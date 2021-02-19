"Антисемитизм для начинающих": какова цель этой выставки в Берлине?

В гости к супружеской паре пришла их приятельница, они сидят на диване в гостиной, пьют вино и приятно проводят время в непринужденной атмосфере. Над головой у хозяина облако с текстом: "Чтобы потом нас было не в чем упрекнуть, мы уже спрятали еврея в подвале".
Рисунок немецкого карикатуриста еженедельника Stern Тиля Метте (Til Mette) вызывает у зрителей смешанные чувства: с одной стороны - смешно, с другой стороны - шокирует. Метте - один из участников выставки "Антисемитизм для начинающих", которая открылась в среду, 16 июня, в берлинском Музее коммуникаций. На ней представлены карикатуры и сатирические тексты, опубликованные в одноименной антологии издательства Ariella Verlag и высмеивающие антисемитизм в повседневной жизни.
"Чтобы потом нас было не в чем упрекнуть, мы уже спрятали еврея в подвале"
Объекты выставки - это своего рода "фотографические снимки проявлений антисемитизма в нашем обществе, пропущенные сквозь призму юмора", говорит инициатор выставки, издатель Мириам Хальберштам (Myriam Halberstam). Нападения на синагоги, атаки на тех, кто носит кипу, оскорбления и призывы к ненависти в интернете… Буквально на прошлой неделе кто-то нарисовал свастику на свитке Торы в молельной комнате в аэропорту Франкфурта-на-Майне - антисемитизм в Германии стал пугающе актуальной темой.
О сложной теме в легкой форме
Смех не только уничтожает страх, его сущность - это победа человека над злом, уверены оганизаторы выставки. "Выставка не призвана испугать, одна должна встряхнуть общество, взбудоражить его и вместе с тем стать поводом для размышлений. Я рассматриваю ее как образовательную работу, цель которой - побудить посетителей через смех задуматься о своей собственной позиции по этому вопросу", - объясняет Мириам Хальберштам.
Помимо карикатур Тиля Метте на выставке представлены рисунки Сэма Гросса из журнала The New Yorker. Среди авторов сатирических текстов - популярный немецкий писатель Владимир Каминер (Wladimir Kaminer) и режиссер и публицист Адриана Альтарас (Adriana Altaras).
Смех уничтожает страх и дает силу беззащитным
"Эй ты, еврей!" - "Раз так, тогда я все же прыгну "бомбочкой""
"Для подавляющей части общества антисемитизм - это что-то неприятное. Для нас, евреев, это яд, который просачивается в каждую пору нашей жизни, - говорит инициатор выставки Мириам Хальберштам. - Ты постоянно задаешь себе вопросы: могу ли я пойти на акцию протеста в поддержку Израиля? Могу ли я без страха носить звезду Давида?" Она констатирует, что спустя 80 лет после Холокоста антисемитизм по-прежнему остается актуальной проблемой, а во время пандемии коронавируса его проявления стали еще более частыми.
Эта тема представлена, в частности, на одном из рисунков Мириам Вурстер (Miriam Wurster). Карикатура изображает двух соседей, встретившихся на лестничной клетке. Один успокаивающе говорит другому: "Шалом, мистер Мандельбаум, я просто хотел сказать вам, что не верю, что за вирусом стоят евреи. На этот раз это были китайцы".
"Еврейский юмор демократичен, он высмеивает обидчиков и пытается дать силу беззащитным в трудных ситуациях, - объясняет Мириам Хальберштам. - . Он не смеется над жертвами, а пытается дать силу беззащитным в трудных ситуациях". Можно ли смеяться над антисемитизмом? "Конечно, можно - при этом неважно, еврей ты или нет", - уверена инициатор выставки.
Выставка "Антисемитизм в Германии" проходит в рамках тематического года "1700 лет еврейской жизни в Германии". В Берлине она продлится до 1 августа, затем ее можно будет увидеть в Эрфурте и Висбадене. Спонсором выставки стало министерство внутренних дел ФРГ.
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Синагога в Зульцбурге
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Синагога во Франкфурте-на-Майне
Синагога во франкуртском районе Вестэнд - единственная из четырех больших синагог города, которая, пусть и сильно разрушенная и разоренная, уцелела после нацистских погромов и бомбежек Второй мировой войны. Но еврейская община города была практически полностью уничтожена. Последние остававшиеся здесь евреи были депортированы в лагеря смерти в 1941-42 годах. Из 11 тысяч выжили только 400 человек.
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Еврейское кладбище в Вормсе
Первая синагога была построена в немецком городе Вормсе в 1034 году. Она не сохранилась, но чудом осталось заложенное в те времена еврейское кладбище - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы. Оно называется "Heiliger Sand" - "Святой песок". Нацисты его не тронули, по одной из гипотез - потому, что шеф СС Гиммлер хотел использовать кладбище в каких-то окккультистских целях.
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Синагога в Эссене
Синагоге в Эссене, построенной в 1913 году, повезло чуть больше. В 1938 году погромщики подожгли ее, и внутри все сгорело, но бетонные стены остались стоять. Взрывать их нацисты не решились из-за близлежащих домов. В 2010 году закончили реконструкцию, которая стоила 7,8 млн евро. 80 % этой суммы выделили власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Сейчас здесь Музей еврейской культуры.
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Синагога в Аугсбурге
Построенная в 1917 году в стиле модерн синагога в Аугсбурге - одна из самых красивых в Европе. В ее внутреннем интерьере и в отделке купола высотой почти 30 метров заметны ориенталистские мотивы. Во времена нацистской диктатуры в синагоге располагался штаб противовоздушной обороны. Сейчас, как и в начале ХХ века, молельный дом принадлежит либеральной еврейской общине.
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Синагога в Ульме
Эта синагога - новая. Она была построена в Ульме в 2012 году всего в нескольких метрах от разрушенной нацистами в "хрустальную ночь" 1938 года старой синагоги. Архитектурная особенность молельного здания - так называемые "иерусалимские витражи", сделанные в виде шестиконечной звезды Давида. На торжественном освящении новой синагоги выступал тогдашний федеральный президент Германии Йоахим Гаук.
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Синагога в Регенсбурге
Этой синагоги нет. Разрушена она была еще в Средние века, в 1519 году. Тогда (до изгнания евреев из города) община Регенсбурга считалась одной из самых влиятельных и значительных в Европе. Руины старой синагоги археологи обнаружили только в 1995 году. На ее месте построили на площади символический абрис молельного здания, а его сохранившиеся стены можно увидеть в подземном музее.
Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш