für junge Besucherinnen und Besucher im Kita- und Grundschulalter. Im Mittelpunkt des Kindermuseums steht die Erzählung der Arche Noah aus der Tora. +++ dpa-Bildfunk +++

Ноев ковчег для детей появился в Еврейском музее Берлина 27.06.2021

Что увидят и смогут делать посетители новой детской экспозиции Еврейского музея в Берлине.
Ein Bundeswehrgeneral mit Barett verfolgt die Rede von Zsolt Balla, Landesrabbiner von Sachsen, in der Synagoge. Balla wurde zuvor im Rahmen eines feierlichen Aktes in das Amt des Militärbundesrabbiners eingeführt. Damit gibt es nach Angaben des Zentralrates der Juden zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland.

Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере 21.06.2021

С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.
Der Toraschreiber Reuven Yaakobov (oben, M) arbeitet in der Synagoge an einer neuen Tora-Rolle, die als Geschenk der evangelischen und katholischen Kirchen angefertigt wird. Seit 2019 schreibt der speziell dafür ausgebildete Berliner Rabbiner mit Feder und Tinte per Hand an der Tora-Rolle. 304.805 Buchstaben wird diese dann am Ende haben. Die neue Tora-Rolle für die Jüdische Landesgemeinde Thüringen soll im September 2021 mit einem großen Fest in die Synagoge nach Erfurt gebracht werden.

Кто-то занимается йогой. Я переписываю Тору (фото) 17.06.2021

Раввин Реувен Якубов работает над свитком Торы, который подарят общине в Эрфурте по случаю 900-летия еврейской жизни в Тюрингии.
Miriam Wurster #Antisemitismus für Anfänger Mit Cartoons und Satire gegen Judenfeindlichkeit: Kabinettausstellung im Museum für Kommunikation Berlin im Rahmen von “1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland” Museum für Kommunikation Berlin - Ausstellung Antisemitismus für Anfänger © Miriam Wurster

"Антисемитизм для начинающих": какова цель этой выставки в Берлине? 16.06.2021

Можно ли смеяться над антисемитизмом? Конечно, можно, убеждены организаторы выставки в Музее коммуникаций в Берлине. Карикатуры и сатирические тексты высмеивают проявления ненависти к евреям и дают повод для размышлений.
Protesters and members of the Initiative against Anti-Semitism Gelsenkirchen hold a vigil in front of the synagogue in Gelsenkirchen, western Germany, on May 14, 2021. - Germany vowed unwavering protection of its synagogues after scattered demonstrations over the escalating conflict in the Middle East saw protesters shout anti-Israeli slogans and burn Israeli flags, and around 180 people shouted anti-Israeli slogans at a march in Gelsenkirchen in the evening of May 12, 2021. (Photo by Ina FASSBENDER / AFP)

Евреи в Германии и эскалация на Ближнем Востоке 19.05.2021

В 2021 году в Германии отмечают 1700-летие еврейской жизни. Возможен ли праздник на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке?
Am 15.04.2021 zur Verfügung gestelltes Handout zeigt Schauspieler und Musiker Daniel Donskoy in der Kulisse seiner WDR-Talkshow «Freitagnacht Jews». (zu dpa Talkshow «Freitagnacht Jews» mit Daniel Donskoy) +++ dpa-Bildfunk +++

Бывший москвич ведет на немецком телевидении передачу про евреев 26.04.2021

На немецком телевидении появилось новое ток-шоу "В пятницу вечером, евреи". Ведет ее актер и певец Даниэль Донской, родившийся в Москве.
Die mittelalterliche Synagoge mit Frauenschul und das hervorragend erhaltene Ritualbad (hebr. Mikwe), erbaut vor 1128, als ältestes dieser Art in Deutschland, bilden heute den Mittelpunkt des Judenhofes. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Еврейская купальня в Шпайере - самая старая миква севернее Альп 08.04.2021

Эту еврейскую ритуальную купальню построили в Шпайере в 1120 году. Синагогу и микву возвели недалеко от здешнего собора те же самые мастера, которые строили этот христианский храм.
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