Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн

130 лет назад родилась Эдит Штайн (Edith Stein) - одна из самых выдающихся представителей европейской философской и интеллектуальной элиты XX века. Убежденная атеистка и борец за гендерное равенство, к 30 годам эта еврейская девушка приняла крещение в католической церкви, десятилетие спустя стала монахиней, а с приходом к власти в Германии Гитлера обратилась с письмом к папе Пию XI, призывая его спасти евреев от нацистов. Но спастись не удалось и ей самой.

Острый ум и неверие в существование Бога

Эдит Штайн появилась на свет 12 октября 1891 года в силезском Бреслау (ныне польский Вроцлав) и стала самым младшим, одиннадцатым по счету ребенком в набожной еврейской семье. Несмотря на это, Эдит уже подростком стала придерживаться атеистических взглядов. Она с детства была очень любознательна, прекрасно и с удовольствием училась в школе, обожала Шиллера и Гете, знала наизусть множество стихов и баллад, а еще - обладала философским складом ума, удивительной силой воли и способностью справляться с эмоциями.

Эдит получила блестящее университетское образование - изучала философию, немецкий язык и германскую филологию, психологию и историю. Девушка не верила в существование Бога и считала, что религия и наука не могут идти рука об руку. При всей любви к науке Эдит не чужды были и развлечения. Она обожала выходить в общество, танцевать, любила модно одеваться, питала слабость к крепкому кофе и сигаретам, - по тем временам типичный образ феминистки. Причем девушка являла его собой не только внешне. Она была убежденной сторонницей гендерного равенства и считала, что нет такой профессии, которой не могла бы заниматься женщина.

Война, работа в лазарете и возвращение в науку

В 1913 году Эдит Штайн отправилась в Гёттинген, загоревшись идеей изучать феноменологию у выдающегося философа Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl) - объяснив это тем, что в психологии, которую она постигала в Бреслау, не хватало необходимого фундамента ясных основных понятий.

Католическая церковь, носящая имя Эдит Штайн, в городе Биттерфельд-Вольфен (Саксония-Анхальт)

Год спустя вспыхнула Первая мировая война. И в 1915 году Штайн бросила науку и добровольно пошла работать в тифозный лазарет. Девушка каждый день видила там смерть и человеческие страдания, но и не думала покидать свой пост. "Мы живем на этом свете, чтобы служить человечеству", - говорила она.

По возвращении с фронта Эдит Штайн переехала во Фрайбург, куда был приглашен Гуссерль. Там она блестяще защитила кандидатскую диссертацию по теме "О проблеме эмпатии", которой Гуссерль дал высшую оценку, и нацеливалась на докторскую степень. Но поскольку получение звания профессора было немыслимо для женщины в Германии в 1920-е годы, Гуссерль отказался Эдит в этом поддерживать, предложив ей взамен работу в качестве его научного ассистента.

Безответная любовь

Период с 1917 по 1921 годы обернулся для Эдит Штайн кризисом, изменившим всю ее жизнь. Она четырежды пыталась стать доцентом в университете. Но несмотря на блестяще написанную научную работу и прекрасные рекомендации Гуссерля, ее не брали - потому что она была женщиной.

Жизненный кризис, вызванный неудачей в профессии, усугубился из-за несчастной любви, которую она испытывала к своим друзьм-философам: сначала у нее был роман с Романом Ингарденом (Roman Ingarden), а потом - с Гансом Липпсом (Hans Lipps). Этим мужчинам она была интересна как товарищ, как умная собеседница, но не как женщина. Ею пренебрегли - и причинили очень сильную боль. Душевные страдания усиливало то, что она переносила их тайно и без чьей-либо помощи. "То был опыт, который превзошел мои силы, полностью поглотил мою духовную жизненную энергию и лишил меня всякой работоспособности", - писала она потом.

Принятие католической веры

Своего рода "исцеление" наступило благодаря тому, что она вдруг открыла для себя Бога. В 1921 году, когда Эдит гостила у своих друзей, ей на глаза попалась автобиография испанской монахини-кармелитки, католической святой, автора мистических сочинений, реформатора кармелитского ордена Терезы Авильской (1515-1582). Именно прочитав эту книгу, в сознании Эдит произошла переоценка ценностей, четкого объяснения которой она так и не дала. Много позже, уже став монахиней, она лишь напишет: "Тот, кто ищет истину, ищет Бога, независимо от того, осознает он это или нет".

Философ с критическим складом ума, десятилетиями сомневавшийся в существовании Бога, решила принять католическую веру. В 1922 году Эдит Штайн приняла крещение в приходской церкви в городке Бад-Бергцаберне и взяла имя Тереза. Днем своего крещения Эдит сознательно выбрала еврейский праздник Обрезания Господня: символически она хотела связать свое еврейское происхождение с новой религией.

Нацизм и письмо папе римскому

Принятие христианской веры помогло Эдит Штайн смириться как с неудачами в профессии, так и с безответной любовью. В письме к Роману Имгардену она называла свой путь в христианство "возрождением". "Христианство освободило меня от страданий, которые сковывали меня, и в то же время дало мне силы начать жизнь заново и с благодарностью", - написала она бывшему возлюбленному.

С 1923 по 1931 годы новообращенная работала учительницей немецкого языка и истории в школе доминиканок монастыря Святой Магдалины в Шпайере, а в 1932 году получила право свободного преподавания в Мюнстере, где поступила на работу преподавателем в Высший германский научно-педагогический институт. Однако год спустя ее уволили - как "неарийку": после прихода к власти в Германии нацистов занимать любые общественные должности евреям запретили.

12 апреля 1933 года Эдит написала письмо папе Пию XI, который был нунцием Ватикана в Германии, а затем - госсекретарем. Она просила его выступить против нацистской "войны на уничтожение еврейской крови". "Не только евреи, но также и тысячи верующих католиков в Германии - я полагаю, что и во всем мире, уже несколько недель ждут и надеются, что Церковь Христова выступит против этого зла во имя Христа", - писала Штайн понтифику.

Об этом письме она упоминает в своей автобиографии, где недоумевает по поводу того, что с ним могло произойти - поскольку уведомление о том, что папа его получил, ей пришло, однако никакой реакции из Ватикана так и не последовало. Обнародовано письмо Эдит Штайн было лишь в 2003 году - в итальянской газете Corriere della Sera. Ватикан, наконец, принял решение раскрыть довоенные архивы для исследователей - в ответ на обвинения в том, что он не реагировал на Холокост…

Уход в монастырь

Осенью 1933 года Эдит Штайн исполнила свою давнюю мечту - приняла монашеские обеты и стала кармелиткой. Ее выбор пал на монастырь Святого Иосифа в Кельне. При постриге она приняла имя Тереза Бенедикта Креста - Тереза, благословленная крестом. Начался новый этап в ее жизни.

В монастыре она продолжила работать над главным философским трудом своей жизни - "Наукой Креста", повествующем о жизни и духовности Святого Иоанна Креста, великого испанского мистика и сподвижника Терезы Авильской. Это была ее последняя книга.

Памятник Эдит Штайн в Кельне

В 1938 году, из-за ужесточившихся гонений на евреев в Германии, Эдит Штайн переехала в монастырь нидердандского города Эхт - в надежде спастись там от нацистских преследований. В конце июля 1942 года во всех церквях Нидерландов было зачитано обращение конференции епископов Нидерландов, в котором осуждался расизм нацистов. В ответ на это нацисты стали мстить и арестовывать евреев-католиков - в первую очередь, членов религиозных орденов.

Гибель в Освенциме

2 августа 1942 года гестапо пришло за Эдит Штайн и ее сестрой Розой, которая после смерти матери тоже приняла католичество. Вместе с другими евреями-католиками их увезли в транзитный лагерь Вестерборк. По свидетельствам очевидцев, сестра Тереза Бенедикта была абсолютно спокойна и как могла старалась помогать окружавшим ее людям. 7 августа 1942 года один из служащих лагеря, проникшийся уважением к монахине, спросил ее, может ли он еще что-нибудь сделать для нее и для ее спасения, на что Эдит Штайн ответила: "Не делайте этого. Почему я должна быть исключением? Это ли не справедливость, что я не могу воспользоваться своим крещением? Если мне не будет дано разделить участь моих братьев и сестер, моя жизнь разрушится".

Несколько дней спустя Эдит Штайн вместе с другими христианами еврейского происхождения была отправлена в Освенцим, где погибла в газовой камере.

В 1987 году она была беатифицирована Католической церковью, а в 1998 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику святых и объявил сопокровительницей Европы.

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