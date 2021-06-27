 История евреев в Германии - через биографии людей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.07.2021

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Культура и стиль жизни

История евреев в Германии - через биографии людей

Авраам фон Оппенгейм, Исаак Оффенбах, Давид Леви-Элькан, Эдит Штайн, - через призму биографии этих именитых граждан Кельна новая выставка отражает историю еврейского народа в Германии.

Ханукальные свечи

Передвижная выставка "Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" ("Люди, образы, места. 1700 лет еврейской жизни в Германии") открылась в Земельном краеведческом музее LVR-Landeshaus в Кельне. Экспозиция, которую курирует коллектив Еврейского музея MiQua в Археологическом квартале Кельна, рассказывает о многогранной еврейской жизни и еврейской культуре в немецкоязычных странах со времен правления римского императора Константина: о взлетах и падениях, об изоляции и гонениях, которым в разное время подвергались евреи, но также об их повседневной жизни, мировоззрении, социальной сплоченности, солидарности и единстве.

От Авраама фон Оппенгейма до Эдит Штайн

Выставка включает четыре раздела, распределенных по мультимедийным кубам с интерактивным оборудованием, подвижными изображениями, аудио- и видеоматериалом. Их тематика - закон и беззаконие, жизнь и сосуществование, религия и философия, искусство и культура. Общая сюжетная линия экспозиции такова, что об истории еврейского народа рассказывается через призму биографий отдельных людей, на жизнь которых пришлись важные события и периоды истории евреев в Германии и Европе. Иными словами, основной акцент сделан на истории повседневности, то есть интерпретации происходившего на основе свидетельств конкретных личностей.

В одном из мультимедийных кубов

В роли "действующих лиц" выступают такие именитые граждане Кельна, как банкир и патрон Авраам фон Оппенгейм (Abraham von Oppenheim, 1804-1878), кантор еврейской общины, поэт, композитор, отец Жака Оффенбаха Исаак Оффенбах (Isaac Offenbach, 1780-1850), книжный иллюстратор и художник Давид Леви-Элькан (David Levy-Elkan, 1808-1865), предприниматель Леонхард Тиц (Leonhard Tietz, 1849-1914), адвокат, один из создателей Всемирной сионистской организации Макс Боденхеймер (Max Bodenheimer, 1865-1940), один из руководителей Всемирной сионистской организации Давид Вольфсон (David Wolffsohn, 1855-1914), философ Эдит Штайн (Edith Stein, 1891-1942), предприниматель Рихард Штерн (Richard Stern, 1899-1967). Выставка проходит в рамках 1700-летия еврейской жизни в Германии и будет работать до 12 августа.

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    Автор: Ефим Шуман


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