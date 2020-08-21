Евреи и немцы - история отношений: в Берлине снова открывается Еврейский музей

Вберлинском Еврейском музее открывается кардинально по-новому структурированная постоянная экспозиция. Она рассказывает с помощью видео- и аудиообъектов, а также мультимедийных презентаций об отношениях между немцами и евреями, об истории этих отношений и, естественно, о самых черных страницах этой истории. Кроме того, предусмотрены возможности и помещения для встреч, дискуссий, которые сейчас планируются, разумеется, с учетом требований, вызванных необходимостью минимизировать угрозу заражения коронавирусом.
Восемь залов, пять эпох
Восемь тематических залов посвящены пяти эпохам 1700-летней истории отношений между евреями и немцами - от раннего Средневековья до сегодняшнего дня. Они показывают в историческом контексте интеграцию и дискриминацию евреев в Германии, погромы и изгнание евреев из немецких городов в Средние века, просветительское движение XIX века, трагедию Холокоста, то, что происходило после 1945 года... Одна из главных тем, красной нитью проходящая через все эти эпохи, - антисемитизм, его корни и борьба с ним. Пояснения к экспонатам даны на нескольких языках, в том числе - на иврите.
Один из экспонатов музея - ханукальный светильник. 1903-1930 гг.
Многие священные для иудейской религии объекты, так сказать, переведены на язык современного восприятия. Столкновения традиционной и актуальной интерпретаций организаторы экспозиции совершенно не боялись. Это наглядно показывает, например, витрина в виде призмы, в которой размещены ритуальные и церемониальные объекты (см. заглавную фотографию). Амбивалентность восприятия иллюстрируют и персонажи опер Рихарда Вагнера (Richard Wagner), музыку которого высоко оценивают многие представители еврейской интеллигенции, хотя композитор известен своими антисемитскими высказываниями.
Осмыслить увиденное
В одном из залов музея показывают документальный фильм, рассказывающей о роли евреев в культурной жизни Веймарской республики - до прихода к власти в Германии национал-социалистов в 1933 году. Роль эта огромна.
Виртуальная синагога. До ноября 1938 года она стояла в Плауене. Сожжена нацистами в "хрустальную ночь"
В другом зале у посетителей есть возможность с помощью очков виртуальной реальности заглянуть внутрь трех синагог - из тех, что были в немецких городах до 1938 года. Их сожгли нацисты в ходе организованной "хрустальной ночи" еврейских погромов 9-10 ноября 1938 года. Студенты и преподаватели Технического университета в городе Дармштадте в ходеспециального проекта сумели виртуально восстановить их.
В новой экспозиции Еврейского музея много предметов, имеющих отношение к иудейской религии, много фотографий, картин, скульптур, рукописей, трехмерных моделей, - всего более тысячи экспонатов. Но некоторые залы намеренно оставлены пустыми - для того, чтобы осмыслить увиденное.
Два здания Еврейского музея
Еврейский музей открылся в Берлине в 2001 году. У него очень необычная архитектура. Музей состоит из двух зданий, соединенных подземным переходом: так называемого Дома коллегий (Kollegienhaus), построенного в стиле барокко в 1735 году, и суперсовременного здания, спроектированного в 1999 году американским архитектором, польским евреем Даниэлем Либескиндом. Современное здание напоминает изломанную линию, символизирующую превратности судьбы евреев. Со времени открытия в 2001 году Еврейский музей посетили почти 10 миллионов человек.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Романские памятники Шпайера
Немецкий город Шпайер известен туристам, в первую очередь, своим древним собором - самой большой романской церковью в мире из дошедших до наших дней. В трех минутах ходьбы от него находится еще один уникальный памятник - стены синагоги и прекрасно сохранившаяся миква. В 1100-1120 годах их возвели те же самые мастера, которые строили здесь имперский собор.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Еврейский квартал
Еврейский квартал был создан по воле князя-епископа Рюдигера, наделившего его жителей торговыми привилегиями, раввинов - правом вершить суд, а также разрешившего заложить здесь еврейское кладбище. В квартале поселились тогда евреи из деревни Старый Шпайер. Позже - евреи из Майнца, бежавшие от погромов, связанных с Первым крестовым походом. Защиту им гарантировал уже новый князь-епископ - Иоганн.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Города ШУМ
Еврейскую общину Шпайера, насчитывавшую в Средние века 300-400 человек, возглавлял архисинагог, которого назначал князь-епископ. Она была тесно связана с общинами соседних Вормса и Майнца. Эти рейнские города, известные также как города ШУМ (SchUM), образовывали в те времена важнейший центр всего европейского еврейства. Аббревиатура ШУМ составлена из начальных букв их еврейских названий - שו״ם.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Заявка для ЮНЕСКО
Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Еврейский двор
В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Экспозиция
Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Пожар 1689 года
Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Еврейские общины
Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Пороховой склад
После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Новый музей
В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Очищение
Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле. Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.
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Еврейский двор и миква в Шпайере
Время работы
С 1 апреля по 31 октября музей открыт ежедневно с 10 до 17 часов. С 1 ноября по 31 марта - со вторника по воскресенье с 10 до 16 часов. Адрес: Kleine Pfaffengasse 20/21, 67346 Speyer.
Автор: Максим Нелюбин