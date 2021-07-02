 Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Еврейка, монахиня, феминистка: яркая жизнь философа Эдит Штайн

Родившись в набожной еврейской семье, она не была религиозной, изучала философию, а потом - приняла постриг. 130 лет назад родилась немецкий философ Эдит Штайн, жизнь которой оборвалась в Освенциме.

Эдит Штайн

Эдит Штайн

130 лет назад родилась Эдит Штайн (Edith Stein) - одна из самых выдающихся представителей европейской философской и интеллектуальной элиты XX века. Убежденная атеистка и борец за гендерное равенство, к 30 годам эта еврейская девушка приняла крещение в католической церкви, десятилетие спустя стала монахиней, а с приходом к власти в Германии Гитлера обратилась с письмом к папе Пию XI, призывая его спасти евреев от нацистов. Но спастись не удалось и ей самой.

Острый ум и неверие в существование Бога

Эдит Штайн появилась на свет 12 октября 1891 года в силезском Бреслау (ныне польский Вроцлав) и стала самым младшим, одиннадцатым по счету ребенком в набожной еврейской семье. Несмотря на это, Эдит уже подростком стала придерживаться атеистических взглядов. Она с детства была очень любознательна, прекрасно и с удовольствием училась в школе, обожала Шиллера и Гете, знала наизусть множество стихов и баллад, а еще - обладала философским складом ума, удивительной силой воли и способностью справляться с эмоциями.

Эдит получила блестящее университетское образование - изучала философию, немецкий язык и германскую филологию, психологию и историю. Девушка не верила в существование Бога и считала, что религия и наука не могут идти рука об руку. При всей любви к науке Эдит не чужды были и развлечения. Она обожала выходить в общество, танцевать, любила модно одеваться, питала слабость к крепкому кофе и сигаретам, - по тем временам типичный образ феминистки. Причем девушка являла его собой не только внешне. Она была убежденной сторонницей гендерного равенства и считала, что нет такой профессии, которой не могла бы заниматься женщина.

Война, работа в лазарете и возвращение в науку

В 1913 году Эдит Штайн отправилась в Гёттинген, загоревшись идеей изучать феноменологию у выдающегося философа Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl) - объяснив это тем, что в психологии, которую она постигала в Бреслау, не хватало необходимого фундамента ясных основных понятий.

Католическая церковь, носящая имя Эдит Штайн, в городе Биттерфельд-Вольфен в федеральной земле Саксония-Анхальт

Католическая церковь, носящая имя Эдит Штайн, в городе Биттерфельд-Вольфен (Саксония-Анхальт)

Год спустя вспыхнула Первая мировая война. И в 1915 году Штайн бросила науку и добровольно пошла работать в тифозный лазарет. Девушка каждый день видила там смерть и человеческие страдания, но и не думала покидать свой пост. "Мы живем на этом свете, чтобы служить человечеству", - говорила она.

По возвращении с фронта Эдит Штайн переехала во Фрайбург, куда был приглашен Гуссерль. Там она блестяще защитила кандидатскую диссертацию по теме "О проблеме эмпатии", которой Гуссерль дал высшую оценку, и нацеливалась на докторскую степень. Но поскольку получение звания профессора было немыслимо для женщины в Германии в 1920-е годы, Гуссерль отказался Эдит в этом поддерживать, предложив ей взамен работу в качестве его научного ассистента.

Безответная любовь

Период с 1917 по 1921 годы обернулся для Эдит Штайн кризисом, изменившим всю ее жизнь. Она четырежды пыталась стать доцентом в университете. Но несмотря на блестяще написанную научную работу и прекрасные рекомендации Гуссерля, ее не брали - потому что она была женщиной.

Жизненный кризис, вызванный неудачей в профессии, усугубился из-за несчастной любви, которую она испытывала к своим друзьм-философам: сначала у нее был роман с Романом Ингарденом (Roman Ingarden), а потом - с Гансом Липпсом (Hans Lipps). Этим мужчинам она была интересна как товарищ, как умная собеседница, но не как женщина. Ею пренебрегли - и причинили очень сильную боль. Душевные страдания усиливало то, что она переносила их тайно и без чьей-либо помощи. "То был опыт, который превзошел мои силы, полностью поглотил мою духовную жизненную энергию и лишил меня всякой работоспособности", - писала она потом.

Принятие католической веры

Своего рода "исцеление" наступило благодаря тому, что она вдруг открыла для себя Бога. В 1921 году, когда Эдит гостила у своих друзей, ей на глаза попалась автобиография испанской монахини-кармелитки, католической святой, автора мистических сочинений, реформатора кармелитского ордена Терезы Авильской (1515-1582). Именно прочитав эту книгу, в сознании Эдит произошла переоценка ценностей, четкого объяснения которой она так и не дала. Много позже, уже став монахиней, она лишь напишет: "Тот, кто ищет истину, ищет Бога, независимо от того, осознает он это или нет".

Философ с критическим складом ума, десятилетиями сомневавшийся в существовании Бога, решила принять католическую веру. В 1922 году Эдит Штайн приняла крещение в приходской церкви в городке Бад-Бергцаберне и взяла имя Тереза. Днем своего крещения Эдит сознательно выбрала еврейский праздник Обрезания Господня: символически она хотела связать свое еврейское происхождение с новой религией.

Нацизм и письмо папе римскому

Принятие христианской веры помогло Эдит Штайн смириться как с неудачами в профессии, так и с безответной любовью. В письме к Роману Имгардену она называла свой путь в христианство "возрождением". "Христианство освободило меня от страданий, которые сковывали меня, и в то же время дало мне силы начать жизнь заново и с благодарностью", - написала она бывшему возлюбленному.

С 1923 по 1931 годы новообращенная работала учительницей немецкого языка и истории в школе доминиканок монастыря Святой Магдалины в Шпайере, а в 1932 году получила право свободного преподавания в Мюнстере, где поступила на работу преподавателем в Высший германский научно-педагогический институт. Однако год спустя ее уволили - как "неарийку": после прихода к власти в Германии нацистов занимать любые общественные должности евреям запретили.

Монахиня Эдит Штайн

12 апреля 1933 года Эдит написала письмо папе Пию XI, который был нунцием Ватикана в Германии, а затем - госсекретарем. Она просила его выступить против нацистской "войны на уничтожение еврейской крови". "Не только евреи, но также и тысячи верующих католиков в Германии - я полагаю, что и во всем мире, уже несколько недель ждут и надеются, что Церковь Христова выступит против этого зла во имя Христа", - писала Штайн понтифику.

Об этом письме она упоминает в своей автобиографии, где недоумевает по поводу того, что с ним могло произойти - поскольку уведомление о том, что папа его получил, ей пришло, однако никакой реакции из Ватикана так и не последовало. Обнародовано письмо Эдит Штайн было лишь в 2003 году - в итальянской газете Corriere della Sera. Ватикан, наконец, принял решение раскрыть довоенные архивы для исследователей - в ответ на обвинения в том, что он не реагировал на Холокост…

Уход в монастырь

Осенью 1933 года Эдит Штайн исполнила свою давнюю мечту - приняла монашеские обеты и стала кармелиткой. Ее выбор пал на монастырь Святого Иосифа в Кельне. При постриге она приняла имя Тереза Бенедикта Креста - Тереза, благословленная крестом. Начался новый этап в ее жизни.

В монастыре она продолжила работать над главным философским трудом своей жизни - "Наукой Креста", повествующем о жизни и духовности Святого Иоанна Креста, великого испанского мистика и сподвижника Терезы Авильской. Это была ее последняя книга.

Памятник Эдит Штайн в Кельне

Памятник Эдит Штайн в Кельне

В 1938 году, из-за ужесточившихся гонений на евреев в Германии, Эдит Штайн переехала в монастырь нидердандского города Эхт - в надежде спастись там от нацистских преследований. В конце июля 1942 года во всех церквях Нидерландов было зачитано обращение конференции епископов Нидерландов, в котором осуждался расизм нацистов. В ответ на это нацисты стали мстить и арестовывать евреев-католиков - в первую очередь, членов религиозных орденов.

Гибель в Освенциме

2 августа 1942 года гестапо пришло за Эдит Штайн и ее сестрой Розой, которая после смерти матери тоже приняла католичество. Вместе с другими евреями-католиками их увезли в транзитный лагерь Вестерборк. По свидетельствам очевидцев, сестра Тереза Бенедикта была абсолютно спокойна и как могла старалась помогать окружавшим ее людям. 7 августа 1942 года один из служащих лагеря, проникшийся уважением к монахине, спросил ее, может ли он еще что-нибудь сделать для нее и для ее спасения, на что Эдит Штайн ответила: "Не делайте этого. Почему я должна быть исключением? Это ли не справедливость, что я не могу воспользоваться своим крещением? Если мне не будет дано разделить участь моих братьев и сестер, моя жизнь разрушится".

Несколько дней спустя Эдит Штайн вместе с другими христианами еврейского происхождения была отправлена в Освенцим, где погибла в газовой камере.

В 1987 году она была беатифицирована Католической церковью, а в 1998 году папа Иоанн Павел II причислил ее к лику святых и объявил сопокровительницей Европы.

Смотрите также:

  • Синагога в Берлине

    Синагоги в Германии

    Синагога в Берлине

    В "хрустальную ночь" еврейских погромов 9 ноября 1938 года нацисты разгромили синагогу на восточноберлинской улице Рикештрассе, а раввинов и руководство общины депортировали в концлагерь Заксенхаузен. Во времена ГДР здесь молились не больше 200 евреев. Сейчас еврейская община Берлина насчитывает более 11 тысяч человек. Наряду с главной синагогой Будапешта берлинская - самая большая в Европе.

  • Синагога в Байройте

    Синагоги в Германии

    Синагога в Байройте

    Евреи появились в Байройте в XIII веке. Спустя 300 лет их изгнали из города, и только в 1759 году здешний маркграф разрешил им вернуться. Тогда же была построена синагога - очень скромная снаружи и богато украшенная внутри. Во времена "третьего рейха" синагога была осквернена. В 2009 году, во время реставрации, на чердаке обнаружили генизу - хранилище пришедших в негодность старых свитков Торы.

  • Синагога в Кельне

    Синагоги в Германии

    Синагога в Кельне

    Синагога на улице Роонштрассе, как и шесть других синагог в Кельне, существовавших до прихода Гитлера к власти, была разрушена нацистами. Инициатором ее восстановления после войны стал бывший бургомистр Кельна, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Сегодня при синагоге открыты библиотека, музей, общинный центр и кошерный ресторан. В литургии используют свиток Торы, спасенный католическим священником.

  • Синагога в Зульцбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Зульцбурге

    Синагогу построили в этом маленьком баденском городке в XVI веке. В ноябре 1938 года, после того, как гестапо и полиция депортировали всех евреев-мужчин Зульцбурга, синагога, школа при ней и ритуальная миква были разрушены. Позже нацисты использовали здание как спортивный зал и хранилище библиотечных книг. Сегодня, после реставрации, в бывшей синагоге открыты мемориал Холокоста и музей.

  • Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагоги в Германии

    Синагога во Франкфурте-на-Майне

    Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.

  • Еврейское кладбище в Вормсе

    Синагоги в Германии

    Еврейское кладбище в Вормсе

    Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.

  • Синагога в Эссене

    Синагоги в Германии

    Синагога в Эссене

    Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.

  • Синагога в Аугсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Аугсбурге

    Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.

  • Синагога в Ульме

    Синагоги в Германии

    Синагога в Ульме

    Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.

  • Синагога в Регенсбурге

    Синагоги в Германии

    Синагога в Регенсбурге

    Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.

    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


Контекст

Евреи в Германии: 1700 лет вместе

17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.  

Как польские еврейки сражались с нацистами

Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.  

История евреев в Германии - через биографии людей

Авраам фон Оппенгейм, Исаак Оффенбах, Давид Леви-Элькан, Эдит Штайн, - через призму биографии этих именитых граждан Кельна новая выставка отражает историю еврейского народа в Германии.  

Жизнь евреев в Германии: от античности - до наших дней

Почти 1700 лет насчитывает история евреев на территории Германии. Центр преследуемого искусства в Золингене совместно с ООН посвятили ей необычную виртуальную выставку "Семь мест в Германии".  

Лотте Лазерштайн: второе рождение художницы из богемного Берлина

Экстравагантная внешность, уверенность в себе, талант, - она олицетворяла женщину нового типа: яркая художница, которой в Веймарской республике прочили большое будущее.  

Хелене фон Тауссиг - звезда авангарда, убитая нацистами

Девушка из высшего общества Вены, участница Первой мировой войны... Но ее заслуги перед отечеством не спасли австрийскую художницу от Холокоста.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бабий Яр: воспоминания очевидцев о конвейере смерти на окраине Киева (29.09.2021)  

Эстер Бежарано: выжившая в Освенциме  

Переживший Холокост джазовый пианист играет для прохожих во время коронавируса  

Также по теме

01/03/2021 Ein neunarmiger Chanukkaleuchter ist durch ein Guckloch zu sehen, das sich in einem von vier begehbaren Kuben der Ausstellung «Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland» befindet. Der Fokus der Multimedia-Wanderausstellung liegt auf der Alltagsgeschichte von Jüdinnen und Juden im Gebiet des heutigen Deutschlands.

История евреев в Германии - через биографии людей 02.07.2021

Авраам фон Оппенгейм, Исаак Оффенбах, Давид Леви-Элькан, Эдит Штайн, - через призму биографии этих именитых граждан Кельна новая выставка отражает историю еврейского народа в Германии.

13.09.2012 A man walks past a menorah during a ceremony to ordain four rabbis at the synagogue in Cologne, western Germany, on September 13, 2012 The ordination of the four rabbis was attended by German Foreign Minister Guido Westerwelle and the president of the World Jewish Congress Ronald Lauder amid a furious debate in Germany over the legality of circumcision. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/GettyImages)

Евреи в Германии: 1700 лет вместе 19.02.2021

17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.