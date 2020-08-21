Евреи и немцы - история отношений: в Берлине снова открывается Еврейский музей

Вберлинском Еврейском музее открывается кардинально по-новому структурированная постоянная экспозиция. Она рассказывает с помощью видео- и аудиообъектов, а также мультимедийных презентаций об отношениях между немцами и евреями, об истории этих отношений и, естественно, о самых черных страницах этой истории. Кроме того, предусмотрены возможности и помещения для встреч, дискуссий, которые сейчас планируются, разумеется, с учетом требований, вызванных необходимостью минимизировать угрозу заражения коронавирусом.

Восемь залов, пять эпох

Восемь тематических залов посвящены пяти эпохам 1700-летней истории отношений между евреями и немцами - от раннего Средневековья до сегодняшнего дня. Они показывают в историческом контексте интеграцию и дискриминацию евреев в Германии, погромы и изгнание евреев из немецких городов в Средние века, просветительское движение XIX века, трагедию Холокоста, то, что происходило после 1945 года... Одна из главных тем, красной нитью проходящая через все эти эпохи, - антисемитизм, его корни и борьба с ним. Пояснения к экспонатам даны на нескольких языках, в том числе - на иврите.

Один из экспонатов музея - ханукальный светильник. 1903-1930 гг.

Многие священные для иудейской религии объекты, так сказать, переведены на язык современного восприятия. Столкновения традиционной и актуальной интерпретаций организаторы экспозиции совершенно не боялись. Это наглядно показывает, например, витрина в виде призмы, в которой размещены ритуальные и церемониальные объекты (см. заглавную фотографию). Амбивалентность восприятия иллюстрируют и персонажи опер Рихарда Вагнера (Richard Wagner), музыку которого высоко оценивают многие представители еврейской интеллигенции, хотя композитор известен своими антисемитскими высказываниями.

Осмыслить увиденное

В одном из залов музея показывают документальный фильм, рассказывающей о роли евреев в культурной жизни Веймарской республики - до прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 году. Роль эта огромна.

Виртуальная синагога. До ноября 1938 года она стояла в Плауене. Сожжена нацистами в "хрустальную ночь"

В другом зале у посетителей есть возможность с помощью очков виртуальной реальности заглянуть внутрь трех синагог - из тех, что были в немецких городах до 1938 года. Их сожгли нацисты в ходе организованной "хрустальной ночи" еврейских погромов 9-10 ноября 1938 года. Студенты и преподаватели Технического университета в городе Дармштадте в ходеспециального проекта сумели виртуально восстановить их.

В новой экспозиции Еврейского музея много предметов, имеющих отношение к иудейской религии, много фотографий, картин, скульптур, рукописей, трехмерных моделей, - всего более тысячи экспонатов. Но некоторые залы намеренно оставлены пустыми - для того, чтобы осмыслить увиденное.

Два здания Еврейского музея

Еврейский музей открылся в Берлине в 2001 году. У него очень необычная архитектура. Музей состоит из двух зданий, соединенных подземным переходом: так называемого Дома коллегий (Kollegienhaus), построенного в стиле барокко в 1735 году, и суперсовременного здания, спроектированного в 1999 году американским архитектором, польским евреем Даниэлем Либескиндом. Современное здание напоминает изломанную линию, символизирующую превратности судьбы евреев. Со времени открытия в 2001 году Еврейский музей посетили почти 10 миллионов человек.

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