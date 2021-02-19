"Антисемитизм для начинающих": какова цель этой выставки в Берлине?

В гости к супружеской паре пришла их приятельница, они сидят на диване в гостиной, пьют вино и приятно проводят время в непринужденной атмосфере. Над головой у хозяина облако с текстом: "Чтобы потом нас было не в чем упрекнуть, мы уже спрятали еврея в подвале".

Рисунок немецкого карикатуриста еженедельника Stern Тиля Метте (Til Mette) вызывает у зрителей смешанные чувства: с одной стороны - смешно, с другой стороны - шокирует. Метте - один из участников выставки "Антисемитизм для начинающих", которая открылась в среду, 16 июня, в берлинском Музее коммуникаций. На ней представлены карикатуры и сатирические тексты, опубликованные в одноименной антологии издательства Ariella Verlag и высмеивающие антисемитизм в повседневной жизни.

"Чтобы потом нас было не в чем упрекнуть, мы уже спрятали еврея в подвале"

Объекты выставки - это своего рода "фотографические снимки проявлений антисемитизма в нашем обществе, пропущенные сквозь призму юмора", говорит инициатор выставки, издатель Мириам Хальберштам (Myriam Halberstam). Нападения на синагоги, атаки на тех, кто носит кипу, оскорбления и призывы к ненависти в интернете… Буквально на прошлой неделе кто-то нарисовал свастику на свитке Торы в молельной комнате в аэропорту Франкфурта-на-Майне - антисемитизм в Германии стал пугающе актуальной темой.

О сложной теме в легкой форме

Смех не только уничтожает страх, его сущность - это победа человека над злом, уверены оганизаторы выставки. "Выставка не призвана испугать, одна должна встряхнуть общество, взбудоражить его и вместе с тем стать поводом для размышлений. Я рассматриваю ее как образовательную работу, цель которой - побудить посетителей через смех задуматься о своей собственной позиции по этому вопросу", - объясняет Мириам Хальберштам.

Помимо карикатур Тиля Метте на выставке представлены рисунки Сэма Гросса из журнала The New Yorker. Среди авторов сатирических текстов - популярный немецкий писатель Владимир Каминер (Wladimir Kaminer) и режиссер и публицист Адриана Альтарас (Adriana Altaras).

Смех уничтожает страх и дает силу беззащитным

"Эй ты, еврей!" - "Раз так, тогда я все же прыгну "бомбочкой""

"Для подавляющей части общества антисемитизм - это что-то неприятное. Для нас, евреев, это яд, который просачивается в каждую пору нашей жизни, - говорит инициатор выставки Мириам Хальберштам. - Ты постоянно задаешь себе вопросы: могу ли я пойти на акцию протеста в поддержку Израиля? Могу ли я без страха носить звезду Давида?" Она констатирует, что спустя 80 лет после Холокоста антисемитизм по-прежнему остается актуальной проблемой, а во время пандемии коронавируса его проявления стали еще более частыми.

Эта тема представлена, в частности, на одном из рисунков Мириам Вурстер (Miriam Wurster). Карикатура изображает двух соседей, встретившихся на лестничной клетке. Один успокаивающе говорит другому: "Шалом, мистер Мандельбаум, я просто хотел сказать вам, что не верю, что за вирусом стоят евреи. На этот раз это были китайцы".

"Еврейский юмор демократичен, он высмеивает обидчиков и пытается дать силу беззащитным в трудных ситуациях, - объясняет Мириам Хальберштам. - . Он не смеется над жертвами, а пытается дать силу беззащитным в трудных ситуациях". Можно ли смеяться над антисемитизмом? "Конечно, можно - при этом неважно, еврей ты или нет", - уверена инициатор выставки.

Выставка "Антисемитизм в Германии" проходит в рамках тематического года "1700 лет еврейской жизни в Германии". В Берлине она продлится до 1 августа, затем ее можно будет увидеть в Эрфурте и Висбадене. Спонсором выставки стало министерство внутренних дел ФРГ.

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